App Gemist oktober 2024: Croissant, Keep Going en meer

Napkin Ideas

In Nederland schrijven we briljante ideeën het liefst op de achterkant van een bierviltje, maar in het buitenland zijn servetten een populair notitieblok. De naam Napkin is dan ook goed gekozen. Napkin is niet bedoeld als een standaard notitie-app, maar om ideeën te verzamelen en mindfulness te bevorderen. Als gebruiker kun je ideeën intypen of foto’s maken, die automatisch naar tekst worden omgezet. Met AI categoriseert de app ideeën, zodat ze eenvoudig te doorzoeken zijn. Je kunt ideeën bewerken, archiveren of delen en gerelateerde gedachten snel oproepen.

Napkin bevordert mentale rust en focus zonder notificaties of reminders. Bevalt de app, dan zul je voor die mentale rust wel de portemonnee moeten trekken: het vereist een abonnement van €6 per maand of €50 per jaar, met een gratis proefperiode van zeven dagen.