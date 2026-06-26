Uitgelicht - Alles over de WWDC
Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)
iPhone 17e in roze met roze kussen

Apple hint op nog meer prijsverhogingen: stel jij je aankoop uit? [poll]

Nieuws Apple Geruchten 1 reactie
Na de prijsstijgingen van afgelopen week lijken de iPhone, Apple Watch en AirPods gespaard, maar Apple laat doorschemeren dat ook deze niet kunnen achterblijven. Laat in onze poll weten of jij hierdoor je aankoop uitstelt.
Sasha Koevoets -

Apple verhoogde deze week de prijzen van verschillende Macs, iPads en andere producten. Volgens het bedrijf zijn de hogere prijzen nodig door de gestegen kosten van geheugen- en opslagchips. Opvallend is dat Apple in dezelfde verklaring suggereert dat de huidige prijsverhogingen mogelijk niet de laatste zijn.

Apple: huidige prijsverhogingen zijn waarschijnlijk niet de laatste

Apple maakte deze week bekend dat verschillende Macs, iPads en accessoires een hogere adviesprijs krijgen. Volgens het bedrijf zijn de prijsverhogingen nodig, omdat de kosten voor geheugen- en opslagchips flink zijn gestegen. Dit is vooral te danken aan de grote vraag vanuit AI-datacenters.

In de verklaring van Apple is het opvallend dat het bedrijf schrijft dat het is begonnen met het aanpassen van de prijzen en verwijst naar de prijsverhogingen van vandaag (25 juni 2026). Die formulering wekt de indruk dat de huidige prijsstijgingen niet de laatste zijn. Apple noemt geen concrete producten of data, maar sluit verdere prijsverhogingen dus ook niet uit.

Bekijk ook
Apple The Exchange TRX

Apple maakt per direct elke Mac, iPad, Apple TV en HomePod fors duurder: dit zijn alle nieuwe prijzen

Apple heeft de prijzen van nagenoeg alle Macs en iPads flink opgehoogd. Ook de prijzen van de HomePod en Apple TV zijn flink omhoog gegaan. Apple liet eerder al weten dat er een prijsverhoging aan zat te komen.

Welke producten zijn nog niet duurder geworden?

Bij de prijsverhogingen van gisteren bleven de iPhone, Apple Watch en AirPods buiten schot. Dat betekent niet dat deze producten niet getroffen worden. Vooral over de iPhone gaan al enige tijd geruchten dat de prijs dit najaar stijgt met de introductie van het nieuwe model, al heeft Apple daar zelf niets over bevestigd.

Wanneer eventuele nieuwe prijsverhogingen ingaan en welke producten daarbij betrokken zijn, is daarom nog niet bekend. Apple liet eerder al weten dat de hogere prijzen voor werkgeheugen de belangrijkste reden zijn voor de prijsverhogingen. Gisteren werden Macs, iPads, de Apple TV en HomePod duurder.

Bekijk ook
Apple Producten: MacBook, iPhone, iPad, Apple Watch

Apple kondigt ‘onvermijdelijke’ prijsverhogingen aan: dit is waarom producten duurder worden

Tim Cook, op dit moment nog Apple’s huidige CEO, kondigt prijsverhogingen voor Apple-producten aan. Dit heeft alles te maken met de stijgende kosten voor geheugen.

Poll: stel jij je aankoop uit?

Het internet is geschokt en Apple’s aandelen gingen gisteren zo’n 6% onderuit, maar welke impact heeft de prijsverhoging op jou? Wij zijn benieuwd of jij hierdoor de aankoop van een Apple-apparaat uitstelt. Laat het weten in de onderstaande poll en deel eventueel je toelichting in de reacties.

Wie nu nog een iPhone, Apple Watch of een setje AirPods koopt, kan bij Apple nog de vertrouwde prijs afrekenen. Wil je een ander product, dan kun je bij andere winkels misschien nog een deal vinden. Bekijk de actuele prijzen in de onderstaande artikelen:

Wie een MacBook Neo voor de oude prijs wil kopen, kan het beste even in ons speciale artikel kijken.

Bekijk ook
MacBook Neo scherm

Zo scoor je een goedkopere MacBook Neo ondanks Apple’s prijsverhoging

Apple heeft de prijzen van verschillende producten verhoogd, waaronder ook de MacBook Neo. Deze blijft alsnog de goedkoopste MacBook, maar is wel duurder.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Lees 1 reactie

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

Apple maakt per direct elke Mac, iPad, Apple TV en HomePod fors duurder: dit zijn alle nieuwe prijzen
Apple Store was plotseling offline: dit heeft Apple aangepast
Nieuwe Apple CEO zou focus weer op design willen leggen: 'Is de kern van wat we bij Apple doen'
Apple kondigt 'onvermijdelijke' prijsverhogingen aan: dit is waarom producten duurder worden
Onze 11 verwachtingen van de WWDC 2026: dit gaat Apple vandaag allemaal aankondigen (met iOS 27 en meer)

Apple Watch

De Apple Watch is de smartwatch van Apple. Het allereerste model verscheen in 2015 en daarna verscheen er elk jaar een nieuwe generatie. Met de Apple Watch kun je je hartslag meten, berichten ontvangen en versturen, apps installeren en betalen met Apple Pay. Wil je een Apple Watch kopen, bekijk dan de verschillende Apple Watch-modellen die momenteel verkrijgbaar zijn. Je kunt je smartwatch steeds een ander uiterlijk geven met Apple Watch-horlogebandjes.

Apple Watch 2023
Alles over de Apple Watch Apple Watch-modellen Apple Watch kopen Apple Watch 4G kopen Refurbished Apple Watch kopen Apple Watch vergelijken Apple Watch in roestvrij staal Apple Watch-horlogebandjes Apple Watch repareren Apple Watch Ultra: het topmodel

Ook interessant

Apple Watch 2023

De beste Apple Watch-aanbiedingen van dit moment

Deals
Apple The Exchange TRX

Apple maakt per direct elke Mac, iPad, Apple TV en HomePod fors duurder: dit zijn alle nieuwe prijzen

Nieuws 22 reacties

De beste Apple Watch-bandjes voor warme zomerdagen

Gidsen
Sporten watchOS 27

Dit zijn de 6 belangrijkste gezondheids- en fitnessfuncties van watchOS 27

Nieuws
Herstelmodus iPhone

Met de nieuwe herstelmodus in iOS 27 herstel je een iPhone eenvoudiger

Nieuws
Adaptieve audio op AirPods Pro

Zo gebruik je adaptieve audio op de recente AirPods-modellen

Tips

1 reactie

Geen up to date producten meer (geen AI) dankzij Apple? en/of EU? En fikse prijsverhogingen van soms ruim 12 %.
Ik ga eens om me heen kijken!

Reageer op Albert Albert citeren

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar