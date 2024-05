Toen de eerste iPhone met 5G werd aangekondigd, was er lichte teleurstelling: het werkte in Nederland alleen op de 700MHz-band, omdat de snellere 3,5GHz-band nog niet beschikbaar was. En ook het snellere mmWave was niet in Europa beschikbaar. Hoe staat het ervoor op de iPhone met écht snelle 5G?

De belofte van 5G-netwerken was dat het supersnelle konden internetten, waardoor spectaculaire nieuwe toepassingen mogelijk waren. Providers maakten veelbelovende reclamefilmpjes over innovaties die we tot voor kort onmogelijk hielden. Maar de realiteit is anders. Op iPhones met 5G-ondersteuning is nauwelijks verschil te merken met de snelheden van het 4G-netwerk. Snellere varianten moeten daar verandering in brengen.

Als het om snellere 5G gaat, zijn er twee ontwikkelingen:

Sinds de iPhone 12 zijn er iPhones met 5G verkrijgbaar, maar om er gebruik van te maken heb je wel een mobiel abonnement nodig dat 5G aanbiedt. Je kunt voor 5G bij meerdere providers terecht, namelijk KPN, Odido, Vodafone, Youfone en Ben. Zij bieden op dit moment 5G op de 700 MHz-band aan.

Voor de snellere varianten is er dus enerzijds mmWave, een technologie die al in Amerikaanse iPhones wordt gebruikt. In Europa kunnen we hier nog geen gebruik van maken. Daarnaast is er de 3,5 GHz-frequentie, die kan zorgen voor snellere 5G-verbindingen en meer capaciteit op het netwerk. De veiling van deze frequentie heeft in Nederland behoorlijk wat vertraging opgelopen, maar er lijkt nu wat meer schot in te zitten. Hieronder lees je hoe het zit met snellere varianten van 5G en wanneer we ze kunnen gebruiken.

Snellere 5G op 3,5 GHz

Een ontwikkeling waar we in Nederland het eerst naar kunnen uitkijken, is de veiling van 3,5 GHz-frequenties. Aanvankelijk zou de band al in december 2023 in gebruik zijn genomen, maar dit liep meermaals vertraging op. Inmiddels weten we dat de veiling op 25 juni 2024 gaat plaatsvinden, zo schrijft het ministerie van Economische Zaken. Providers kunnen de frequenties vanaf 1 augustus 2024 in gebruik gaan nemen. De drie grote Nederlandse providers (Odido, KPN en Vodafone) doen mee en kunnen maximaal 40 procent van de beschikbare frequentieband in handen krijgen. De 5G-vergunning loopt tot 31 december 2040. We zijn trouwens de laatste EU-lidstaat waar de frequentieband nog niet is geveild.

Lees ook ons artikel over de veiling van 3,5 GHz frequenties.

Bekijk ook Veiling van snellere 3,5 GHz-frequenties voor 5G gepland voor juni De veiling van de 3,5GHz-frequentiebanden heeft meermaals vertraging opgelopen, vooral omdat Inmarsat de frequentie wilde blijven gebruiken voor noodoproepen op zee. Inmiddels is er een oplossing gevonden en is er ook een datum geprikt voor de veiling van deze snellere 5G-frequentie.

Dit betekent 3,5GHz voor de iPhone

De providers kunnen met de extra frequentie meer capaciteit aanbieden op het 5G-netwerk met een hogere snelheid. Dit is nodig omdat het dataverbruik groeit. Als de 3,5 GHz-band wordt vrijgegeven kun je er gebruik van maken, mits je een geschikte iPhon ehebt. Op de website van Apple is te lezen welke iPhone-modellen welke 5G-frequentiebanden ondersteunen. Met alle recente iPhones zit je goed, want de volgende frequentieband staat erbij:

n78 (TD 3500)

De 3,5 GHz-band heeft in vergelijking met de al langer gebruikte 700 MHz-band minder bereik, maar een hogere snelheid. Het zal dan ook vooral worden ingezet in drukke gebieden, waar capaciteit en snelheid van groot belang zijn. Vanwege het korte bereik is het lastig om in uitgestrekte en dunbevolkte gebieden zoals de Veluwe een dekkend 3,5 GHz-netwerk te bouwen.

Bekijk ook 5G-netwerken: alles over de snelle mobiele netwerken 5G-netwerken zijn de opvolger van 4G en beloven dat je veel sneller kunt internetten, ook onderweg. Wat is de status bij de Belgische en Nederlandse providers, wanneer kun jij het gaan gebruiken en welke 5G iPhones zijn er? Dat lees je in dit uitgebreide overzicht!

Snellere 5G op 26 GHz (mmWave)

Het kan nóg sneller. In de VS heeft Apple iPhones uitgebracht die ondersteuning bieden voor mmWave. Dit biedt nog hogere snelheden op korte afstanden, wat handig is in dichtbevolkte gebieden. De mmWave-frequenties liggen rond de 26 GHz, flink hoger dus.

Het is echter nog maar de vraag of Apple iPhones met 5G-ondersteuning via mmWave de komende jaren wel in Europa zal uitbrengen. Voorlopig worden toestellen met mmWave alleen uitgebracht in de Verenigde Staten en Puerto Rico. De mmWave-frequenties zijn in het overzicht van 5G-frequenties te herkennen aan de volgende nummering:

n258 (26 GHz)

n260 (39 GHz)

n261 (28 GHz)

Bij de iPhone 16 zal Apple naar verwachting weer mmWave-iPhones in de VS en Puerto Rico uitbrengen, terwijl in alle andere landen iPhones krijgen met sub6-varianten van 5G.

Bekijk ook Zoek je een 5G iPhone? Deze moet je hebben! In steeds meer Apple-producten vind je 5G. Welke 5G iPhones zijn er momenteel en hoe zit het met de iPads? Dat lees je hier! Ook antwoord op de vraag: heb je eigenlijk wel een 5G iPhone nodig?