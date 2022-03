Het statuslampje geeft de Apple TV informatie of alles naar behoren werkt. In deze tip lees je wat het knipperen of oplichten van het Apple TV lampje voor betekenis heeft.

Wit lampje van de Apple TV

De Apple TV bedien je met de de meegeleverde afstandsbediening. Als je wilt kun je ook de Apple TV Remote-app op de iPhone of iPad gebruiken. Werkt er iets niet goed? Let dan eens op het statuslampje op de Apple TV zelf. Die geeft signalen, die handig zijn om het zwarte kastje goed werkend te krijgen. In dit artikel ontdek je wat een opgelicht of knipperend Apple TV lampje je te vertellen heeft.

Overzicht: Apple TV LED-lampje betekenissen in het kort

In de onderstaande tabel vind je een korte uitleg van de status. Wil je meer weten over een specifieke status, bekijk dan verderop de uitleg. Het is goed om te weten dat de Apple TV geen gekleurde lampjes gebruikt. Wit is het enige dat je kunt tegenkomen.

De statuslamp van de Apple TV brandt continu

Zie je dat het witte statuslampje van de Apple TV continu brandt, dan staat het apparaat aan. Je ziet dit altijd als het apparaat aan staat en klaar is voor gebruik, ongeacht wat je ermee doet. Zie je dat het lampje continu brandt, maar heb je geen beeld? Controleer dan of alle kabels wel in orde zijn en probeer eventueel een andere HDMI-poort of HDMI-kabel.

Bekijk ook Zo weet je welke HDMI-kabel je nodig hebt voor HD en 4K In deze tip lees je hoe je een HDMI-kabel kiest. Je moet soms namelijk letten op dingen die je aan de buitenkant niet gauw zult zien.

Er brandt geen lampje op mijn Apple TV

Als er geen lampje aan de voorkant van je Apple TV brandt, dan betekent dat dat de Apple TV in de stand-by stand staat of helemaal is uitgeschakeld. Door op knoppen te drukken op de afstandsbediening van je Apple TV, kun je commando’s proberen te sturen en het apparaat inschakelen. Check de stroomkabel achterin de Apple TV als het lampje helemaal niet meer brandt, maar je dit wel zou verwachten.

Het Apple TV lampje knippert langzaam

Als het lampje op je Apple TV langzaam knippert, betekent dat dat de Apple TV aan het opstarten is. Dit is normaal en stopt automatisch. Het statuslampje blijft langzaam knipperen totdat de Apple TV helemaal klaar is voor gebruik. Daarna zal het continu blijven branden tot je het apparaat uitschakelt of sluimert.

Apple TV statuslamp knippert één keer uit

Als je op een knop van de afstandsbediening drukt, knippert het statuslampje normaliter één keer uit en gaat daarna weer aan. Als dit niet het geval is, moet je waarschijnlijk de batterijen opladen of is de afstandsbediening misschien niet (goed) gekoppeld met de Apple TV. Het lampje knippert ook één keer als je op een knop in de Apple TV Remote in het iPhone Bedieningspaneel drukt.

Bekijk ook Snel je Apple TV bedienen vanuit het Bedieningspaneel: zo doe je dat Je kunt een Apple TV ook bedienen met je iPhone en iPad en vanuit het Bedieningspaneel is dit nog eenvoudiger. Door je Apple TV te bedienen vanuit het Bedieningspaneel heb je geen app meer nodig. In deze tip lees je hoe dat werkt.

Apple TV statuslampje knippert snel

Knippert het lampje snel achter elkaar, dan is je Apple TV bezig met het bijwerken van de software. Dit duurt meestal niet zo lang omdat tvOS-updates doorgaans niet zo groot zijn. Trek vooral niet de stekker uit het apparaat en laat het zijn werk doen. Een groot deel van de voortgang kun je ook volgen op het gekoppelde scherm via HDMI.

Zie je dat het lampje écht voor lange tijd knippert en weet je (bijna) zeker dat je geen software-update hebt gestart? Dan kan er een probleem zijn met je Apple TV. Je kunt op eigen risico proberen de stekker uit het apparaat te halen om hem na 10 secondes weer in te pluggen. Voor de zekerheid kun je ook contact opnemen met Apple Support.