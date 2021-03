Altijd al in de schoenen van Jack Sparrow willen staan? Dat kan! Met een faceswap-app tover je jezelf binnen de kortste keren om tot je favoriete bekendheid. Dit is een lijst met beste faceswap-apps voor iOS.

Faceswap-apps: verwissel je gezicht met iemand anders

Het idee is simpel. Richt je iPhone camera op het gezicht van jezelf en dat van iemand anders, om vervolgens van gezicht te ruilen. Dit levert hilarische resultaten op, zeker als je bijvoorbeeld het gezicht van een volwassen man ‘omwisselt’ met dat van een baby. Bij sommige apps kun je ook achteraf je gezicht ruilen met dat van een ander. In deze lijst zetten we de beste faceswap-apps voor je op een rijtje. Wil je weten hoe het gesteld is met je privacy als je deze apps gebruikt? Check dan even het privacylabel bij de app in de App Store.

Snapchat

Privacylabel: contactgegevens en identificatiemethode worden gebruikt om je te volgen, diverse andere gegevens zoals contacten, locatie en zoekgeschiedenis zijn aan je te koppelen

De bekendste app om gezichten mee te verwisselen, is toch wel Snapchat. Je kunt via zowel de selfiecamera, als de camera aan de achterkant met iemand van gezicht verwisselen. Open daarvoor de camera in de app en tik op de emoji rechts van de fotoknop, zodat het filtermenu zich onderin opent. Door helemaal naar de linkerkant te scrollen, vind je het Face Swap-filter. Eventueel kun je hem ook opzoeken onder het tabblad Ontdekken. Lees meer over het gebruiken van filters en lenzen kunt gebruiken in Snapchat in dit artikel.

Reface

Privacylabel: legt aankopen, gebruiksgegevens en identificatiemethode vast

Met Reface face swap je jezelf zonder al te veel moeite met de grootsten der aarde. Maak of upload een foto van jezelf naar de app en kies vervolgens uit één van de vele videofragmenten, gif’s of filmposters. Je kunt zelfs kiezen uit bekende memes of er zelf eentje maken. Jouw foto wordt vervolgens met AI en machine learning op het gezicht van een beroemdheid geplakt. De keuze is reuze, dus er zit voor iedereen wel iets tussen. De app is gratis als je af en toe een reclame wil bekijken, maar je kunt ook kiezen voor het pro-abonnement. Dit verwijdert meteen het watermerk van je face swap.

Reflect

Privacylabel: niet ingevuld

Waar Reface zich vooral richt op filmpjes, ligt de focus bij Reflect op foto’s. Als je je eigen foto hebt gemaakt of hebt geüpload, kun je een gezicht daar overheen plakken. Kies er eentje uit de app of upload een andere foto vanuit je bibliotheek voor de face swap. Je kunt je gezicht ook op een bekende foto lijmen, zodat je er bijvoorbeeld uitziet als Leonardo da Vinci. Of je plakt het hoofd van Ryan Gosling op Jack Sparrow. Deze app is gratis, maar dan krijg je wel een watermerk te zien. Ook hier kun je een jaarlijkse pro-versie aanschaffen.

Face Swap Live

Privacylabel: niet ingevuld

De Een populaire gezichtsverwisselaar is Face Swap Live. De app werkt heel simpel: geef toegang tot je camera en je kunt direct op het scherm zien hoe jouw gezicht eruit ziet op het lichaam van de persoon naast je. Daarnaast kun je afbeeldingen zoeken, zodat je van gezicht kunt wisselen met allerlei beroemdheden. Face Swap Live maakt het feest compleet met de optie om ingesproken video’s te verzenden.

iSwap Faces

Privacylabel: de app verzamelt geen data

iSwap Faces richt zich meer op foto’s dan Face Swap Live en geeft je een handig raster om een verplaatst gezicht nog een beetje bij te werken. Nadat je een foto hebt gemaakt, kun je de gezichten eruit plukken, verkleinen en draaien en vervolgens in het gezicht van de ander zetten. Hierdoor heb je zelf in de hand hoe je foto’s eruit komen te zien, al kost het misschien wel wat meer moeite dan met Face Swap Live het geval is.

