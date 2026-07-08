Met deze 11 functies wil Apple je bewust maken van mogelijke gezondheidsproblemen

Apple heeft talloze handige functies voor Apple Watch en iPhone die je bewust maken van mogelijke gezondheidsproblemen. Van een ongebruikelijke hoge hartslag tot een slecht gehoor: deze gezondheidsfuncties van Apple geven je waarschuwingen.

Als je een Apple Watch hebt, ben je je waarschijnlijk wel bewust van het feit dat het horloge je hartslag bij houdt. Maar de sensoren in een Apple Watch kunnen veel meer dan dat. Dankzij allerlei slimme algoritmes kan een Apple Watch zelfs tekenen van een hoge bloeddruk detecteren. In deze gids hebben we alle belangrijke Apple-gezondheidsfuncties voor je op een rij gezet. Van functies voor je hart en je slaap tot aan je gehoor: deze Apple-functies maken je bewust van je eigen gezondheid.

Apple en gezondheid

Apple heeft al jarenlang een sterke focus op de gezondheid van gebruikers en biedt daarvoor allerlei tools en functies. Het begon met de Gezondheid-app op je iPhone, die al sinds 2014 beschikbaar is. Daaraan gekoppeld zijn drie ankers: HealthKit, ResearchKit en CareKit. Dit zijn tools voor ontwikkelaars om gezondheidsdata te verzamelen, onderzoek te doen en voor het maken van medische apps om in contact te blijven met zorgverleners. Apple heeft daarnaast nog het Investigator Support Program.

Met dit programma ondersteunt Apple medische onderzoekers met het verlenen van toestellen, zo legt Dr. Asha Chesnutt uit in een gesprek met iCulture. Dr. Asha Chesnutt is sinds 2021 werkzaam bij het Apple Clinical Team. “Via dit programma kunnen onderzoekers ons vragen om toestellen om te helpen bij het doen van onderzoek, zoals Apple Watch of AirPods. Onderzoekers zetten hun onderzoek op zoals ze dat altijd doen en dan doen wij een donatie van apparaten. We zijn op geen enkele manier betrokken bij het protocol van het onderzoek”, zo ligt Chesnutt toe.

Zo is ook het onderzoek ontstaan dat het Amsterdam UMC eerder dit jaar deed. Cardioloog Dr. Michiel Winter en Phd-kandidaat UMC Amsterdam Dr. Nicole van Steijn deden eerder onderzoek naar hoe de Apple Watch kan helpen bij het vroegtijdig opsporen van hartritmestoornissen. Uit het onderzoek is gebleken dat bij mensen die de Apple Watch droegen vier keer vaker een hartritmestoornis ontdekt is dan bij mensen die dat niet hadden.

Bekijk ook Amsterdam UMC: ‘Apple Watch helpt bij vroegtijdig opsporen van hartritmestoornis’ (en zo schakel jij de detectie in) Het Amsterdamse UMC heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van de Apple Watch en de detectie van hartritmestoornissen. Daaruit is gebleken dat Apple’s smartwatch een belangrijke rol kan spelen in het vroegtijdig ontdekken van een hartritmestoornis.

Dit is mede mogelijk dankzij de functie die waarschuwt voor een onregelmatig hartritme. Apple heeft deze en andere functies vooral gemaakt om mensen bewust te maken van eventuele gezondheidsproblemen. “We geven gebruikers alleen informatie die nuttig zijn voor hen, zonder ze te overspoelen met meldingen”, zegt Chesnutt. “Ook zijn het functies waar gebruikers actie op kunnen ondernemen. We kijken ook vooral naar functies die impact kunnen hebben op veel gebruikers. Het zijn medische condities die miljarden gebruikers kunnen treffen, die vaak niet gediagnosticeerd zijn.” Als voorbeeld noemt ze de hypertensiemeldingen en slaapapneudetectie. “Door gewoon de Apple Watch te dragen en verder niks te hoeven doen, maken dit soort functies het meeste impact. We zijn gedreven door dingen die mensen echt helpen om hun lichaam beter te begrijpen en waar ze misschien zelf niet bewust van zijn.”

Deze 11 gezondheidsfuncties van Apple maken je bewust

Maar welke praktische functies zijn er momenteel dan? Welke kunnen je helpen met het vaststellen van mogelijke medische problemen en maken je bewust van je eigen gezondheid? We zetten de belangrijkste op een rij.

#1 Waarschuwing bij onregelmatig hartritme

De Apple Watch kan je waarschuwen als er sprake is van een onregelmatig hartritme, oftewel atriumfibrilleren. Deze functie werkt met nagenoeg alle Apple Watch-modellen, want het werkt al vanaf de Series 1. Atriumfibrilleren kan tot meerdere symptomen leiden, zoals vermoeidheid, hartkloppingen en kortademigheid. Zodra je een melding krijgt, kun je dit met je huisarts bespreken.

