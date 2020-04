Gebruik je draadloze speakers in combinatie met je Apple TV, dan kan het gebeuren dat het geluid niet synchroon loopt. In deze tip lees je hoe je de synchronisatie van draadloze audio op de Apple TV kan instellen.

Je kan vanaf een Apple TV speakers selecteren om de audio op af te spelen. Als de speakers bijvoorbeeld AirPlay ondersteunen of Bluetooth hebben, gebeurt dat draadloos. Een voordeel is dat je dan geen kabels hoeft te trekken van je televisie, maar er kunnen dan wel problemen optreden met de synchronisatie van je audio. Gelukkig heeft de Apple TV een handige optie om dit te verhelpen. Zo kun je op de Apple TV de audio synchroniseren van draadloze speakers.

Wanneer is de synchronisatie van audio nodig?

Allereerst is het goed om te weten dat je een aantal zaken nodig hebt om de audio te synchroniseren:

Apple TV HD of Apple TV 4K. Het werkt niet met oudere modellen.

iPhone met iOS 13 of nieuwer. Bovendien moet de iPhone op hetzelfde netwerk aangesloten zijn.

Eén of meer draadloze speakers (AirPlay of Bluetooth).

Het is niet in alle gevallen noodzakelijk om de audio handmatig op nieuw te synchroniseren. Dit zijn enkele voorbeelden waarbij de audio mogelijk niet synchroon loopt:

Je gebruikt AirPlay om de audio van je televisie naar een HomePod of AirPlay-speaker af te spelen. Dat kan ook in combinatie met de speakers van je televisie zijn.

Je speelt de audio van je televisie tegelijkertijd af via een AV-ontvanger of soundbar en via de HomePod of AirPlay-speakers.

Je speelt audio van je televisie af via Bluetooth-luidsprekers of een Bluetooth-koptelefoon.

In al deze gevallen kan het gebeuren dat de audio niet synchroon loopt met het beeld of dat de audio tussen verschillende speakers niet gelijk gaat. Is dat het geval, lees dan verder.

Apple TV audio synchroniseren met draadloze speakers

Volg deze stappen om de audio te synchroniseren:

Open op de Apple TV de Instellingen-app en ga naar Video en audio Scroll naar onderen en selecteer de optie Synchronisatie van draadloze audio. Pak je iPhone erbij en hou deze dicht bij de televisie. Er verschijnt een melding op je iPhone. Tik daar op Ga door en voer eventueel de verificatiecode in die op de Apple TV getoond wordt.

Zorg ervoor dat het geluid van de televisie hard genoeg staat en dat het stil is in de kamer. De Apple TV speelt nu een toon af via de luidsprekers. Hou de iPhone bij de televisie zolang er een geluid afgespeeld wordt. De synchronisatie van de audio is nu voltooid. Selecteer op de Apple TV Gereed om het synchroniseren af te sluiten.

Als het synchroniseren niet gelukt is, kun je het opnieuw proberen. Je kan te allen tijde de synchronisatie opnieuw uitvoeren. Dit moet bijvoorbeeld als je een speaker vervangt.