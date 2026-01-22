Het Amsterdamse UMC heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van de Apple Watch en de detectie van hartritmestoornissen. Daaruit is gebleken dat Apple's smartwatch een belangrijke rol kan spelen in het vroegtijdig ontdekken van een hartritmestoornis.

De Apple Watch heeft in de loop der jaren talloze gezondheidssensoren gekregen die je kunnen waarschuwen voor mogelijke lichamelijke problemen. Recent kreeg de Apple Watch een functie voor het herkennen van een hoge bloeddruk, maar jaren geleden kwamen er al talloze andere gezondheidsfuncties bij. Twee bekende functies zijn de ECG en de waarschuwing bij een onregelmatig hartritme. Het Amsterdamse UMC heeft na onderzoek geconcludeerd dat de Apple Watch een belangrijk hulpmiddel zijn voor het detecteren van boezemfibrilleren.

Amsterdam UMC doet onderzoek naar Apple Watch en hartritmestoornis

Aan het onderzoek deden in totaal 437 patiënten mee. 219 mensen daarvan (van 65 jaar en ouder) gebruikte een Apple Watch Series 5 en Apple Watch Series 8, twee modellen die qua medische functies voor het detecteren van hartritmestoornissen gelijk zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat bij mensen die de Apple Watch droegen vier keer vaker een hartritmestoornis ontdekt is dan bij mensen die dat niet hadden.

Wat daar vooral aan bijdraagt, is de functie die waarschuwt voor een onregelmatig hartritme. Doordat de Apple Watch langdurig je hartritme in de gaten houdt en een melding geeft als deze onregelmatig blijkt, kun je meteen in actie komen. Je kan dan zelf een ECG maken en daarvan een uitdraai overhandigen aan een arts, die dat vervolgens kan analyseren. Dat is vooral handig bij patiënten die zelf geen klachten ervaren.

Voor het detecteren van een hartritmestoornis, maakt een ziekenhuis vaak een hartfilmpje. Maar dat is slechts een momentopname. Langer monitoren is mogelijk, maar dat is dan alsnog relatief kort. Een smartwatch als een Apple Watch houdt het langdurig in de gaten (maanden of jaren), wat een belangrijk onderdeel is van de screening van patiënten. Onderzoeker Nicole van Steijn zegt dat smartwatches geïntegreerd konden worden in hun eigen HartWatch telemonitoringprogramma. Doordat detectie van de hartritmestoornis sneller gaat, is ook een snellere behandeling mogelijk. Daarmee kunnen herseninfarcten voorkomen worden, zo legt cardioloog Michiel Winter uit.

Iedereen met een Apple Watch Series 1 of nieuwer kan de waarschuwing bij een onregelmatige hartritme inschakelen. Dit werkt volledig op de achtergrond. Je kunt het inschakelen via de Watch-app op de iPhone en tik dan op Hart en zet de schakelaar bij Onregelmatig ritme aan.

Bekijk ook Meldingen voor onregelmatig hartritme op de Apple Watch: zo werken ze Je Apple Watch kan je waarschuwen als je last hebt van een onregelmatig hartritme. Wat betekent deze melding en hoe stel je dit in? In deze tip lees je alles over de meldingen van onregelmatig ritme op de Apple Watch.

Voor het maken van een ECG heb je een Apple Watch Series 4 of nieuwer (exclusief de Apple Watch SE-modellen) nodig. Je moet daarvoor dertig seconden je vinger tegen de Digital Crown houden, waarna je beoordeling krijgt of er sprake is van atriumfibrilleren of sinusritme. In de Gezondheid-app bekijk je de volledige resultaten, inclusief een pdf dat je aan je arts kan overhandigen.

Bekijk ook Zo maak je een ECG op de Apple Watch In een paar stappen kun je een ECG maken op de Apple Watch. Je hebt hiervoor een Apple Watch Series 4 of nieuwer nodig, zodat je met de sensoren een hartfilmpje kan maken. Deze tip legt alles uit over het maken van een ECG op de Apple Watch.

Ook deze gezondheidsfuncties vind je op de Apple Watch: