Typen op het QuickType schermtoetsenbord van de iPhone is bij langere teksten niet altijd prettig. De toetsen zijn behoorlijk klein en ze zitten dicht bij elkaar. Daardoor maak je sneller tikfouten. Flink oefenen helpt, maar er zijn ook een aantal slimmigheidjes waarmee je sneller kunt typen op je iPhone en minder fouten maakt. In dit artikel vind je 5 tips en trucs.

Tip 1: Gebruik trefwoorden voor sneller typen

Typen met trefwoorden helpt je om bepaalde veelvoorkomende woorden sneller in te tikken. Stel dat je de achternaam Chwieszczenik of Sooriyaarachchi vaak moet intikken. Je kunt daar dan de afkortingen ‘chwies’ of ‘soori’ voor instellen via de trefwoordenfunctie in iOS. Je hoeft dan slechts een paar letters te typen en iOS zet ze automatisch om naar de complete naam. Zo kun je veel sneller typen.

Je kunt ook afkortingen instellen voor veel gebruikte uitdrukkingen zoals ‘Met vriendelijke groeten’ of ‘Ik zie je zo’. Kies een trefwoord of lettercombinatie die niet zo vaak voorkomt zoals ‘mvg’ of ‘izjz’. Een gangbaar trefwoord als ‘met’ is minder geschikt. Telkens wanneer je ‘met’ intikt zal iOS het automatisch omzetten naar de groet ‘Met vriendelijke groeten’.

Vul je vaak je e-mailadres in, maar is het een hele lange? Dan kun je daar ook een afkorting voor maken zoals ‘werkmail’.

Tip 2: Sneller typen met een alternatief toetsenbord

Sinds iOS 8 heb je de mogelijkheid om alternatieve toetsenborden te gebruiken. Die werken soms handiger en sneller dan het standaard toetsenbord dat Apple in iOS heeft ingebouwd. Je downloadt een alternatieve toetsenbord-app via de App Store.

In het artikel beste toetsenbord-apps voor iPhone en iPad hebben we een aantal toetsenbord-apps voor je op een rij gezet. Je kunt ook direct voor SwiftKey gaan; onze aanrader voor een alternatief toetsenbord.

Bekijk ook Dit zijn de beste toetsenbord-apps voor iPhone en iPad Je zit niet vast aan het standaard toetsenbord op de iPhone of iPad. Talloze alternatieve toetsenborden pakken het helemaal anders aan en in deze round-up vind je de beste.

Tip 3: Sneller typen op een groter toetsenbord

Door je iPhone een kwartslag te kantelen, wordt het toetsenbord over de liggende breedte van het scherm uitgesmeerd. De toetsen zijn daardoor iets groter. Op grotere toestellen zijn sommige apps aangepast voor beter gebruik in de horizontale stand.

De grotere iPhones vanaf de iPhone 6 en iPhone 6 Plus hebben bovendien een stand genaamd Weergavezoom. Als je de liggende weergave gebruikt in combinatie met Weergavezoom, zijn de toetsen ook iets groter. Je stelt het in via Weergavezoom in de instellingen.

Bekijk ook Met Weergavezoom pas je de weergave van je iPhone-scherm aan Met Weergavezoom op de iPhone bepaal je zelf hoe groot alles op het scherm weergegeven wordt. Kies je voor de ingezoomde weergave, dan worden apps, tekst en knoppen allemaal groter weergegeven. Wat zijn precies de consequenties als je het scherm zo instelt en hoe doe je dat precies?

Tip 4: Sneller typen met QuickType

Het QuickType-toetsenbord geeft voorspellende suggesties als je teksten aan het intikken bent. Je kunt ook de namen van emoji intikken, zoals ‘kreeft’. De kreeft-emoji komt dan als suggestie tevoorschijn, zodat je niet meer hoeft te zoeken tussen de gigantische hoeveelheid emoji.

Om QuickType in te schakelen ga je naar Instellingen > Algemeen > Toetsenbord. Zet daarna de schakelaar bij Suggesties aan. Je zult tijdens het typen met het Engelse toetsenbord nu een extra balk zien met woordsuggesties.

Tip 5: Sneller typen met een extern toetsenbord

Moet je grote hoeveelheden tekst typen, dan is het wel zo prettig om dat op een extern toetsenbord te doen. Er zijn diverse toetsenborden, waaronder het Magic Keyboard van Apple zelf. Onderstaande tip legt uit hoe je je Bluetooth-toetsenbord koppelt met de iPhone of iPad.

Heb je een iPad met Smart Connector? Dan kun je deze uiteraard ook gebruiken om je toetsenbord mee te koppelen, mits het een ondersteund model is. Je leest alles over de Smart Connector op de iPad in onze aparte gids.

Bekijk ook Smart Keyboard (Folio) voor iPad: alles over Apple's toetsenbordhoes Het Smart Keyboard is een toetsenbord en beschermhoes in één en is speciaal gemaakt voor de iPad Pro. Hoe werkt het precies en wat kan je ermee? Wat kost een Smart Keyboard en voor welke modellen zijn ze geschikt? Je leest het hier.

Bonustip: Sneller typen met slimme trucs

Er zijn nog meer handige tips om sneller tekst in te voeren op het toetsenbord. Zo kun je met onderstaande tip supersnel punten en komma’s intikken. Ook kun je snel wisselen tussen het cijfer- en lettertoetsenborden voer je domeinnamen met .com, .edu en .org veel sneller in door je vinger even op de toets te laten rusten.