Heb je een virusscanner op je iPhone nodig? Dit is een vraag die ons op de iCulture-redactie weleens wordt gesteld. De meeste mensen gebruiken geen antivirus of apps tegen malware op hun smartphone, omdat ze het onzin vinden. Is dat terecht? In dit artikel lees je alles over virusscanners op de iPhone en iPad.

iPhone-virusscanners: heb je het nodig?

Op de Mac is een virusscanner niet altijd nodig. Volgens onderzoek van CBS gebruikt 20 procent van de mensen geen enkele vorm van bescherming en heeft 30 procent geen idee of ze een virusscanner hebben. Maar is dat bij een iPhone wel nodig? Wat ons betreft niet. Apple heeft iOS al zodanig beveiligd dat je nauwelijks risico’s loopt als je normaal gebruik maakt van je iPhone. Ben je erg onhandig of goedgelovig en klik je vaak ongezien op allerlei linkjes, dan kan het wel zin hebben om je iPhone (of vooral jezelf) beter te beschermen. Verderop lees je welke opties je voor iPhone antivirus hebt.

Antivirus op de iPhone: kan dat wel?

De meeste antivirus-apps voor je iPhone zijn eigenlijk niet bedoeld om virussen te vinden. Het zijn vaak beveiligingsprogramma’s die meerdere functies bundelen om de gevraagde prijs te rechtvaardigen. Het is voor makers van beveiligingssoftware namelijk vrij moeilijk om een echt goede antivirus-app te maken, omdat Apple het systeem behoorlijk heeft dichtgetimmerd.

Bij traditionele antivirus-software voor Windows computers krijgt de fabrikant volledige toegang tot het besturingssysteem, inclusief andere geïnstalleerde apps en bestanden. Daarmee wordt het mogelijk om deze bestanden te scannen, om te kijken of er malware aanwezig is.

Op de iPhone en iPad hebben apps geen toegang tot je hele systeem. Alle apps die je op de iPhone installeert, opereren namelijk in een zogenaamde sandbox (zandbak). Dit is een afgeschermde omgeving, waardoor de mogelijkheden worden beperkt. Een app krijgt alleen toegang tot de data waar je toestemming voor hebt gegeven. Een app krijgt bijvoorbeeld wel toegang tot je foto’s en je exacte locatie, maar alleen als jij dat wilt. Het is niet mogelijk om in data van andere apps te kijken.

iPhone antivirus-apps opereren eveneens in zo’n sandbox en kunnen dus ook niet zien welke andere apps je hebt geïnstalleerd. Stuur je een bestand door van de ene app naar de andere, dan wordt dat geregeld door je iPhone of iPad zelf. Een antivirus-app kan niet je hele toestel op malware scannen. Is er een gevaarlijk virus op je iPhone aanwezig, dan kan een dergelijke app dat niet zien.

Apple heeft nog meer maatregelen ingesteld om je te beschermen tegen virussen en andere malware. Je kunt alleen apps installeren via de App Store en deze apps zijn vooraf al gecontroleerd op eventuele virussen en malware. En in Safari zitten steeds meer functies om je te beschermen tegen misleidende websites en phishing. Je krijgt een melding als iemand heeft geprobeerd om de website van jouw bank na te bootsen. Je vindt deze functie onder Instellingen > Safari > Privacy en beveiliging.

Antidiefstal-functies van derden: ook niet nodig

Antivirus-apps voor de iPhone bevatten soms ook een antidiefstal-functie om een gestolen of zoekgeraakte iPhone terug te vinden. Maar ook dat heb je niet nodig, want daarvoor biedt Apple zelf al de Zoek mijn-app. Hiermee kun je via iCloud de locatie van je iPhone opzoeken en het toestel op afstand blokkeren of wissen. Het werkt overigens ook voor je andere Apple-apparaten, waaronder AirPods. Bekijk vooral onze uitleg hierover.

Wat doen iPhone antivirus-apps dan wel?

Je vraagt je misschien af wat apps die als virusscanner voor de iPhone worden aangeboden dan wél doen. Vaak hebben ze een algemene naam zoals McAfee Mobile Security, Norton Mobile Security en Lookout Mobile Security. De term ‘antivirus’ of ‘virusscanner’ zal nooit worden gebruikt, simpelweg omdat deze apps niet echt naar virussen kunnen scannen. Vaak bevatten ze allerlei aanvullende functies die het gebruik van je iPhone veiliger maken, zoals een kluis om wachtwoorden op te slaan of een VPN-functie om veiliger te kunnen internetten op openbare hotspots. Er zit soms ook een veilige browser in, met eigen filters om te voorkomen dat je frauduleuze websites bezoekt. Dit zit echter ook al in Safari.

Apple staat deze apps toe omdat er wel enkele beveiligingsfuncties in zitten die mogelijk voor bepaalde mensen interessant kunnen zijn. Het zijn echter geen virusscanners of antivirus-apps en ze zijn eigenlijk niet noodzakelijk om je toestel veilig te kunnen gebruiken.

