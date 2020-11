Dit betekenen de oranje en groene bolletjes op je iPhone

In de statusbalk van de iPhone kun je een oranje of groen bolletje zien. Wat betekenen deze gekleurde stipjes? We leggen het uit in deze tip!

Oranje en groene bolletjes in de statusbalk

Om de privacy van jou als gebruiker nog verder te waarborgen heeft Apple in iOS 14 een aantal verbeteringen doorgevoerd. Een voorbeeld daarvan zijn het oranje en groene bolletje, die kunnen verschijnen in de statusbalk. Dit is een privacy-indicator en waarschuwt als een app gebruik maakt van de microfoon of camera. Apple wil hiermee voorkomen dat apps ongemerkt meeluisteren via de microfoon of meekijken via de camera. Er zijn in het verleden diverse apps geweest die hier misbruik van maakten, zoals Facebook.

Wat betekent het oranje of groene bolletje?

Zie jij ook een groen of oranje bolletje staan in de rechterbovenhoek van je scherm? Het werkt als een waarschuwing dat één van de actieve apps gebruik maakt van de microfoon oof camera. Dit betekenen de kleuren.

Groen bolletje: camera

Een app maakt gebruik van de camera van de iPhone.

Telkens wanneer er een groen bolletje verschijnt, is de camera van de iPhone actief. Het groene stipje verschijnt bijvoorbeeld als je een videogesprek voor FaceTime of wanneer je een selfie maakt. Leuk om te weten: je kunt de iPhone als camera voor de Mac gebruiken.

Oranje bolletje: microfoon

Een app maakt gebruik van de microfoon in de iPhone.

Elke keer dat het oranje bolletje verschijnt is er een app die gebruik maakt van de microfoon van de iPhone. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het inspreken van een Siri-spraakopdracht of bij het opnemen van een voicememo.

Wist je trouwens dat je de iPhone als microfoon voor de Mac kunt gebruiken? Je kunt zelfs nog een stap verder gaan en de iPhone als webcam voor de Mac gebruiken.

Welke app gebruikt de microfoon of camera?

Zie je een oranje of groene bolletje in de statusbalk van je iPhone, maar heb je geen idee welke app het is? Dan open je het Bedieningspaneel.

Bovenaan wordt weergegeven welke app (recent) gebruik heeft gemaakt van de microfoon of camera. Om dit te stoppen schakel je de app uit door deze uit het appoverzicht te verwijderen. Veeg de app vanaf je beginscherm omhoog, zodat je de lijst met actieve apps ziet. Veeg daarna de actieve app omhoog om deze af te sluiten.