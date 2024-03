App Gemist februari 2024: Looks Like Rain, Bezel, Photoscope en meer

Apple Sports (alleen in de VS)

Normaal gesproken bespreken we in de App Gemist alleen apps die gewoon in Nederland te downloaden zijn, maar voor deze nieuwe app van Apple maken we een uitzondering. Apple brengt namelijk niet zo vaak een eigen nieuwe app uit in de App Store, dus reden genoeg om hem eens onder de loep te nemen. De Apple Sports-app biedt in een eenvoudige interface tussenstanden en speelschema’s van diverse sportcompetities. De app biedt ondersteuning voor MLS, MLB, NBA, Premier League, Bundesliga en meer. Op dit moment is de app helaas alleen beschikbaar in de VS, maar als je een Amerikaanse Apple ID hebt en geïnteresseerd bent in de ondersteunende competities, is het de moeite waard.