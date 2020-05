Als je Siri op de Mac wilt gebruiken kun je dat snel doen door op het icoontje in je dock of menubalk te klikken. Maar als je Siri toch niet gebruikt kun je de icoontjes gemakkelijk weghalen. Ze zitten dan niet meer in de weg. We leggen in deze tip uit hoe het werkt.

Siri-icoon verwijderen op de Mac

Met Siri op de Mac heb je snel toegang tot alle spraakfuncties. Je klikt hiervoor op het icoontje in de dock of menualk, je gebruikt een toetscombinatie of activeert de spraakassistent met ‘Hé Siri’ op de Mac. Dat laatste werkt alleen op recente iMacs en op MacBooks met een T2-chip. Er zijn dus genoeg manieren om Siri te activeren en als je de icoontjes toch niet gebruikt kun je ze net zo goed weghalen.

Siri verwijderen uit het dock

Het verwijderen van het Siri-icoontje uit het dock is heel simpel. Houd de muisknop ingedrukt op het icoontje en kies Verwijder. Of nog makkelijker: sleep het icoontje omhoog om uit het dock te verwijderen.

Wil je het Siri-icoontje terug, dan kun je deze vanuit de map Programma’s weer naar het dock slepen.

Siri verwijderen uit de menubalk

Ook bovenin het scherm kun je Siri snel opstarten, namelijk via de menubalk. Siri is het enige gekleurde icoontje in de rij, terwijl de andere allemaal in zwart- en grijstinten zijn weergegeven.

Je kunt het Siri-icoon op twee manieren uit de menubalk verwijderen: door te klikken en te slepen of via de instellingen.

De makkelijkste manier is om de Cmd-knop ingedrukt te houden terwijl je tegelijk op het icoontje klikt en dit wegsleept uit de menubalk. Je ziet dan een x waarmee je het icoon kunt verwijderen. Klik hierop.

Een andere methode is om het via de instellingen van de Mac uit te zetten:

Ga naar Systeemvoorkeuren > Siri. Onderaan het scherm zie je de optie om Siri in de menubalk te tonen. Zet het vakje uit.

Wil je het icoontje weer terug in de menubalk, dan vink je simpelweg het vak weer aan.

