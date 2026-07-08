In deze zevende aflevering van de iCulture Podcast van 2026 bespreken Benjamin en Elger het Apple-nieuws van de afgelopen maand en delen zij hun inzichten. Deze keer alles over de prijsverhogingen bij Apple, de gelekte iPhone 18 Pro en meer.

iCulture Podcast S08E07

Dat Apple haar prijzen omhoog zou gooien, was alvast door Apple verklapt. Maar toen het moment daar was, schrokken we toch wel. In sommige gevallen gingen de prijzen met meer dan 50% omhoog! Hoe lang blijven de prijzen zo hoog en wat betekent dat voor de iPhones die in september gaan komen? In deze aflevering van de iCulture Podcast bespreken we het. Verder nemen we het laatste Apple-nieuws met je door en vertellen we je welke functies van iOS 27 je moet checken zodra je de publieke beta kan testen.

Deze aflevering is voorzien van hoofdstukken (chapters), zodat je makkelijker naar het juiste onderwerp kunt bladeren. Je kunt ze terugvinden in je favoriete podcast-player, bijvoorbeeld Overcast of Castro, maar ook in de standaard Podcasts-app van Apple.

iCulture podcast S08E05, de shownotes

Bekijk ook Apple maakt per direct elke Mac, iPad, Apple TV en HomePod fors duurder: dit zijn alle nieuwe prijzen Apple heeft de prijzen van nagenoeg alle Macs en iPads flink opgehoogd. Ook de prijzen van de HomePod en Apple TV zijn flink omhoog gegaan. Apple liet eerder al weten dat er een prijsverhoging aan zat te komen.

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1 Er is een andere podcast met de naam ‘iCulture’ van de getalenteerde Engelse DJ Richard Earnshaw (@iCulturemusic). Die podcast is het dus niet, maar is zeker ook een luistertip!

Op de iCulture-redactie doen we veel meer dan artikelen schrijven: we testen producten, maken uitlegfilmpjes Instagram en we maken regelmatig een leuke Instagram Story over actuele gebeurtenissen. Om je een kijkje achter de schermen te geven is er de iCulture Podcast. Daarin bespreken we afwisselend de nieuwste ontwikkelingen en geven wij onze visie op alles rondom Apple.