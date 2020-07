Je kunt op elk moment de naam van je iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en Apple TV wijzigen. In deze tip lees je hoe je de naam aanpast via de instellingen, zodat deze gemakkelijker te herkennen is bij backups en bestanden versturen.

Naam van je toestel wijzigen

Als je je iPhone, iPad of iPod touch in gebruik neemt krijgt deze automatisch een naam, bijvoorbeeld ‘iPhone van Erik’. Dat is niet alleen saai, maar ook onhandig als je meerdere iPhones of iPads hebt. Met een unieke naam herken je niet alleen specifieke modellen, maar weet je ook zeker dat het toestel van jou is. Naast je iPhone en iPad kan je ook de naam van je Mac, Apple TV en Apple Watch aanpassen. Zo pas je de naam van je Apple-toestellen aan.

De naam van je iPhone, iPad en Mac is vooral van belang als je bestanden wilt uitwisselen met anderen via AirDrop of als je de persoonlijke hotspot van je iPhone wilt gebruiken. Anderen moeten dan in staat zijn om jouw toestel te herkennen en het helpt dan als er een herkenbare naam zichtbaar is. Toch kunnen er ook situaties zijn dat je je eigen naam niet wilt gebruiken, bijvoorbeeld wanneer je je privacy belangrijk vindt. In dat geval kun je een naam kiezen die voor vrienden en familie heel herkenbaar is, maar voor anderen niet, zoals een nickname.

Naam iPhone of iPad wijzigen

Het makkelijkst is om de naam te wijzigen op je iPhone of iPad zelf. Hiervoor neem je de volgende stappen:

Ga naar Instellingen > Algemeen > Info. Op de eerste regel zie je de huidige naam van je iOS-apparaat. Tik hierop. Je gaat nu naar een vervolgscherm. Geef het apparaat een nieuwe naam en tik op Gereed.

De nieuwe naam van je iDevice wordt automatisch gesynchroniseerd met Finder. In Finder zul je je iPhone of iPad voortaan ook onder deze nieuwe naam zien. Maar je kan ook in Finder de naam aanpassen:

Om de naam te wijzigen via Finder op de Mac, doe je het volgende:

Open Finder op je Mac. Zorg dat je iPhone of iPad verbonden is. Dit kan zowel met een kabel als draadloos. Selecteer in de linkerkolom je toestel. Dubbelklik daarna op de naam van je iPhone of iPad. Voer de nieuwe naam in.

Naam Mac wijzigen

De computernaam van je Mac wordt gebruikt als je je Mac deelt binnen een netwerk, maar ook in Zoek mijn Mac en voor AirDrop. Je kan je Mac computernaam wijzigen via deze stappen:

Open Systeemvoorkeuren. Klik op de optie Delen. Voer achter Computernaam de nieuwe naam in.

Naam Apple TV wijzigen

De naam van je Apple TV gebruik je voornamelijk voor AirPlay. Zeker als je meerdere Apple TV’s hebt, kan een herkenbare naam goed van pas komen. Hierdoor weet je zeker dat je streamt naar de juiste Apple TV. De Apple TV naam wijzigen doe je zo:

Start op de Apple TV de Instellingen-app. Ga naar Algemeen > Info en klik op Naam. Voer nu de nieuwe naam in.

Heb je een Apple TV 4 of nieuwer met tvOS 11.4 of later, dan kan je de naam ook wijzigen via de Woning-app:

Open de Woning-app op je iPhone of iPad. Zoek je Apple TV op en hou de knop ingedrukt. Tik rechtsonder op het tandwieltje. In het volgende scherm kun je de naam invullen.

Naam Apple Watch wijzigen

Als je meerdere Apple Watches gebruikt, dan kun je het beste elk horloge een eigen naam geven. Je kan de Apple Watch naam wijzigen met deze stappen:

Open de Watch-app op je iPhone. In het onderdeel Mijn Watch tik je op Algemeen > Info. Bovenaan tik je op Naam. Voer hier nu de naam van je Apple Watch in.

Met een nieuwe naam zijn backups in iCloud makkelijker te herkennen. Hetzelfde geldt voor AirDrop, AirPlay, Zoek mijn iPhone en andere functies.