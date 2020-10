De Nederlandse Siri kan rekenen. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en valuta en eenheden omrekenen: Siri kan het allemaal. In dit artikel leggen we je uit hoe je met Siri een snelle berekening kan doen.

Rekenen met Siri

Wil je even snel iets uitrekenen, dan is je iPhone natuurlijk het perfecte hulpmiddel. Er zit ene standaard Rekenmachine-app op je iPhone en je kan ook met Spotlight berekeningen maken. Maar als je handsfree een snelle berekening wil doen, dan is Siri je beste keuze. Siri kan namelijk rekenen, maar welke berekeningen kun je dan allemaal aan Siri vragen?

Geschikte toestellen voor rekenen met Siri

Op bijna alle apparaten kan je met Siri rekenen. Sinds iOS 10 kan de Nederlandse Siri berekeningen maken op deze toestellen:

iPhone

iPad

Apple Watch

Mac

Daarnaast kan ook Siri op de HomePod berekeningen maken. Momenteel moet je daar nog wel gebruikmaken van de Engelse Siri (of een andere geschikte taal), omdat Siri daar nog geen Nederlands praat.

Welke berekeningen kan Siri maken?

Siri kan nagenoeg alle soorten berekeningen doen. Deze berekeningen zijn geschikt:

Optellen

Aftrekken

Vermenigvuldigen

Delen

Percentages

Breuken

Je kan dus bijna alles aan Siri vragen. Hou gewoon de thuisknop of zijknop ingedrukt of gebruik Hé Siri en stel je vraag. Denk bijvoorbeeld aan deze sommen:

“Hoeveel is 97+89?”

“Wat is 20 x 34?”

“Hoeveel procent is 20 van 120?”

“Wat is 3/4 van 135?”

Behalve losse vragen, kun je ook meerdere berekenen achter elkaar combineren. Helaas weet Siri niks van worteltrekken en kwadrateren. Je kan de vraag wel stellen, maar Siri doet vervolgens een zoekopdracht op het internet om jou het juiste antwoord te geven. Het antwoord komt dus in dat geval niet direct van Siri af.

Valuta omrekenen met Siri

Siri weet ook alles van geld en valuta. Je kan bijvoorbeeld vragen hoeveel €909 (de prijs van een losse iPhone 12) in dollars precies is. Je kan ook andere valuta’s naar elkaar omrekenen, bijvoorbeeld Britse pond naar Australische dollars. Alle combinaties zijn mogelijk, zolang je maar duidelijk bent welke valuta’s Siri om moet rekenen en wat het bedrag is.

“Hoeveel euro is 120 dollar?”

“Hoeveel is 25 Britse pond in Noorse kroon?”

Je kan niet vragen wat bijvoorbeeld het verschil is tussen dertig euro en twintig dollar.

Eenheden omrekenen met Siri

Tot slot kan je ook eenvoudig eenheden omrekenen met Siri. Denk dan aan kilo’s naar gram, maar ook ingewikkeldere omrekeningen zoals van . Ook buitenlandse eenheden kent Siri, bijvoorbeeld van inches naar centimeter. Handig als je bijvoorbeeld wil weten hoeveel centimeter een 27-inch iMac nou eigenlijk is. Het omrekenen van eenheden komt ook goed van pas in de keuken. Je kan bijvoorbeeld vragen hoeveel milliliter één kopje is.

Hoeveel centimeter is 27-inch?”

Hoeveel kilo is 1 pound?”

Wat is één kopje in milliliters?”

Berekeningen maken zonder te praten

Wil je berekeningen liever niet hardop uitspreken, dan kun je ook nog steeds gebruikmaken van Spotlight. Overigens kun je ook in Spotlight niet worteltrekken en kwadrateren, waardoor je daar toch echt een calculator voor moet gebruiken. Je kan ook met Spotlight valuta en eenheden omrekenen.

Een andere mogelijkheid is om Siri zonder geluid te gebruiken. Als je eenmaal een opdracht aan Siri hebt gesteld kun je steeds nieuwe vragen blijven stellen door ze in het Siri-venster in te tikken.