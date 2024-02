Dit zijn de leukste Nederlandse apps van januari 2024

Nederlandse App van de Maand: NowPlaying

NowPlaying is een app van de Nederlander Hidde van der Ploeg. die we al eerder hebben besproken. Vanaf nu is er een gloednieuwe app voor de Vision Pro, waarmee je ook in je ruimtelijke interface muziek kunt herkennen en altijd weet wat er speelt. Maar dat is niet alles: ook als je een iPhone of iPad hebt is er iets nieuws te melden. De app geeft je namelijk een universele link die je kunt delen om liedjes af te spelen op alle bekende muziekstreamingplatformen. Dit werkt met Apple Music, Spotify, Tidal, YouTube Music en Deezer.

Deze functie lost het probleem op als je muziek wilt delen met vrienden die een andere muziekdienst gebruiken. Door simpelweg de deelknop in de app te gebruiken stuur je een universele link via berichtenapps zoals WhatsApp. Als de ontvanger NowPlaying geïnstalleerd heeft, opent de link automatisch in de juiste app. Heeft de ontvanger niet de app, dan krijg deze een webpagina te zien waarop de gewenste muziekdienst geselecteerd kan worden.

Dankzij de ‘Shared With You’ API van iOS 16 verschijnen de muzieknummers die eerder via de Berichten-app zijn gedeeld ook in NowPlaying. Verder biedt deze app inzicht in liedjes, albums en artiesten, zoals locaties, prijzen, achtergrondverhalen en songteksten. Kortom: als je muziekliefhebber bent wil je deze app hebben. NowPlaying is gratis te downloaden maar heeft wel in-app aankopen voor extra functies. Recent zijn nieuwe widgets, een ontdekkingspagina, Spotlight-integratie, en verbeterde navigatie voor iPad en ondersteuning voor AirDrop, StandBy op iPhone en een nieuwe weergave in watchOS 10. Veel vernieuwingen dus en daarom een terechte iCulture App van de Maand, wat ons betreft!