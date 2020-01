Apple Watch aluminium of staal: aan jou de keuze!

Bij de Apple Watch kun je kiezen uit meerdere materialen, waarvan aluminium en roestvrij staal het meest populair zijn. Daarnaast kun je kiezen uit titanium en keramiek.

Dit artikel gaat over de verschillen tussen aluminium en staal. Beide hebben voor- en nadelen. Aluminium is lichter en goedkoper, terwijl staal wat luxer en exclusiever is. Twijfel je tussen een Apple Watch van aluminium of staal? Dan leggen we in dit artikel uit waar je op moet letten en wat de 6 belangrijkste verschillen zijn!

#1 Apple Watch staal vs aluminium: de prijs

De belangrijkste overweging bij je keuze is waarschijnlijk de prijs. De Apple Watch in aluminium is namelijk een paar honderd euro goedkoper dan de uitvoering van staal. Dit heeft niet alleen te maken met de hogere materiaalkosten, maar ook omdat je bij de roestvrijstalen versie verplicht bent om de versie met 4G-functie te nemen, ongeacht of je dit gaat gebruiken.

Dit zijn de prijzen die Apple in Europa hanteert:

Je kunt bij de aluminium uitvoering ook kiezen voor de sportievere Apple Watch Nike, die voor dezelfde prijs in de winkel ligt. Wil je liever staal, dan kun je ook kiezen voor de luxere Apple Watch Hermes-editie (vanaf €1349). Daarnaast is er de Apple Watch Edition van titanium of keramiek.

#2 Verkrijgbaarheid aluminium vs staal

De aluminium uitvoering van de Apple Watch is overal in Nederland en België verkrijgbaar. Ook de Nike-uitvoering is vrij gemakkelijk te vinden in de winkels. Voor een roestvrijstalen Apple Watch zul je iets meer moeite moeten doen, want deze modellen zijn alleen leverbaar met 4G en zijn daarom maar in een beperkt aantal landen verkrijgbaar waaronder Duitsland, Engeland, de VS en Frankrijk.

#3 Apple Watch van staal of aluminium: het gewicht

Zoveel wegen de verschillende modellen van de Series 5:

40mm aluminium: 30,8 gram

40mm staal: 40,6 gram

44mm aluminium: 36,5 gram

44mm staal: 47,8 gram

De Apple Watch van roestvrij staal is dus iets zwaarder dan de aluminium variant en dat voel je wel tijdens het dragen. Het heeft op zich geen verdere gevolgen voor het gebruik, behalve dan dat een zwaarder horloge trillingen minder sterk doorgeeft dan een lichtgewicht horloge. Je kunt dit compenseren door op de stalen versie de trilling iets sterker in te stellen, maar daarmee gaat de batterij wel iets sneller leeg.

#4 Materiaal: allebei prima

Beide materialen zijn robuust en duurzaam. Apple gebruikt al jarenlang aluminium voor iPhones en iPads, dus je weet in feite precies wat je krijgt. Kies je voor de aluminium Apple Watch, dan is het goed om te weten dat Apple een relatief harde aluminium-legering (7000 serie) heeft gekozen. Bovendien is het horloge geanodiseerd, zoals ook gebeurt bij de iPhone. Dit levert een extra beschermlaag op.

De stalen Apple Watch heeft randen die doen denken aan de iPhone XS- en 11 Pro-serie en ook daarvan is inmiddels bekend hoe het zich gedraagt. Er kunnen door het gebruik in de loop van de tijd wat krasjes op ontstaan, die wat meer opvallen dan op het geborstelde aluminium.

De stalen Apple Watch is gemaakt van 316L, een gebruikelijke legering. Het materiaal is sterk, duurzaam en goed bestand tegen corrosie. Bij de zwarte stalen Apple Watch is bovendien nog een extra coating van DLC (Diamond Like Carbon) toegevoegd. Hoewel deze beschermlaag zo sterk als diamant probeert te zijn, heeft het wel als nadeel dat beschadigingen niet gemakkelijk te repareren zijn. Ga er daarom voorzichtig mee om. Of beschouw het als een gebruiksvoorwerp en accepteer dat je na verloop van tijd wat gebruikssporen zult zien.

#5 Apple Watch kleuren: aluminium vs staal

Bij de Apple Watch Series 5 heb je keuze uit precies dezelfde kleuren, ongeacht of je kiest voor aluminium of staal. Deze drie kleuren zijn: zilver, spacegrijs en goud. Kies je voor de Nike+ editie of voor de eveneens nog verkrijgbare Apple Watch Series 3 in aluminium, dan heb je keuze uit twee kleuren: spacegrijs en zilver. De kleur goud ontbreekt bij deze modellen.

Welke kleur je kiest is een kwestie van smaak. Wij vinden dat de spacegrijze Apple Watch er het meest compact en onopvallend uitziet, terwijl de zilverkleurige modellen juist wat groter ogen dan ze in werkelijkheid zijn. Heb je smalle polsen en denk je dat de grote Apple Watch er wat lomp zal uitzien, dan kun je beter voor een spacegrijze kiezen (of voor een kleinere maat).

#6 Apple Watch-scherm: saffierglas of Ion-X?

We hebben een van de belangrijkste verschillen tot het einde bewaard: het scherm. De stalen Apple Watch heeft een scherm dat bedekt is met saffierglas, terwijl de aluminium Apple Watch een schermlaag van Ion-X glas heeft. In een speciaal artikel leggen we uit wat de verschillen tussen saffierglas en Ion-X zijn. Saffierglas is wat harder en daardoor minder krasgevoelig, maar het is wel wat breukgevoeliger. Bij Ion-X is het precies andersom: het krast wat sneller, maar bij een val op de straatstenen breekt het minder snel.

Wil je een Apple Watch met saffierglas, let dan op dat je niet zomaar de 4G-versie in aluminium koopt want die is voorzien van een Ion-X-scherm. Alleen de roestvrijstalen modellen en de luxere varianten van titanium, keramiek en de Hermes-versie zijn bedekt met saffierglas.

Conclusie: Apple Watch aluminium of staal?

We kunnen natuurlijk niet in jouw portemonnee kijken en we kunnen ook moeilijk inschatten hoeveel moeite jij wilt doen om een stalen Apple Watch te bemachtigen. Maar we kunnen wel wat algemene aanbevelingen doen.

Nog onzeker? Neem een aluminium Apple Watch. Het horloge is minder waardevast dan een iPhone en het zou zonde zijn als je er na een paar maanden achter komt dat een smartwatch toch niets voor jou is. Bovendien kun je een aluminium Apple Watch makkelijker terugbrengen naar de winkel in je eigen land.

Krap bij kas? Neem een aluminium Apple Watch. Technisch gezien is deze namelijk exact gelijk aan de stalen Apple Watch. Er zitten precies dezelfde functies op. Het belangrijkste verschil is saffierglas vs. Ion-X.

Toe aan je volgende Apple Watch en je wilt iets luxer? Neem dan de Apple Watch van roestvrij staal, al zul je er wel speciaal voor naar het buitenland moeten reizen. Ook betaal je extra voor de 4G-functie, terwijl je die in Nederland en België nog niet kunt gebruiken.

Meer over de Apple Watch kopen lees je in ons uitgebreide artikel met koopadvies! Of bekijk ons artikel over Apple Watch roestvrij staal kopen!