Wil je weten waar een specifieke link op een webpagina je naartoe brengt? Zowel in iOS als op de Mac kun je zien waar een link naartoe leidt. In deze tip leggen we de verschillende opties uit.

Tijdens het surfen op het internet klik je vaak op verschillende links om bij interessante artikelen uit te komen. Toch kan het soms handig zijn om van tevoren te zien waar een specifieke link je naartoe brengt, helemaal als de tekst niet duidelijk zegt waar de link je heenbrengt. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet op je iPhone en iPad en hoe je dit in kunt stellen op je Mac.

Preview webpagina bekijken op iPhone en iPad

Op de iPhone, iPad en iPod touch is het een fluitje van een cent om de link te achterhalen. Dit werkt standaard in Safari, zonder dat je hier een instelling voor aan hoeft te passen. Het enige wat hiervoor nodig, is om je vinger lang op een link ingedrukt te houden. Vervolgens verschijnt er een extra menu waar je de link kunt bekijken die achter de koppeling schuil gaat. Via dit menu kun je ook enkele handelingen uitvoeren, zoals het openen van de link in het huidige of in een nieuw tabblad. Bovendien kun je vanuit hier de link opslaan in je leeslijst of kopiëren.

Je ziet meerdere opties verschijnen. Zo kun je de pagina direct delen, of openen met een bijbehorende app als dat van toepassing is. Wil je liever niet steeds al die pagina’s helemaal laden, maar wel zien naar welke pagina gelinkt wordt? Tik dan rechtsboven op Verberg voorvertoning. Als je wel een voorvertoning wil kun je op dezelfde wijze weer wisselen.

Preview webpagina bekijken op Mac

Wil je op de Mac de daadwerkelijke link bekijken voordat je erop klikt, dan is daar een speciale instelling voor in Safari. Open Safari en klik in de menubalk op Weergave > Toon statusbalk. Zodra je nu je cursor boven een link houdt, zie je onderaan de specifieke link.

Bovenstaande manier werkt op elke Mac, maar heb je een trackpad met Force Touch, dan kun je ook een volledigere preview zien met bijbehorende weergave van de daadwerkelijke pagina. Druk met het Force Touch-trackpad stevig op een link en een previewvenster laat de pagina achter de link zien, zonder dat je een apart tabblad hoeft te openen.

Wat ook erg handig kan zijn is het feit dat je binnen een preview ook nog kunt scrollen. Zo bekijk je dus een pagina zonder er een nieuw venster of tabblad voor te openen. Als je klikt op de preview word je direct gestuurd naar waar je was gebleven tijdens het scrollen.