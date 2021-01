Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van december 2020

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.

Eerder afgelopen maand besproken op iCulture:

Heb je zelf een leuke of interessante app ontwikkeld? Stuur ons dan een mailtje via [email protected] of hou ons op de hoogte via het contactformulier!

Health Stats

Deze app is bedoeld voor iedereen die graag allerlei statistieken bijhoudt. Health Stats zet alle gegevens van de Gezondheid-app van Apple onder elkaar. Je kunt aangeven of je alle data wil zien of alleen van een specifieke periode. De gegevens zijn natuurlijk het meest uitgebreid als je ook een Apple Watch draagt. Wil je bepaalde gegevens niet altijd zien, dan kun je ze per categorie uitschakelen.

Onlangs heeft de app nog een update gekregen met extra functies. Zo kun je grafieken, gemiddelden en miniums en maximums van je gegevens bekijken. Voor sommige gegevens heb je wel de eenmalige aankoop van Health Stats Premium nodig.

Gaiyo

We kennen allemaal wel de apps van 9292 en NS. Het nadeel van die apps is dat je geen gebruik kunt maken van deelplatformen als Felyx, GreenWheels, en taxi’s van Uber. Je raadt het al: dat kan in Gaiyo wel. De app geeft je het beste reisadvies, of je nou een geplande reis maakt of spontaan weg moet. In realtime wordt getoond welke opties het beste zijn.

Wil je via Gaiyo bijvoorbeeld een deelscooter huren, dan moet je daarvoor een extra account maken bij het betreffende bedrijf. Handig: Je ziet voor een elektrische scooter bijvoorbeeld het batterijpercentage. Uiteraard staat er ook wat het kost. Op sommige reizen kun je via Gaiyo 10% korting krijgen. Toch mooi meegenomen!

HomyBaky

De kerststollen, oliebollen en andere baksels komen misschien nu wel je neus uit, maar als je er geen genoeg van krijgt is er de app HomyBaky. Met deze Nederlandse app heb je allerlei bakrecepten op zak. De app verscheen onlangs, dus heel veel recepten zitten er nog niet in. Van wat we wel zien beginnen we al te watertanden: een aardbeienslof, MonChou koekjes, stroopwafel cheesecake en ga zo maar door. De app heeft duidelijke stapsgewijze recepten met de benodigde tijd en het aantal personen erbij.

Voor de avondbakkers heeft HomyBaky ook een donkere modus. Je kunt zelf ook recepten insturen die wellicht wel in de app komen te staan. HomyBaky kan nog wel wat functies gebruiken zoals het opslaan van favoriete recepten, maar we zien veel potentie in dit Nederlands code-baksel.

Pollie

Ben je met een groep vrienden aan het bepalen welke film jullie gaan kijken of waar jullie heen gaan zodra de pandemie voorbij is? Met Pollie maak je eenvoudig polls die je kunt delen met anderen. De app is eenvoudig vormgegeven en werkt zonder account. Bij de opties kun je foto’s toevoegen en allerlei instellingen doorgeven. Zo bepaal je of een poll anoniem is en wanneer de deadline is. Voor de belangrijkste functies hoef je niet te betalen, dus Pollie is zeker het proberen waard.

Gids.tv

Al heel veel jaar heb je voor de iPhone- en iPad de TVGiDS.tv-app. De app werd al meer dan zes jaar geleden uitgebracht en is de afgelopen tijd ietwat verwaarloosd. Dezelfde makers hebben nu een hele nieuwe app, die stilletjes in de App Store gezet is. Het bedrijf achter de app is eerder overgenomen door Talpa Network, waar de nieuwe app dan dus ook onder valt. De geheel nieuwe app heeft een compleet ander design en ziet er daardoor moderner uit. Je checkt niet alleen wat er te zien is op de Nederlandse tv-zenders, maar ook wat er nieuw is op Netflix, Videoland en andere streamingdiensten. De app werkt ook op de iPad, maar alleen in de verticale stand.

Omdat de app pas net uitgebracht is, ontbreken er nog wat functie van de oude app. Denk aan het rangschikken van zenders of het instellen van een herinnering. De makers beloven dat dit binnenkort toegevoegd wordt.

Givt

Deze app is niet nieuw, maar we willen hem in deze tijd toch graag onder de aandacht brengen. Met Givt kun je eenvoudig, veilig en anoniem doneren aan goede doelen. Stuit je op een reclamebord met QR-code, dan scant Givt deze om je te laten doneren. Je kunt ook een doel kiezen uit de lijst. Wanneer je doneert gebeurt dit via een machtiging zodat je het bedrag kunt terugvorderen. Uiteraard bepaal je zelf hoeveel je doneert.

K3: Piramide van Liefde

Met K3: Piramide van Liefde kan je kind samen dansen met de meiden van K3: Hanne, Marthe en Klaasje. Met de app wordt K3 virtueel in je woonkamer gezet en kun je een filmpje opnemen waarin je kind meedanst op het gelijknamige liedje ‘Piramide van Liefde’. Leuk voor opa en oma!

Giftomatic

Giftomatic is ideaal als je last-minute nog een cadeautje moet kopen. In essentie geef je via Giftomatic een cadeaubon die de ontvanger zelf kan uitgeven bij één van de 100 aangesloten winkels. Onder meer bol.com, Wehkamp en HEMA zijn van de partij. Het is dus een andere manier van gewoon geld geven. Bij het sturen kun je ook een leuk filmpje opnemen voor de ontvanger. Dat werkt met face swaps voor grappige effecten.

Lees verder voor ons hoofdoverzicht Beste Nederlandse apps voor iPhone en iPad!