Als persoonlijk assistent kan Siri notities voor je opschrijven en tekst aan bestaande notities toevoegen. In dit artikel leggen we uit hoe dit precies werkt bij Siri en notities.

De Notities-app op de iPhone en iPad is handig om snel iets te noteren. De app is aanwezig op elk device en de notities worden gesynchroniseerd tussen al je apparaten, ook met de Mac. Maar als je je handen vol hebt, is het wel zo handig om Siri het werk te laten doen. Je kunt Siri vragen om notities voor te lezen of om nieuwe notities voor jou te schrijven. Ook kan Siri tekst aan notities toevoegen, maar er zijn ook beperkingen. Alles doe je met je stem!

Notities voorlezen met Siri

Met het commando ‘Bekijk mijn notities’, laat je Siri alle recente notities op het scherm zien. Dat is handig, maar als je aan Siri vraagt ‘Lees mijn notities voor’ wordt het nog handiger. Siri leest dan één voor één alle notities voor. Dat is praktisch wanneer je in de auto zit. Na het voorgelezen bericht vraagt Siri of je de volgende wilt horen.

Nieuwe notitie maken met Siri

Met het commando ‘Maak een notitie’ (of ‘Maak een nieuwe notitie’) laat je Siri een nieuwe notitie maken. Let op dat je hier ook de interpunctie uitspreekt, want anders maakt Siri een enorm lange zin die uiteindelijk niet echt heel leesbaar is. Met de voorleesfunctie kun je achteraf controleren of Siri de juiste tekst heeft genoteerd. Vervolgens kun je deze tekst weer gemakkelijk doorsturen in een e-mail of iets dergelijks.

Notities aanpassen met Siri

Je kunt helaas geen notities wijzigen met Siri. Als je de tekst van een bestaande notitie wilt wijzigen, moet je dus altijd naar de Notities-app gaan om deze met de hand aan te passen.

Wat je wel kunt doen is tekst toevoegen aan het einde van een bepaalde notitie, als je daar specifiek om vraagt. Het handigste is om dit stap-voor-stap te doen. Vraag eerst ‘Voeg iets toe aan mijn laatste notitie’, zodat Siri weet om welke notitie het gaat. Vertel daarna wat er in de notitie moet komen te staan. Je kunt het ook in één keer doen, maar in praktijk raakt Siri vrij snel in de war en plaats je de verkeerde tekst in een notitie. Je wilt voorkomen dat je alsnog in de Notities-app moet duiken om de tekst te corrigeren.

Gericht zoeken naar notities met Siri

Uiteraard kun je Siri ook laten zoeken naar notities, met opdrachten als ‘Toon mijn notities uit 2020’ of ‘toon mijn notities over Apple Stores’. Dit werkt meestal wel, maar kan ook wel eens misgaan. Vraag je bijvoorbeeld naar al je notities over Starbucks, dan kan Siri wel eens de indruk krijgen dat je iets met de Starbucks-app wilt doen – en die heeft geen Siri-ondersteuning. Het is dus even een kwestie van verschillende vragen proberen.