Bekijk ook Meldingen voor onregelmatig hartritme op de Apple Watch: zo werken ze Je Apple Watch kan je waarschuwen als je last hebt van een onregelmatig hartritme. Wat betekent deze melding en hoe stel je dit in? In deze tip lees je alles over de meldingen van onregelmatig ritme op de Apple Watch.

#2 Meldingen bij hoge of lage hartslag

Je hartslag wisselt gedurende de dag op basis van je activiteit. In je slaap is je hartslag lager, terwijl bij intensieve beweging je hartslag flink op kan lopen. Maar wat nou als dit ineens gebeurt terwijl er niks aan je activiteiten verandert? Dan kan er iets anders met je hart aan de hand zijn. Het is dan ook een waarschuwing om dit verder te laten onderzoeken. Ook deze functie werkt al vanaf een Apple Watch Series 1.

Bekijk ook Waarschuwing bij hoge hartslag op Apple Watch instellen (en dit doe je als je een melding krijgt) Je Apple Watch kan je een waarschuwing geven als opeens een verhoogde hartslag hebt, terwijl je niet aan het sporten of bewegen bent. Ook krijg je een waarschuwing bij te lage hartslag. In deze tip lees je hoe je zo’n hartslagwaarschuwing instelt.

#3 ECG maken voor detecteren atriumfibrilleren

Met de ECG-functie op de Apple Watch maak je een hartfilmpje dat vervolgens als pdf opgeslagen wordt en gedeeld kan worden met een dokter. Hoewel je hiermee geen hartaanval of andere hartaandoeningen kan detecteren, kan het wel helpen bij het verklaren van andere symptomen. Het maakt het maken van een hartfilmpje bovendien toegankelijk, omdat je er geen speciale apparatuur voor nodig hebt. De functie werkt op een Apple Watch Series 4 en nieuwer, met uitzondering van de Apple Watch SE-modellen.

Bekijk ook Zo maak je een ECG op de Apple Watch In een paar stappen kun je een ECG maken op de Apple Watch. Je hebt hiervoor een Apple Watch Series 4 of nieuwer nodig, zodat je met de sensoren een hartfilmpje kan maken. Deze tip legt alles uit over het maken van een ECG op de Apple Watch.

#4 Meldingen bij hoge bloeddruk

Je kan met de Apple Watch geen bloeddruk meten, maar je kan wel een melding krijgen als er signalen zijn die wijze op een hoge bloeddruk. Dit werkt met de Apple Watch Series 9 en nieuwer en helpt je om dit bespreekbaar te maken met een dokter. Krijg je zo’n melding, dan helpt de Gezondheid-app je met het regelmatig vastleggen van je bloeddruk met een traditionele meter.

Bekijk ook Zo kun je met de Apple Watch meldingen van een hoge bloeddruk krijgen Je Apple Watch kan je waarschuwen bij een mogelijke hoge bloeddruk, oftewel hypertensie. Wat heb je nodig voor de hypertensiemeldingen op de Apple Watch en hoe werkt het?

#5 Zuurstofgehalte in je bloed meten

Sinds de Apple Watch Series 6 kun je met de Apple Watch het zuurstofgehalte in je bloed meten. Dit wordt automatisch in je slaap gedaan, maar je kan het ook op ieder moment doen via de Saturatie-app. Een lage waarde kan wijzen op andere medische aandoeningen, al is de app niet bedoeld voor medisch gebruik. Deze functie werkt niet op de Apple Watch SE-modellen.

Bekijk ook Zuurstofgehalte in je bloed meten met de Apple Watch doe je zo Met de Apple Watch kun je de zogenaamde saturatiewaarden meten. Het gaat hierbij om de hoeveelheid zuurstof in het bloed. Hoe dichter bij 100%, hoe beter. Maar hoe meet je het? Zo werkt de Saturatie-app.

#6 Polstemperatuur meten

Met een Apple Watch Series 8 of nieuwer (exclusief de Apple Watch SE-modellen) kun je je polstemperatuur meten. Dit kun je niet op ieder moment doen, want het wordt alleen op de achtergrond gedaan tijdens het tracken van je slaap. De functie geeft aan hoeveel graden je polstemperatuur is boven of onder je basislijn. Het wordt vooral gebruikt om de ovulatie te schatten, maar het kan ook een indicatie zijn voor je algemene huidige gezondheidstoestand. Wij hebben ervaren dat het een goede indicatie is voor mogelijke koorts.

Bekijk ook Polstemperatuur meten met de Apple Watch: wat heb je eraan? Met een Apple Watch Series 8 en nieuwer kun je tijdens het slapen je polstemperatuur laten meten dankzij de temperatuursensor. In deze tip lees je wat je daaraan hebt en hoe je het gebruikt.

