InterfaceLIFT

InterfaceLift is niet de mooiste maar wel een heel veelzijdige. De opmaak mag er misschien ouderwets uitzien, de beschikbare wallpapers zijn van zeer hoge kwaliteit. InterfaceLIFT richt zich met name of fotografen en fotografieliefhebbers. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de informatie bij elke wallpaper. In de omschrijving van de wallpaper staat onder andere de fotograaf beschreven en het verhaal achter de foto. Voor échte liefhebbers staan ook nog de camera, objectief en camera-instellingen vermeld. Het grote pluspunt van deze site is dat alle wallpapers in extreem hoge resoluties te downloaden zijn, ook in 3440 x 1600 pixels. Voordat je een wallpaper kunt downloaden heb je de keuze uit ongeveer 50 verschillende resoluties, heb je de juiste resolutie gevonden wordt de wallpaper geopend in een nieuw tabblad.