Antivirus-apps voor de iPhone

Ben je toch van plan om een ‘antivirus-app’ op je iPhone te installeren, dan hebben we hieronder een lijst gemaakt van enkele bekende aanbieders. In 2020 was in het nieuws dat Avast op grote schaal de browsegeschiedenis van gebruikers doorverkoopt aan derden. Avast is niet in onderstaande lijst opgenomen, maar houd er rekening mee dat je alleen in zee gaat met een softwarebedrijf dat je vertrouwt.

Avira Mobile Security

Deze Duitse ontwikkelaar heeft een goede antivirus-engine voor Windows, maar de Avira Mobile Security-app maakt daar geen gebruik van. Deze app kan geen malware vinden. Wel probeert de app kwaadaardige websites te herkennen en waarschuwt het voor gehackte accounts. Dat laatste kun je overigens ook gratis checken via de website Have I Been Pwnd?. Ook zit er een functie in om je adresboek te backuppen door de hele lijst naar jezelf de e-mailen. Je kunt ook een backup maken in Google Drive of Dropbox. Tenslotte analyseert de app je geheugen- en opslaggebruik, maar ook dat kun je standaard al in iOS vinden.

McAfee Mobile Security

Alle bekende namen op het gebied van antivirus hebben wel een beveiligingssuite voor iOS uitgebracht. Ook McAfee. Deze app bevat antidiefstal-functies, kan je adresboek backuppen en kan lokale mediabestanden beveiligd opslaan. Dit laatste doe je in de Media Vault, waar je al je geheime foto’s en video’s kunt opslaan. Je kunt dit meteen doen als je een foto maakt: deze gaat rechtstreeks naar de kluis en wordt daar versleuteld. Vervolgens kun je de kluis weer openen met Face ID of Touch ID. Net als met Zoek mijn iPhone kun je je iPhone terugvinden op de kaart en een alarm laten afspelen. Met CaptureCam kun je een foto laten maken als iemand probeert om toegang te krijgen tot jouw fotokluis.

Lookout: Security and Identity Theft Protection

Lookout probeert je vooral tegen identiteitsdiefstal te beschermen, zoals de naam al aangeeft. Dit is een complete app met vier beschermingslagen. Zo controleert de app of je wel de nieuwste iOS-versie geïnstalleerd hebt en kijkt of je misschien een jailbreak hebt uitgevoerd. Ook zeggen de makers dat ze actieve apps in de gaten houden om te kijken of er verdacht gedrag plaatsvindt. Je krijgt een waarschuwing als je verbinding maakt met een onbeveiligd netwerk. iOS doet dat laatste ook al zelf. Er zitten antidiefstal-functies in om je toestel terug te vinden. Je kunt op afstand een geluidje afspelen of een boodschap op het scherm laten verschijnen. Daarnaast zitten er backup-functies in voor je adresboek en foto’s.

F-Secure SAFE

F-Secure SAFE is erop gericht om veilig te kunnen internetten. Deze app blokkeert mogelijk gevaarlijke sites, maar dit werkt alleen als je via de ingebouwde browser gaat internetten. Wil je gaan internetbankieren zonder app van je bank, dan kijkt F-Secure of de URL die je hebt ingetikt wel op de lijst staat van vertrouwde websites. Je ziet in een oogopslag of het OK is. Het bevat ook een eenvoudig systeem voor ouderlijk toezicht, maar zoals bekend is dat in iOS ook al standaard aanwezig. Bovendien werkt het alleen als kinderen via de SAFE-browser gaan internetten, terwijl ze in Safari vrijuit hun gang kunnen gaan. Eventueel kun je dit voorkomen door het gebruik van Safari volledig te blokkeren via de beperkingen in iOS zelf. Daarnaast bevat F-Secure SAFE de gebruikelijke antidiefstalfuncties. Je kunt een alarm laten afgaan en kijken waar je toestel is. Op afstand blokkeren kan niet.

Trend Micro Mobile Security

Met Trend Micro Mobile Security heb je een vrij prijzige oplossing om veiliger te kunnen internetten. Er zit een webfilter in voor Safari en andere browsers, om te voorkomen dat je een boosaardige website bezoekt. De app blokkeert ook advertenties en trackers. Safe Surfing is een beveiligde browser met een privé-surfmodus, om te voorkomen dat je geschiedenis wordt vastgelegd. Uiteraard kun je met de antidiefstal-functie je iPhone terugvinden op de kaart. En met de Social Network Privacy-functie controleert de app of je instellingen bij Facebook en Twitter wel goed staan.

iVerify: als je dan toch een iPhone antivirus app wil installeren

Zijn er dan helemaal geen apps die zin hebben? Als je dan toch één app wilt installeren, dan raden wij aan om voor iVerify te kiezen. Deze app helpt je met het instellen van je privacy-voorkeuren en meer. Het is soms namelijk onduidelijk wanneer je nu wel of niet bepaalde instellingen moet gebruiken. Naast handleidingen bieden scant de app je telefoon ook eens in de zoveel tijd op abnormaliteiten, met mogelijke risicofactoren uitgelicht.

Ben je op zoek naar antivirus voor de Mac? Lees dan eens onze artikelen waarin we ook bespreken welke Mac virusscanners er zoal zijn! Of kijk hoe de antivirussoftware in macOS werkt.

