App Gemist november 2024: MealSnap, Luisterrust en meer

KNMI Weer

In november bracht het KNMI een vernieuwde weerapp uit. Hiermee word je (beter) geïnformeerd over extreem weer. Zo krijg je meldingen waar je ook wat voorkeuren kunt aangeven. Misschien wil je over alles worden geïnformeerd, maar het is ook mogelijk om alleen kritieke meldingen in te schakelen. Dit kan voor heel Nederland of een geselecteerde provincie.

De KNMI Weer-app toont kaarten voor verschillende situaties. Zo is er natuurlijk neerslag, maar ook temperatuur en zelfs aardbevingen. Zoals op de afbeelding is te zien, toont KNMI Weer ook een ‘gewone’ weergave van het weer verdeeld in blokken. Dat lijkt een beetje op Apple’s eigen Weer-app.