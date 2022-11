WhatsApp heeft nu ook een pollfunctie. Iedereen kan in een chat een poll maken in WhatsApp, zowel in één-op-één chats als groepsgesprekken. Wij laten je zien hoe zo'n WhatsApp-poll werkt.

Je kent het vast wel: je wil afspreken met vrienden om bijvoorbeeld ergens wat te gaan eten, maar jullie komen er niet goed uit waar jullie precies zullen afspreken. Wordt het de pizzeria of toch sushi? In plaats van dat iedereen in de chat zijn of haar voorkeur uitspreekt, kun je dit veel makkelijker samenvatten in een WhatsApp-poll. Wat zijn de mogelijkheden van een peiling in WhatsApp en hoe kun je een WhatsApp-poll maken?

De pollfunctie van WhatsApp wordt op dit moment uitgerold vanaf WhatsApp-versie 22.23.76. Zie je functie nog niet, dan moet je helaas nog even geduld hebben. Je kunt proberen om WhatsApp te verwijderen (nadat je een WhatsApp-backup gemaakt hebt ) en de app opnieuw installeren.

Wat kan ik met WhatsApp-polls?

WhatsApp-polls zijn bedoeld om je te helpen bij het maken van keuzes met vrienden of familie. In een WhatsApp-poll kun je zelf je vraag bedenken en daar maximaal twaalf antwoordopties aan toevoegen. Vervolgens is het een kwestie van versturen en stemmen maar. Je kunt de poll maken in zowel één-op-één chats als in groepsgesprekken. Het gaat hierbij altijd om een poll waarbij iedereen op meerdere antwoordopties kan stemmen. Als je van iedereen maximaal één antwoord wil, moet je dat dus zelf in de gaten houden. Er is geen mogelijkheid om de antwoorden te beperken tot maximaal één stem per deelnemer. De maker van de poll heeft ook geen mogelijkheid om dubbele stemmen te verwijderen, maar iedereen die stemt kan wel op ieder moment zijn of haar stem verwijderen of aanpassen. Het is ook niet mogelijk om een tijdslimiet aan een poll te stellen.

Dit zijn WhatsApp-polls in het kort:

Multi-optie peiling waar iedereen kan stemmen op de zelf bepaalde opties, zonder beperking van aantal stemmen

Maximaal twaalf antwoordopties per poll

Alleen de maker van de poll kan antwoordopties maken

Het is niet mogelijk om achteraf extra opties toe te voegen of de poll te weizigen

Geschikt voor zowel één-op-één-chats als groepsgesprekken

WhatsApp-poll maken doe je zo

Het is heel eenvoudig om een poll te maken in WhatsApp:

Open het gesprek waarin je de poll wil maken. Dat mag een één-op-één-chat zijn, maar ook een groepsgesprek. Tik op het plusje linksonder en kies voor de optie Peiling, onderaan het menu. Typ de vraag in. Typ vervolgens de antwoordopties in. Dit mogen er maximaal twaalf zijn. Je kunt de volgorde van de antwoordopties aanpassen door ze te verslepen via de streepjes aan de rechter kant. Tik op Verstuur om de poll in het gesprek te verzenden.

Stemmen op een WhatsApp-peiling

Zodra er in een gesprek een poll verstuurd is, krijgt iedere deelnemer van het gesprek daar een melding van. Deze melding ziet er als volgt uit:

De poll verschijnt als gewoon chatbericht in het gesprek. Om te stemmen tik je op één van de antwoordopties. Jouw profielfoto staat vervolgens bij jouw stem en het groene balkje geeft aan welke optie de meeste stemmen heeft. Je kunt zoals gezegd op meerdere opties stemmen. Om een gemaakte stem ongedaan te maken, tik je er gewoon nogmaals op.

Uitslag van WhatsApp poll bekijken

Er is helaas geen manier om een einde van de stemming in te stellen voor een WhatsApp-poll, dus je moet zelf in de gaten houden als iedereen gestemd heeft. Om de uitslag te bekijken, zoek je de poll op in het gesprek (mogelijk moet je een flink stuk scrollen, als er na de poll al veel berichten verstuurd zijn). Vervolgens tik je op Bekijk stemmen om de gehele uitslag te bekijken.

De opties met de meeste stemmen zijn gemarkeerd met een sterretje. Je kunt bovendien precies zien wie op welke optie gestemd heeft. Zowel de contactfoto als de naam van het contact verschijnt op de optie waar hij of zij op gestemd heeft.