#7 Vitale functies-app maakt alles inzichtelijk

De Vitale functies-app (ook wel bekend als de Vitals-app) brengt vijf metingen die je Apple Watch ’s nachts doet samen: hartslag, ademfrequentie, polstemperatuur, saturatie en slaapduur. Na het vastleggen van je slaap zie je in een duidelijk grafiekje of alle metingen binnen de normale waardes vallen of dat er sprake is van een of meerdere uitschieters. Het geeft een mooie snelle blik op nuttige info.

Bekijk ook Vitals-app op Apple Watch kan voorspellen dat je ziek bent, voordat je zelf iets voelt: zo gebruik je het Vitals is een standaardapp op de Apple Watch. Met de Vitals-app check je snel een overzicht van enkele vitale functies, gemeten door je Apple Watch.

#8 Gehoortest met AirPods Pro

Als je vaak merkt dat je steeds meer moeite hebt om mensen om je heen te verstaan, dan heb je mogelijk last van gehoorverlies. Maar het kan een gedoe zijn om dit te laten testen, omdat je daarvoor weer naar een audicien moet. Maar met de AirPods Pro kun je ook een gehoortest doen, waarna het resultaat via een pdf te delen is. Handig als je daarna verder je gehoor wil laten testen.

Bekijk ook Gehoor testen met de AirPods Pro 2: heb jij last van gehoorverlies? Heb je last van gehoorverlies door jarenlange blootstelling aan harde muziek? Je kunt het nu zelf testen als je de AirPods Pro 2 hebt. In deze tip leggen we uit hoe je de gehoortest kunt uitvoeren en hoe je de testresultaten achteraf kunt bekijken.

#9 Gehoorbescherming met AirPods Pro 3

Wist je dat de AirPods ook je gehoor kunnen beschermen? Met de nieuwste AirPods Pro 3 kun je je gehoor beschermen als je in een luide omgeving bent. Bijvoorbeeld bij een concert of op veel drukke plekken in de buitenlucht komt. Je kunt zelfs de EN 352-bescherming inschakelen, waardoor het maximale mediavolume maximaal 82 dBA is. Het voldoet ook aan de wettelijke eisen voor persoonlijke gehoorbescherming. Vanwege strengere Europese regels werkt deze functie in de EU daarom ook alleen met AirPods Pro 3 en niet met de AirPods Pro 2.

Bekijk ook Je AirPods gebruiken als gehoorbescherming? Zo werkt het In de AirPods Pro 3 kun je dankzij EN 352-bescherming je AirPods als volwaardige gehoorbescherming gebruiken. Wij leggen je uit hoe je dit inschakelt

#10 Slaap meten en slaapscore

Je slaap is heel erg belangrijk voor je gezondheid, omdat je lichaam in de nacht goed kan herstellen van je activiteiten gedurende de dag. Ook helpt het bij het herstel in geval van ziekte en zorgt een goede nachtrust ervoor dat je minder snel ziek wordt. Om je een indicatie te geven van hoe goed je slaapt, kun je een slaapscore krijgen. Deze bestaat uit drie onderdelen: slaapduur, het aantal slaaponderbrekingen en hoe laat je naar bed ging. Zo kun je makkelijker zien welke onderdelen extra aandacht vereisen voor een betere nachtrust. Deze slaapscore kan je alleen krijgen als je je Apple Watch draagt tijdens je slaap.

Bekijk ook Slaapfuncties op de Apple Watch: zo hou je je slaap bij (en wordt deze beoordeeld) De Apple Watch heeft diverse slaapfuncties. Hoe het werkt zie je in deze gids, waarin we alles langslopen: van het instellen van je slaapschema tot het bekijken van je slaapfasen. Dit moet je weten over slapen met de Apple Watch!

#11 Slaapapneumeldingen

Slaapapneu is een aandoening in de ademhaling terwijl je slaapt. Er wordt gesproken over slaapapneu als je tijdens je slaap herhaalde verstoringen van de ademhaling hebt. Dat kan komen door alcoholgebruik of medicijnen, maar als er over een langere tijd sprake is van verstoringen in de ademhaling, kan er sprake zijn van slaapapneu. En dat kan weer verband houden met vermoeidheid en een verhoogd risico op hoge bloeddruk, diabetes of een hartaanval. Door een melding te krijgen als de Apple Watch tekenen van slaapapneu signaleert, kun je dit bespreken met je arts en zo vroegtijdig hulp inschakelen.

Bekijk ook Slaapapneu meten met de Apple Watch: zo schakel je het in Heb je watchOS 11 geïnstalleerd en heb je een geschikte Apple Watch? Dan kun je slaapapneu laten detecteren door je Apple Watch. Deze slaapstoornis zorgt ervoor dat je ademhaling tijdens de slaap wordt verstoord. Zo schakel je de meldingen in en word je tijdig gewaarschuwd voor slaapapneu.

Lees ook onze gids over hoe sommige Apple-functies je leven kunnen redden, bijvoorbeeld als je in nood verkeert.