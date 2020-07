Herinneringen op datum of locatie tonen op iPhone en iPad

De Herinneringen-app voor iPhone en iPad kan je waarschuwen op een bepaald moment of een locatie, bijvoorbeeld thuis of op je werk. Hoe je dit doet leggen we uit in deze tip.

Herinneringen op tijd of plaats

Met de Herinneringen-app voor iOS kun je je iPhone en iPad gebruiken als takenlijst. Daarbij kun je je beperken tot een standaard takenlijstje voor bijvoorbeeld boodschappen en simpele taken. Maar het is ook mogelijk om een datum of locatie aan je herinnering te koppelen, zodat je op een bepaald moment of op een bepaalde plek een melding krijgt.

In onze tip over het gebruik van de Herinneringen-app als takenlijst op iPhone en iPad lees je hoe het toevoegen en beheren van taken en lijsten werkt. Maar er is nog veel meer mogelijk.

Herinneringen op een bepaalde dag tonen

Voor elke taak die je toevoegt is het mogelijk om een herinnering toe te voegen. Je hebt de keuze uit twee soorten herinneringen met een datum: eenmalig of herhalend.

Hieronder leggen we uit hoe je een herinnering voor een bepaalde datum toevoegt.

Open de Herinneringen-app. Open een lijst en maak een nieuwe herinnering aan. Tik na het invoeren van de naam op het klok-icoon boven je toetsenbord. Kies een voorgestelde datum. Wil je ook een tijd of een andere datum? Kies dan ‘Aangepast‘. Eventueel kun je nog aangeven of de melding herhaald moet worden. Tap op Gereed om de instellingen op te slaan.



Dit zijn screenshots gemaakt met de eerste betaversie van iOS 14. Op iOS 13 ziet dit venster er iets anders uit, maar de stappen zijn hetzelfde.

Je ontvangt op je iPhone of iPad een melding op het ingestelde moment. Meer over pushmeldingen lees je in onze aparte tip: Berichtencentrum en push notificaties op iPhone en iPad.

Herinneringen op een bepaalde locatie tonen

Ook is het mogelijk om een melding te krijgen als je een bepaalde locatie betreedt of verlaat. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat je een melding wilt ontvangen als je je huis verlaat of dichtbij de supermarkt bent. Het instellen van een locatiegebaseerde melding doe je als volgt:

Tik op een taak of maak een nieuwe aan. Selecteer het locatie-symbool rechts van het klokje. Kies een voorgestelde locatie of tik op Aangepast. Kies je voor Aangepast, voer dan bovenin een naam of adres in. Gebruik het zwarte bolletje op de kaart om in te stellen waar de grens ligt voor de GPS.

Je ontvangt op je iPhone of iPad een melding als je in de buurt van de gekozen locatie komt, bijvoorbeeld een supermarkt of het postkantoor. Het maken van een herinnering op locatie is alleen mogelijk op een iPhone of iPad met simkaart en niet op een Wi-Fi-model.

Herinnering als je in de auto stapt

Een bijzondere toepassing hiervan is het ontvangen van een melding als je in de auto stapt. Hiervoor moet je wel beschikken over een Bluetooth-autoradio, maar ondersteuning voor CarPlay is niet nodig.

Herinnering ontvangen tijdens chatten via iMessage

Moet je iets vragen aan iemand, maar is nu niet het juiste moment? Dan kun je bij het maken van een herinnering aangeven dat je ‘m wil ontvangen zodra je met die persoon chat. Dit werkt alleen met iMessage, dus als je via WhatsApp of een andere dergelijke dienst chat kun je dit niet gebruiken. Ook kun je maar één persoon instellen per herinnering. Zo doe je het:

Maak een herinnering aan of tik op een bestaande. Tik op het i-symbool rechts. Zet de schakelaar van Bij het chatten op groen en selecteer een contact. Geselecteerd? Druk op Gereed. Niet kunnen selecteren? Lees hieronder wat je moet doen.

Als je een contact niet kunt selecteren heeft dat een reden. Je moet namelijk het Apple ID van de contactpersoon hebben opgeslagen. Heb je alleen een 06-nummer, dan werkt het niet. Er is helaas geen andere manier dan het Apple ID op te slaan in de contactkaart.

Locatie-gebaseerde herinneringen met Siri

Met Siri is het ook mogelijk dat je op basis van wat je aan het doen bent met je iPhone een geheugensteuntje krijgt.

Dit komt bijvoorbeeld van pas als je een website in Safari bekijkt en dit op je gemak wilt nalezen als je thuiskomt. Door ‘Onthou dit voor als ik thuiskom’ aan Siri te vragen terwijl je Safari geopend hebt, krijg je een melding zodra je de huisdeur binnenstapt. Dit soort op locatie gebaseerde herinneringen kun je in veel meer apps gebruiken.

Voordat je dit kunt doen, zijn er wel een paar instellingen waar je even op moet letten. Zo moet je in de Privacy-instellingen nagaan of Siri toegang heeft tot je locatie. Dit doe je door naar Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > Siri en Dicteren te gaan.

Door ‘Bij Gebruik’ aan te zetten kan Siri op basis van je locatie antwoorden geven. Ga ook in de Contacten-app na of jouw huis- en werk-instellingen goed ingesteld staan. Siri moet immers wel weten waar je woont voordat er een herinnering getoond kan worden als je de drempel overstapt.

Lees meer hierover in onze tip over Siri en Herinneringen in onderstaande tip.

Wil je meer weten over de Herinneringen-app, kijk dan eens naar onze tip over Herinneringen gebruiken op iPhone en iPad. Of check de lijst met alternatieve takenlijst-apps voor iOS.

Meer Herinneringen-tips

We hebben nog veel meer tips over het gebruik van de Herinneringen-app:

