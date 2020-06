Heb je het probleem dat websites en webpagina's in Safari niet goed laden? Vooral bij Twitter kan dit een probleem zijn. Met deze tip lossen we het op en laden de websites weer supersnel in Safari!

Websites laden niet in Safari

Na het intikken van het webadres blijf je minutenlang naar een witte pagina kijken. Je zou dan kunnen overstappen naar een andere browser, zoals Chrome of Firefox. Je zou ook al je Safari-data kunnen wissen, maar dat is wel heel extreem en helemaal niet nodig. Je zult dan opnieuw moeten inloggen bij je favoriete websites. Er is een eenvoudiger oplossing die je in een minuut van je probleem afhelpt.

Als websites niet laden in Safari

In plaats van alle websitedata wissen kun je ook het probleem met een specifieke website oplossen:

Ga in Safari naar Safari > Voorkeuren > Privacy. Klik op Beheer websitegegevens. Zoek de website op die problemen geeft, bijvoorbeeld Twitter. Selecteer één van de resultaten of klik op Verwijder alles. Bevestig je keuze en klik op Gereed.

Nu zijn alle websitedata alleen voor de betreffende website gewist. Probeer de webpagina opnieuw te laden en je zult zien dat je niet meer hoeft te wachten.

Na verloop van tijd kan het laden van de website weer langer gaan duren. In dat geval kun je nogmaals bovenstaande stappen uitvoeren.

Wil je toch de gegevens van alle websites wissen, dan doe je dat als volgt:

Ga naar Geschiedenis > Wis geschiedenis en websitegegevens. Kies in het venster dat verschijnt de reeks gegevens die je wilt verwijderen. Klik op Wis geschiedenis.

Je kunt ook de gegevens wissen van alle websites en pagina’s die je hebt bezocht. In dat geval kies je Hele geschiedenis.

Andere oplossingen als een website niet laadt

Er kunnen nog meer dingen aan de hand zijn als een site niet wil laden. Je kunt dan ook even onderstaande items langslopen:

Gebruik je een contentblocker? Dan kan het zijn dat de website die je wilt bezoeken op een zwarte lijst staat. Schakel het uit en start Safari opnieuw. Het kan ook zijn dat je een kinderfilter gebruikt, die de toegang tot websites over gokken en porno blokkeert.

Mogelijk wordt de pagina geblokkeerd door een materiaalblokkering die je hebt geïnstalleerd. Houd de knop voor opnieuw laden (het rond wijzende pijltje) ingedrukt en kies Laat opnieuw zonder materiaalblokkering.

Check of het probleem zich alleen bij Safari voordoet. Probeer dezelfde website ook eens in Chrome of Firefox, als je deze browsers geïnstalleerd hebt. Is de website ook daar niet bereikbaar, dan kun je op allestoringen.nl zien of er misschien een probleem is.

Heb je wel een internetverbinding? Als je een VPN gebruikt moet je even controleren of deze wel goed werkt. Hetzelfde geldt als je computer of netwerk door een firewall wordt beveiligd.

Gebruik je het juiste webadres? Soms moet je https: gebruiken of kun je /index.html of /index.htm toevoegen aan het einde van een url.

Probeer de pagina opnieuw te laden via Weergave > Laad pagina opnieuw of de toetscombinatie Cmd+R.

Mogelijk is het druk op de server of is de website tijdelijk uit de lucht wegens onderhoud. Meestal krijg je dan wel een boodschap te zien. Vraag eventueel de eigenaar van de website of er een probleem is.

Zorg dat de Safari-browser is geüpdate naar de nieuwste versie.

Als webpagina’s maar gedeeltelijk laden

Het kan ook zo zijn, dat webpagina’s maar gedeeltelijk laden. Dit kan een aantal oorzaken hebben:

De website maakt gebruik van JavaScript en je hebt dit geblokkeerd.

Er zijn maatregelen voor ouderlijk toezicht actief, waardoor bepaalde inhoud niet kan worden geladen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor video’s die in websites zijn ingebed.

Safari-extensies liggen dwars. Het kan hierbij gaan om extensies die advertenties en andere inhoud van website blokkeren. Daardoor krijg je bepaalde elementen van een website niet te zien. Je kunt dit controleren via Safari > Voorkeuren > Extensies.

Safari sneller maken

Er zijn ook allerlei tips om Safari sneller te maken. Hier zijn enkele ideeën:

Sluit tabbladen zoveel mogelijk. Hoe meer tabbladen open zijn, hoe meer Safari moet onthouden. Gebruik eventueel een extensie zoals Tab Suspender (link) als je de tabbladen echt nodig hebt. Deze extensie zet de tabbladen tijdelijk in slaapstand.

Schakel JavaScript uit. Als Safari traag is kun je eventueel JavaScript uitschakelen, al zitten hier wel nadelen aan. Dit doe je via Instellingen > Safari > Geavanceerd. Zet daarna de schakelaar bij JavaScript op grijs. Let op: veel websites hebben JavaScript nodig en zullen in een vreemde weergave worden getoond.

Schakel iCloud voor Safari uit. Safari synchroniseert je tabbladen via iCloud, zodat je meteen op een ander apparaat verder kunt bladeren. Om Safari sneller te maken kun je de automatische synchronisatie van tabbladen uitzetten. Hiervoor ga je naar Instellingen > iCloud. Zet de schakelaar bij Safari op grijs.

Meer tips voor Safari

Hieronder vind je nog meer handige tips voor Safari: