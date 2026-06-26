Apple hint op nog meer prijsverhogingen: stel jij je aankoop uit? [poll]
Apple verhoogde deze week de prijzen van verschillende Macs, iPads en andere producten. Volgens het bedrijf zijn de hogere prijzen nodig door de gestegen kosten van geheugen- en opslagchips. Opvallend is dat Apple in dezelfde verklaring suggereert dat de huidige prijsverhogingen mogelijk niet de laatste zijn.
Apple: huidige prijsverhogingen zijn waarschijnlijk niet de laatste
Apple maakte deze week bekend dat verschillende Macs, iPads en accessoires een hogere adviesprijs krijgen. Volgens het bedrijf zijn de prijsverhogingen nodig, omdat de kosten voor geheugen- en opslagchips flink zijn gestegen. Dit is vooral te danken aan de grote vraag vanuit AI-datacenters.
In de verklaring van Apple is het opvallend dat het bedrijf schrijft dat het is begonnen met het aanpassen van de prijzen en verwijst naar de prijsverhogingen van vandaag (25 juni 2026). Die formulering wekt de indruk dat de huidige prijsstijgingen niet de laatste zijn. Apple noemt geen concrete producten of data, maar sluit verdere prijsverhogingen dus ook niet uit.
Welke producten zijn nog niet duurder geworden?
Bij de prijsverhogingen van gisteren bleven de iPhone, Apple Watch en AirPods buiten schot. Dat betekent niet dat deze producten niet getroffen worden. Vooral over de iPhone gaan al enige tijd geruchten dat de prijs dit najaar stijgt met de introductie van het nieuwe model, al heeft Apple daar zelf niets over bevestigd.
Wanneer eventuele nieuwe prijsverhogingen ingaan en welke producten daarbij betrokken zijn, is daarom nog niet bekend. Apple liet eerder al weten dat de hogere prijzen voor werkgeheugen de belangrijkste reden zijn voor de prijsverhogingen. Gisteren werden Macs, iPads, de Apple TV en HomePod duurder.
Poll: stel jij je aankoop uit?
Het internet is geschokt en Apple’s aandelen gingen gisteren zo’n 6% onderuit, maar welke impact heeft de prijsverhoging op jou? Wij zijn benieuwd of jij hierdoor de aankoop van een Apple-apparaat uitstelt. Laat het weten in de onderstaande poll en deel eventueel je toelichting in de reacties.
Wie nu nog een iPhone, Apple Watch of een setje AirPods koopt, kan bij Apple nog de vertrouwde prijs afrekenen. Wil je een ander product, dan kun je bij andere winkels misschien nog een deal vinden. Bekijk de actuele prijzen in de onderstaande artikelen:
Wie een MacBook Neo voor de oude prijs wil kopen, kan het beste even in ons speciale artikel kijken.
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De Apple Watch is de smartwatch van Apple. Het allereerste model verscheen in 2015 en daarna verscheen er elk jaar een nieuwe generatie. Met de Apple Watch kun je je hartslag meten, berichten ontvangen en versturen, apps installeren en betalen met Apple Pay. Wil je een Apple Watch kopen, bekijk dan de verschillende Apple Watch-modellen die momenteel verkrijgbaar zijn. Je kunt je smartwatch steeds een ander uiterlijk geven met Apple Watch-horlogebandjes.
1 reactie
Albert
Geen up to date producten meer (geen AI) dankzij Apple? en/of EU? En fikse prijsverhogingen van soms ruim 12 %.
Ik ga eens om me heen kijken!