App Gemist januari 2024: Clear, Plants vs. Zombies 3, Truck Maps en meer

Clear 2.0

Clear, de geliefde to-do-app uit vervlogen tijden, is toe aan de zoveelste ‘reboot’. De app verscheen voor het eerst in 2012 en daarna is meermaals een poging ondernomen tot een comeback. Maar de populariteit van de begindagen is nooit meer gehaald. Gaat het nu wel lukken? Clear 2 heeft in ieder geval de eenvoudige gebruikersinterface behouden, maar voegt nieuwe functies toe, zoals vloeiende gebaren voor het maken van lijsten, nieuwe kleurenthema’s, een ontwerp dat volledig schermvullend tot aan de uiterste randen is, bijgewerkte lettertypen, citatenpakketten, geluidsthema’s, app-icoonopties en meer.

Het maken en beheren van lijsten blijft ongewijzigd: met eenvoudige gebaren kun je items toevoegen, afvinken of verwijderen. Clear 2 introduceert ook een verbeterde deelfunctie, haptische feedback en geluidseffecten voor een interactievere ervaring. In tegenstelling tot zijn voorganger is Clear nu gratis te gebruiken, met optionele aankopen voor thema’s, lettertypen, geluidspakketten en app-iconen. Dit zijn in feite cosmetische opties, die de kernfuncties van de app niet beïnvloeden. Clear 2 is beschikbaar in de App Store en is een gratis update voor bestaande gebruikers.