Met de nieuwe Focus-functie in iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey kun je je beter concentreren. Maar soms is een melding zó belangrijk dat je die niet wilt missen. Tijdgevoelige meldingen lossen dit voor je op.

Tijdgevoelige meldingen op iPhone en iPad

Focus zorgt ervoor dat je geconcentreerd aan een taak kunt werken. Je kunt per focusmodus instellen welke personen en apps je mogen storen. Maar als de rookmelder af gaat, of als er iemand voor de deur staat met een pakketje, wil je dat natuurlijk wel meteen weten. Met Tijdgevoelige meldingen wordt bepaald of een melding meteen getoond moet worden, ook als je Focus hebt ingeschakeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt bepaald of je gestoord mag worden.

Tijdgevoelige meldingen inschakelen

Sommige dringende notificaties wil je meteen zien, bijvoorbeeld als er een ongenode gast door het huis sluipt of als er een crisis in de familie is. Dit regel je met Tijdgevoelige meldingen. Dit zijn speciale meldingen die altijd binnen mogen komen, ook als je druk aan het werk bent. Tijdgevoelige meldingen worden dus meteen getoond, maar je moet het wel even handmatig inschakelen.

Ga in de Instellingen-app naar Focus (te vinden in iOS 15 en nieuwer). Tik op een van de opties, bijvoorbeeld Niet storen. Zet de schakelaar aan bij Tijdgevoelige meldingen.

Bovenin het scherm heb je (als het goed is) al aangegeven welke personen en apps meldingen mogen sturen.

Meer opties

Bij het item Opties vind je nog meer mogelijkheden, zoals dimmen van het toegangsscherm, vertraagde aflevering en het verbergen van meldingsbadges. Zo kom je niet in de verleiding om toch even te kijken. Maar bij écht belangrijke gebeurtenissen wil je natuurlijk wel op de hoogte blijven en daar zijn de Tijdgevoelige meldingen ideaal voor. Voorheen was Niet storen een kwestie van alles of niets en kon je alleen telefoontjes van VIP-contacten binnenkrijgen.

Vanaf iOS 15 is in het Instellingen-menu de optie Niet storen vervangen door Focus. Je kunt nog steeds gebruik maken van Niet Storen, maar je hebt nu veel meer flexibiliteit en instellingsmogelijkheden. Zo kun je een eigen focusmodus samenstellen, waarbij je precies bepaalt welke apps je mag zien en welke apps en personen je meldingen mogen sturen.