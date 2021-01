Wil je dit jaar sportiever beginnen? Dan krijg je misschien wat extra motivatie met een app die inzicht geeft in je prestaties van de afgelopen tijd. De Nederlandse app Health Stats biedt meer inzicht in de gegevens van de Gezondheid-app.

Apple’s Gezondheid-app is de centrale plek waar je als je statistieken van de Activiteit-app, andere sportapps en metingen wat betreft je gezondheid en activiteit van je iPhone samenkomen. De app biedt heel veel gegevens en statistieken, maar soms kan het allemaal wat onoverzichtelijk zijn. Health Stats van de Nederlandse ontwikkelaar Sven Navez verzamelt al deze gegevens en biedt inzicht in de statistieken van de populairste workouts, metingen en meer. Wij hebben Health Stats getest en in deze review lees je er alles over.



Health Stats review

De ontwikkelaar kwam voor de app op het idee omdat hij op zoek was naar een app die laat zien hoeveel stappen hij totaal gezet heeft, hoeveel kilometer hij gewandeld heeft en meer. Hij kon geen geschikte app vinden (daarover later meer), dus besloot hij deze zelf te maken. Het resultaat is Health Stats. De app verzamelt op een wat meer overzichtelijke manier de belangrijkste gegevens van de Gezondheid-app en laat je ook zelf een periode kiezen waarvan je de statistieken wil zien.

Het belangrijkste aspect van de app is het tonen van je persoonlijke records, je minimum en maximum en nog veel meer. Dit geeft meer inzicht in je behaalde resultaten. Hoewel het doel van de app niet per se is om je meer te motiveren, kan het daar zeker wel bij helpen.

De app is vrij simpel qua opbouw en uitstraling. Na het downloaden geef je toestemming om gegevens vanuit de Gezondheid-app uit te lezen. Alles wat in de Gezondheid-app opgeslagen wordt, vind je dus ook terug in Health Stats, mits de meting door de app ondersteund wordt. Gegevens die de app voor je bijhoudt zijn onder andere je totale tijd dat je gesport hebt, de hoeveelheid stappen, de afstand die je gelopen of gewandeld hebt en diverse andere workoutgegevens (zoals zwemmen, skiën, HIIT en meer). De gegevens van je Apple Watch (zoals aantal verbrande calorieën) geeft de app ook weer.

In één simpel overzichtje worden alle statistieken per dataset onder elkaar weergegeven. Zo zie je bijvoorbeeld meteen hoeveel stappen je gezet hebt, op de tijdsspannen die je zelf gekozen hebt. Via het klokje rechtsboven po het startscherm kun je kiezen van welke tijdspanne je de gegevens wil bekijken. Dat kan alleen van vandaag zijn, maar ook van gisteren, deze week, de afgelopen zeven dagen of zelfs vanaf de allereerste meting die aan de Gezondheid-app toegevoegd is. Op deze manier kan je dus zien hoeveel kilometer je sinds het allereerste begin gewandeld hebt. Je kan ook zelf een startdatum kiezen vanaf waar je de gegevens bekijkt.

Dashboard voor Gezondheid-app

Health Stats is daarmee een soort dashboard voor je gezondheidsmetingen en -statistieken. Maar de gegevens die je op alleen het startscherm ziet, zeggen vaak niet zoveel. Zodra je op een meting tikt, krijg je nauwkeurige statistieken te zien, die allerlei interessante inzichten kan geven. Je ziet bijvoorbeeld hoeveel calorieën je per jaar verbruikt hebt, met daarbij het minimale of maximale aantal per dag, week, maand of jaar.

Een interessant voorbeeld is bijvoorbeeld om te kijken naar wat de invloed is van coronacrisis op je activiteiten. In mijn geval zie ik in heel 2020 een flinke dip in het aantal verbrande calorieën. Ook de afgelegde afstand in kilometers was het afgelopen jaar een stuk lager dan de vier jaar daarvoor. Bij alle statistieken zie je met grafieken het verschil in de gekozen periode.

Toch is er nog wel wat aan te merken op de app. We vinden het jammer dat je bijvoorbeeld niet snel kan zien wat de hoeveelheid afgelegde kilometers of verbrande calorieën de afgelopen maanden waren. Je kan wel kiezen voor ‘dit kwartaal’, maar dan rekent hij alleen vanaf januari. Kies je voor de afgelopen 90 dagen, dan zie je de gegevens alleen per dag in een staafdiagram. Ik had graag gezien hoeveel kilometers ik in oktober, november en december gelopen heb, maar dat is nu niet mogelijk.

Opties van Health Stats

Health Stats is gratis beschikbaar, maar biedt dan wel beperkte mogelijkheden. Zo kan je dan qua tijdspannen alleen kiezen voor vandaag, gisteren de afgelopen week en vanaf de eerste meting. Ook zie je met de gratis versie niet je beste en slechtste prestaties. Met Health Stats Premium, een eenmalige in-app aankoop, ontgrendel je al deze extra gegevens. Wat ons betreft is deze aankoop wel vereist om het meeste uit de app te halen.

Bovendien kun je met Health Stats Premium ook metingen verbergen op het startscherm als er geen statistieken van zijn. Ook kun je dan zelf kiezen welke metingen je uit wil schakelen en deel je het startscherm zelf in. Andere extra’s zijn ondersteuning voor de donkere modus, die zich aanpast aan je systeeminstelling.

Wat we nog wel missen is een widget. Health Stats leent zich perfect voor een widget waarin je zelf kan kiezen welke statistieken te zien zijn. Met zo’n widget krijg je snel inzicht in bijvoorbeeld je prestaties van de dag, zonder dat je de app hoeft te openen.

Meer soortgelijke apps Health Stats is absoluut niet de enige in zijn soort. Twee andere apps die soortgelijke functies bieden, zijn Activity Stats en All the Rings. Activity Stats lijkt het meeste op Health Stats. Het startscherm komt nagenoeg overeen, maar dan met herkenbare kleurtjes. Het nadeel van Activity Stats is dat je alleen maar een tijdspannen kan kiezen, maar extra inzicht met grafieken, je persoonlijke records, minimum en maximum ontbreken. Je ziet bij Activity Stats alleen een totaal, vanaf een zelf gekozen startdatum. Je kan dus niet zien hoe je de alleen de afgelopen zeven dagen gepresteerd hebt. All the Rings focust puur op de Activiteit-ringen van de Apple Watch. Je ziet met die app direct de streaks voor je bewegings-, trainings- en staanring of bekijkt je beste en gemiddelde prestaties van je workouts. All the Rings is vooral een extra hulpmiddel die je helpt bij het elke dag vol maken van je Apple Watch-ringen. All the Rings kun je prima naast Health Stats of Activity Stats gebruiken, want de apps dienen allebei een ander doel.

Privacy in Health Stats

Wat nog goed is om te weten, is dat Health Stats geen gegevens van je gebruikt. Alle data komt rechtstreeks van de Gezondheid-app en verlaten nooit je iPhone. Je hoeft ook geen account aan te maken, je e-mailadres achter te laten of andere persoonsgegevens in te vullen. Dat is voor een app die zo focust op je gezondheidsgegevens wel een fijne gedachte.

Score 7.5 Health Stats Gratis (met in-app aankoop) Voordelen + Geeft meer inzicht in je prestaties en statistieken

Kan helpen om je te motiveren om meer te bewegen

Eenvoudig van opzet

Privacyvriendelijk, geen account nodig Nadelen – Qua vormgeving wel wat saai

Geen widget

Conclusie Health Stats

Health Stats is een mooie aanvulling op Apple’s Gezondheid-app en kan je nieuwe inzichten geven in je prestaties van de afgelopen week, maand, kwartaal of zelfs sinds je allereerste meting. De app is simpel van opzet zonder al teveel poespas. Wil je dit jaar meer aan de slag gaan met je gezondheid, dan kan de app je daar best een handje bij helpen, zeker als je vanwege de coronacrisis en de lockdown een stuk minder bent gaan bewegen. Health Stats geeft inzage in je prestaties en records uit het verleden, wat ook weer meer motivatie kan geven om te bewegen.

Er is ook wat aan te merken op de app. Zo ziet de app er op het eerste gezicht wat saai uit, met vooral heel veel statistieken. In het begin kan het daarom nog wat puzzelen zijn om gegevens te achterhalen waar je echt wat aan hebt. Ook vinden we dat de app pas echt goed tot zijn recht komt na bij het gebruik van Health Stats Premium, omdat daarin de meest interessante statistieken en mogelijkheden verstopt zitten.

Bekijk ook onze round-up van apps die werken met HealthKit en de Gezondheid-app.