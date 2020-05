AirPods Pro voor laagste prijs ooit: 222 euro

AirPods Pro voor de laagste prijs ooit

AirPods Pro zijn wel vaker in de aanbieding, maar echt goedkoop zijn ze nooit. Toch hoef je echt niet de adviesprijs van 279 euro bij Apple te betalen. De allerlaagste prijs tot nu toe was 228 euro tijdens Black Friday, maar dat is inmiddels een halfjaar geleden. Heb je toen misgegrepen, of was je nog niet overtuigd dat de AirPods Pro iets voor jou zijn, dan heb je nu een nieuwe kans: 220 euro is een deal die je niet kunt laten schieten.



De AirPods Pro zijn de beste draadloze oortjes die je als Apple-gebruiker kunt kopen. Ze hebben ruisonderdrukking, laten je moeiteloos wisselen tussen apparaten en werken ook met Hé Siri. Het enige nadeel is dat ze vrij prijzig zijn. Een leuke korting is dus nooit weg.

Bekijken: AirPods Pro voor 222 euro

Het is niet bekend hoe lang deze korting zal duren. Amazon kan soms de prijzen opeens weer verhogen. Je krijgt op korte termijn geleverd zonder extra verzendkosten. We vinden dit dan ook een erg goede deal. Mensen die Amazon Prime hebben krijgen bovendien extra snel geleverd met priority delivery. Ook krijg je dan gratis toegang tot de streaming videodienst Amazon Prime Video.

Lees onze AirPods Pro review voor meer informatie over de voor- en nadelen!