Vluchtnummers op iPhone en Mac bekijken

In iOS en macOS zit een handige functie verborgen die van pas komt voor frequente reizigers. Op de iPhone, iPad en Mac worden vluchtnummers automatisch herkend, waarbij je handige informatie te zien krijgt over vertrek- en aankomsttijden, vertrekterminal, de actuele status en eventuele vertragingen. Het werkt bij alle lijnvluchten van bekende luchtvaartmaatschappijen zoals KLM en Transavia, maar ook bij vluchten van reisorganisaties zoals TUI. Alleen bij charters kun je nog wel eens misgrijpen. Het enige wat je nodig hebt is het vluchtnummer.

Vluchtnummers invoeren in iOS en macOS

Je hoeft het vluchtnummer niet op een heel specifieke manier in te voeren, maar het werkt het beste als je een hekje voor het vluchtnummer gebruikt, dus op deze wijze: ‘KL #2700’ voor een vlucht van KLM. Maar als je ‘KL 2700’, ‘KL2700’ of ‘kl2700’ intikt werkt het meestal ook wel. De functie komt bijvoorbeeld van pas als iemand wilt afhalen en even snel op basis van vluchtnummers wilt checken wanneer de vlucht aankomt. Ook als je zelf op reis gaat kan het handig zijn om de actuele status te volgen.

iOS en macOS herkennen deze vluchtnummers in Mail, Berichten en Notities. Ook vanuit Spotlight kun je een vluchtnummer opzoeken. Dat is de universele zoekfunctie die je op iPhones vindt door op je thuisscherm naar beneden te vegen. Op de Mac druk je op Command (CMD) + spatiebalk om Spotlight te openen of je klikt op het vergrootglas in de menubalk.

Vluchtinformatie bekijken

Je bekijkt de vluchtinformatie op de volgende manieren:

Berichten, Mail en Notities : Als iemand met jou een vluchtnummer deelt via de Berichten-, Mail- of Notities-app, tik er dan op en kies voor Bekijk vlucht. Op de Mac klik je op het vluchtnummer om de details te bekijken.

: Als iemand met jou een vluchtnummer deelt via de Berichten-, Mail- of Notities-app, tik er dan op en kies voor Bekijk vlucht. Op de Mac klik je op het vluchtnummer om de details te bekijken. Spotlight: Open Spotlight en tik handmatig het vluchtnummer in. Onder het kopje Vluchten kies je de juiste vlucht.

Je vindt hier allerlei handige informatie, zoals de aankomst- en vertrektijd, de duur van de vlucht en gatenummer (mits bekend). Ook de plek voor het afhalen van je bagage wordt aangegeven. Vertrekt er een tweede vliegtuig met hetzelfde vluchtnummer? Dan kun je zoeken naar de juiste vlucht door naar links te vegen over het informatievenster.

Deelnemende vliegtuigmaatschappijen

De functie werkt bij nagenoeg alle lijnvluchten van bekende vliegtuigmaatschappijen, waardoor het niet uitmaakt met welke maatschappij je vliegt. Alleen privévluchten en charters kunnen nog wel eens ontbreken.

Het gaat om onder andere de volgende maatschappijen:

KLM

Delta

Lufthansa

United Airlines

Scandinavian Airlines

British Airways

Malaysia Airlines

Air France

American Airlines

Emirates

Singapore Airlines

Turkish Airlines

Air Canada

EasyJet (via EasyJet #nummer)

Transavia

TUI

Alitalia

Eurowings

Tunisair

China Southern Airlines

Aeroflot

Meer vluchtinfo

