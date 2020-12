Apple Arcade filters

Je vindt het complete aanbod van Apple Arcade-games in de App Store maar je kunt ze alleen installeren als je abonnee bent. Dit kost €4,99 per maand voor een gezin. Het aanbod is inmiddels behoorlijk gegroeid. Met meer dan 100 games is het lastig om net die ene game te vinden die aan jouw wensen voldoet. Door te filteren los je dit op. Je krijgt alleen de games te zien die aan jouw criteria voldoen. We laten zien hoe het werkt op de Mac, maar het werkt op dezelfde manier op de iPhone, iPad en Mac. Hiervoor heb je minimaal iOS/iPadOS/tvOS 14.3 nodig en op de Mac heb je macOS 11.1 Big Sur of nieuwer nodig. In eerdere versies werkt het niet.

Apple Arcade-games filteren

Om games van Apple Arcade te filteren ga je naar de App Store op je apparaat.

Tik op het tabblad Arcade. Blader omlaag naar het volledige aanbod en tik op Bekijk alle games. Klik rechtsboven op Filters. Je kunt nu filteren op diverse criteria. Daarbij kun je meerdere filters gebruiken.

Je kunt filteren op:

Controller -ondersteuning: alleen games die je met controller kunt spelen.

-ondersteuning: alleen games die je met controller kunt spelen. Multiplayer : alleen games die je met meerdere mensen kunt spelen.

: alleen games die je met meerdere mensen kunt spelen. Leeftijd : alle leeftijden, 4+, 9+ en 12+

: alle leeftijden, 4+, 9+ en 12+ Binnenkort: games die nog moeten uitkomen

Apple Arcade-games sorteren

In plaats van filteren kun je de Apple Arcade-games ook sorteren op allerlei manieren:

Releasedatum : op basis van verschijning, de meest recente bovenaan.

: op basis van verschijning, de meest recente bovenaan. Laatst bijgewerkt : de nieuwste games staan bovenaan.

: de nieuwste games staan bovenaan. Naam : een alfabetische lijst van A tot Z.

: een alfabetische lijst van A tot Z. Categorie: een alfabetische lijst op basis van genre zoals Actie, Avontuur, Casual, etc.

Standaard staat de catalogus van Apple Arcade gefilterd op aanstaande titels en zijn de games gesorteerd op releasedatum. Je ziet dus altijd de nieuwste titels bovenaan staan.

