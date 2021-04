Dankzij CallKit zien telefoongesprekken van apps op de iPhone en iPad eruit als standaard telefoonoproepen. Bij welke apps werkt CallKit en hoe wat zijn de voordelen? In deze gids lees je alles over CallKit.

Sinds iOS 10 kunnen apps gebruikmaken van CallKit. Dankzij CallKit werken apps waarmee je kan bellen (VoIP-apps) samen met de standaard Telefoon-app. Dit geldt bijvoorbeeld voor Telegram, Skype, WhatsApp en andere apps die het ondersteunen. Maar wat is precies het voordeel van CallKit, met welke apps werkt het en hoe gebruik je het? In deze gids leggen we je alles uit met betrekking tot CallKit.

Wat is CallKit?

CallKit is de naam voor de tool die ontwikkelaars in hun apps kunnen gebruiken. Dankzij CallKit werken apps die er gebruik van maken samen met de normale Telefoon-app. CallKit is dan ook alleen te gebruiken met apps waar je mee kan bellen, zoals WhatsApp, Skype en soortgelijke sociale apps.

Het voordeel van CallKit is dat telefoongesprekken van apps die hiermee werken, eruit zien als een standaard telefoongesprek. Voorheen werd een oproep via bijvoorbeeld WhatsApp getoond met een pushbericht, maar sinds de komst van CallKit gaat een WhatsApp-oproep over zoals een gewoon telefoongesprek. Je neemt dan ook op de normale manier het gesprek op, ook vanaf het toegangsscherm.



Bij Telegram bel je zoals je met de Telefoon-app gewend bent. Leuke extra: als de icoontjes gelijk zijn weet je zeker dat de verbinding 100% veilig is.

Een ander voordeel is dat de telefoongesprekken vanuit apps ook geregistreerd staan in de normale Telefoon-app. Een oproep met WhatsApp of Telegram, vind je dan ook gewoon terug bij de Recent-knop. Je kunt ook iemand bellen via bijvoorbeeld WhatsApp of Telegram vanuit zijn of haar contactgegevens in de standaard Telefoon-app.

Welke apps werken met CallKit?

De meeste apps die ondersteuning bieden voor bellen of videogesprekken, werken samen met CallKit. Veel ontwikkelaars vermelden dit in de update-omschrijving van de apps. Onderstaande apps werken in ieder geval samen met CallKit:

WhatsApp

Telegram

Skype

Signal

Viber

Facebook Messenger

Hoe werkt bellen met CallKit?

Er is geen mogelijkheid in de iOS-instellingen om het gebruik van CallKit in- of uit te schakelen. Zodra de apps bijgewerkt zijn om te werken met CallKit, wordt hier automatisch gebruik van gemaakt. Mogelijk kun je in de instellingen van een CallKit-app de optie wel aan of uit zetten. In Skype kun je bijvoorbeeld via Mijn info > Instellingen de optie Geïntegreerde gesprekken uitschakelen. In Signal kun je via Instellingen > Privacy zorgen dat gesprekken niet in de lijst met recente oproepen terecht komen. Apps kunnen er dus zelf voor kiezen in hoeverre de CallKit-integratie werkt.

Het bovenste gesprek is met Telegram gevoerd en komt in de lijst met recente gesprekken van de Telefoon-app terecht.

App instellen voor de standaard telefoonfunctie

Als je vanuit de standaard Telefoon-app een gesprek wil starten met een CallKit-app, dan doe je het volgende:

Open de Telefoon-app. Tik op Contacten en ga naar het desbetreffende contactenkaartje. Onder de naam staan verschillende icoontjes voor bellen, videobellen, e-mail en dergelijke. Hou de bel-knop ingedrukt. Er verschijnt een lijst met apps om uit te kiezen, bijvoorbeeld Telegram. Tik op één van de gewenste apps.

De app wordt vervolgens als standaard ingesteld zodra je iemand via zijn of haar contactenkaartje probleert te bellen met de blauwe bel-knop. Om een gewoon telefoongesprek als standaard in te stellen, herhaal je de eerste vier stappen en kies je voor mobiel.

