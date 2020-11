Safari-extensies

Met Safari-extensies kun je de webbrowser op de Mac uitbreiden met allerlei functies. Extensies bieden allerlei mogelijkheden, van het makkelijk invullen van wachtwoorden tot het bookmarken van pagina’s. Externe ontwikkelaars kunnen ook allerlei extensies maken.

Safari-extensies in Big Sur: dit is er nieuw

Sinds macOS Big Sur krijgen extensies in Safari weer een nieuw leven. Erg populair zijn extensies nooit geweest in deze browser vergeleken met Google Chrome. Daarom heeft Apple het in de nieuwe macOS makkelijker gemaakt voor ontwikkelaars om Chrome-extensies over te zetten naar Safari. Je zult dus steeds meer Chrome-extensies terugvinden in Safari.

Verder kunnen extensies veel meer taken uitvoeren sinds macOS Big Sur. Apple heeft ervoor gezorgd dat ontwikkelaars meer programmeertalen kunnen toepassen, zoals CSS, HTML en JavaScript. De extensies zijn nu alleen via de Mac App Store te downloaden. De oude galerie stuurt je ook door naar de appwinkel.

Omdat je misschien niet wil dat extensies al jouw surfgedrag kunnen inzien laat Apple jou kiezen welke extensies toegang hebben tot welke sites. Bekijk in ons artikel wat er nog meer nieuw is in Safari voor macOS Big Sur.

Safari-extensies voor nieuwe functies

In Apple’s Safari-browser zitten al diverse functies ingebouwd die Safari meer dan een webbrowser maken, zoals de Sleutelhanger en het tonen van notificaties. Met extensies kun je dat verder uitbreiden, door bijvoorbeeld nuttige informatie over een webpagina te tonen of te helpen bij veelgebruikte handelingen. Zo ontdek je nieuwe manieren om internetten nog leuker en efficiënter te maken. Een voorbeeld is Grammarly, waarmee je Engelse spelling, grammatica en interpunctie wordt verbeterd.

Welke extensies zijn leuk om te proberen? We hebben een lijstje met 8 handige Safari-extensies die je zeker moet proberen.

Safari-extensies installeren

Het kost nauwelijks moeite om een nieuwe Safari-extensie te installeren. Je vindt ze in de Mac App Store. Dit zijn extensies die zijn gecontroleerd door Apple, zodat je zeker weet dat ze veilig zijn. Alle Safari-extensies die je via de Mac App Store installeert worden automatisch bijgewerkt.

Open de Safari-browser op je Mac. Ga naar Safari > Safari-extensies. Kies de extensie die je wilt installeren en klik op Download. Als de extensie en bijbehorende app geld kost klik je op de prijs. Na het downloaden open je Safari weer en ga je naar de voorkeuren met CMD + , (komma) of via Safari > Voorkeuren. Open het Extensies-tabblad en vink de extensie aan.

Je extensies worden automatisch bijgewerkt via de Mac App Store. Daar kun je ze ook handmatig bijwerken als dat mogelijk is. Je vindt updates in het menu links in de Mac App Store.

Safari-extensies handmatig installeren

Je kunt ook Safari-extensies downloaden bij de ontwikkelaar zelf. Deze zijn niet gecontroleerd door Apple, dus je zult wat voorzichtiger moeten zijn of je de ontwikkelaar wel vertrouwt. Download je zo’n extensie, dan krijg je een bestand dat eindigt op .safariextz. Dubbelklik op dit bestand om de extensie te installeren. Deze extensies worden niet gehost door Apple en je zult ze handmatig moeten bijwerken.

Ook zul je sinds macOS Mojave te maken krijgen met een foutmelding, zoals hieronder te zien is. Met deze truc kun je de extensie alsnog werkend krijgen, maar je loopt daarbij uiteraard wel een risico. De extensie is niet door Apple gecontroleerd op kwaadaardig gedrag, dus gebruik alleen extensies van betrouwbare partijen.

Safari-extensies uitschakelen en verwijderen

Wil je een bepaalde extensie niet langer gebruiken, dan kun je ze ook uitschakelen of helemaal verwijderen:

Ga in de Safari-browser naar Safari > Voorkeuren > Extensies. Kies de extensie die je wilt uitschakelen of verwijderen. Vink de extensie in de linker kolom uit. De extensie wordt dan niet meer gebruikt. Wil je de extensie helemaal verwijderen, kies deze dan en klik rechts op Verwijder installatie. Bij sommige extensies moet je de app uit Finder verwijderen. De vorige stap verwijst je naar de juiste locatie.