Leesbewijzen uitschakelen voor iMessage en sms

iMessage leesbewijzen

Leesbewijzen laten zien wanneer je een bericht hebt gelezen. Dat is erg handig, want zo weten anderen mensen of je het sms’je of iMessage-bericht hebt gelezen. De functie zit dan ook al jaren in de Berichten-app van de iPhone. Punt is echter: niet iedereen is blij met het idee dat iedereen kan checken of je iets gelezen hebt. Als je dan namelijk niets terug zegt, kunnen mensen dat opvatten als ongeïnteresseerd of krijgen ze het gevoel dat je ze negeert, terwijl je het misschien gewoon erg drukt hebt. In deze tip laten we je daarom zien hoe je de leesbewijzen uitschakelt.



Leesbewijzen uitschakelen

De leesbewijzen schakel je simpelweg in en uit via een optie in de Instellingen-app. Volg deze stappen:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ba naar Berichten. Zet de schakelaar uit bij Stuur leesbewijzen.

Geen iMessage-leesbewijs meer

Hierdoor ontvangt de afzender van een sms of iMessage geen melding meer als je het berichtje hebt geopend en gelezen. Er verschijnt nog wel een melding ‘Afgeleverd’, maar dit geeft alleen aan dat het bericht bij de ontvanger is aangekomen. WhatsApp heeft een soortgelijk systeem met blauwe vinkjes.

Overigens kan de ontvanger het bericht al gedeeltelijk lezen als de preview voor iMessage-meldingen aan staat. Hij of zij krijgt dan de eerste regels te zien en kan op basis daarvan alvast beslissen om jouw bericht snel te beantwoorden of te negeren.