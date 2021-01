Vroeger had je op school een elektronische rekenmachine. Tegenwoordig hoeft dat niet meer, omdat op elke iPhone standaard een rekenmachine aanwezig is. Stel je wat meer eisen, dan zijn er genoeg rekenmachine-apps in de App Store verkrijgbaar. Sterker nog, het aanbod is extreem groot, maar ze zijn lang niet allemaal even goed. In dit overzicht vind je daarom de beste rekenmachine-apps voor iPhone en iPad.



Lees ook onze lijst met de beste wiskunde-apps om sommen te maken en vergelijkingen op te lossen. Vaak kun je bij deze apps een foto maken van de vergelijking en analyseert de app welke berekening er staat.

Rekenmachine-apps: de keuze is reuze

Wetenschappers, engineers en wiskundigen kunnen niet zonder goede rekenmachine, al kun je tegenwoordig ook veel berekeningen uitvoeren in spreadsheets zoals Excel en Numbers. De echt professionele cijferaars gaan nog een stap verder en gebruiken gespecialiseerde software zoals Mathematica en Matlab. Van die laatste is trouwens ook een iPhone-app verkrijgbaar, namelijk Matlab Mobile

Zoek je in de App Store naar een goede rekenmachine-app, dan zul je duizenden handige apps tegenkomen. Sommige proberen bekende Casio-calculators zo goed mogelijk te imiteren, terwijl anderen zijn gespecialiseerd in het berekenen van fooien, gewichtsverlies of rente op leningen.

In die extreem gespecialiseerde rekenmachines zijn we hier niet geïnteresseerd. We hebben rekenmachine-apps op een rijtje gezet die geschikt zijn voor dagelijkse berekeningen en die toegankelijk zijn voor een grote groep gebruikers. Toch zijn ze stuk voor stuk heel verschillend.

Standaard Rekenmachine-app van Apple

De standaard rekenmachine-app van Apple is voor veel mensen voldoende. Als je de app in portretstand gebruikt heb je de gebruikelijke rekenfuncties en kun je ook nog rekenen met procenten en negatieve getallen. Draai je de iPhone een kwartslag, dan verschijnt de wetenschappelijke calculator met talloze handige functies. Hoewel deze rekenmachine voor de meeste mensen voldoende functies bevat, zitten er ook een aantal beperkingen aan: zo is er maar één geheugenpositie om getallen op te slaan. Ook kun je geen nadere instructies invoeren: er zit bijvoorbeeld een Random-knop op om een willekeurig getal te trekken, maar je kunt niet aangeven dat dit getal bijvoorbeeld tussen 1 en 50 moet liggen.

De wetenschappelijke rekenmachine is al sinds iOS 2 aanwezig (toen nog iPhone 2.0 geheten) en is sindsdien qua functionaliteit niet veranderd. Je vindt ook op de Mac een wetenschappelijke rekenmachine, maar op de iPad grijp je mis en zul je gebruik moeten maken van third party-apps. Veel apps die we hieronder bespreken zijn er ook in een iPad-variant. Toch blijven niet alle apparaten verstoken van een calculator: hij is ook sinds watchOS 6 op de Apple Watch te vinden.

: Gratis, staat standaard al op je iPhone en Mac, simpel in gebruik, bevat alle basisfuncties, moeilijke functies zijn voor gewone gebruikers niet direct zichtbaar. Minder sterk : Niet voor veeleisende gebruikers, één geheugenpositie.

PCalc



Wil je het beste van het beste wat rekenmachines betreft, dan kun je niet om PCalc heen. Deze rekenmachine-app is niet alleen heel uitgebreid, maar wordt ook constant bijgewerkt met de nieuwste functies. Toen de Apple Watch beschikbaar kwam, had ontwikkelaar James Thomson al meteen een passende app klaar. Een versie voor de Apple TV? Ja hoor, die is er. Dark mode? Ook aanwezig. Je hoeft dus geen moment zonder PCalc. De gebruikersinterface van deze app is heel overzichtelijk en doordacht, maar toch zitten alle functies erin die je nodig hebt. Je kunt kiezen uit verschillende rekenmachine-indelingen en thema’s. Ben je boekhouder en heb je het liefst een papierstrook, dan kan dat. Programmeurs kunnen rekening in hexadecimale, octale en binaire getallenstelsels. En zit de gewenste indeling er niet bij, dan ontwerp je gewoon zelf eentje. PCalc kan nog veel meer, zoals eenheden omrekenen, programmeerbare functies maken en meerdere getallen (10 stuks) opslaan in het geheugen. De 3D Touch-functies zijn ook programmeerbaar, zodat je vier favoriete functies meteen onder handbereik hebt. Op de iPad ondersteunt de app ook Split View en Slide Over.

Sterk : Deze rekenmachine-app heeft alles, veel functies, helemaal aanpasbaar aan je persoonlijke voorkeur en erg overzichtelijk.

: Deze rekenmachine-app heeft alles, veel functies, helemaal aanpasbaar aan je persoonlijke voorkeur en erg overzichtelijk. Minder sterk : Prijzig, functies voor programmeurs kunnen iets uitgebreider.

PCalc Lite

Voor wie het beste van het beste wil, maar liever geen tien euro uitgeeft is er ook een lite-versie van PCalc. Met PCalc Lite krijg je de meeste functies van de betaalde variant, zoals omrekenen van eenheden en wetenschappelijke notaties. Wie meer wil kan upgraden, maar voor de reguliere student kom je hier al een heel eind mee. Ook bevat deze gratis versie een Apple Watch-app.

Sterk : Op zoek naar een overzichtelijke en aanpasbare rekenmachine? Dan is deze Lite-versie iets voor jou. Veel ondersteuning.

: Op zoek naar een overzichtelijke en aanpasbare rekenmachine? Dan is deze Lite-versie iets voor jou. Veel ondersteuning. Minder sterk : Kan bepaalde functies missen die slechts met een upgrade te gebruiken zijn.

Calca

Calca heeft weer een heel andere insteek. Deze app is eigenlijk een tekstverwerker voor mensen die veel willen rekenen. Je schrijft teksten en Calca herkent daarin de berekeningen en voert ze uit. Het idee is erg origineel en het werkt ook nog goed: je kunt variabelen declareren, de waarden daarvan wijzigen en alles wordt automatisch opnieuw doorgerekend. De app werkt offline en alle berekeningen worden als platte tekst opgeslagen, zodat je het kunt doorsturen naar anderen. We zien wel wat handige toepassingen van deze app: als je bijvoorbeeld een lening of hypotheek wilt doorrekenen is het wel zo handig als je er een toelichting bij schrijft. Na het uitwerken van de berekening stuur je het door naar je partner of een adviseur, waarbij meteen duidelijk is welke waarden je hebt gebruikt.

Sterk : Vooral handig voor mensen die hun berekening willen uitschrijven in de vorm van tekst, geschikt voor mensen die wat moeite hebben met abstracte berekeningen. Kan ook eenheden omrekenen.

: Vooral handig voor mensen die hun berekening willen uitschrijven in de vorm van tekst, geschikt voor mensen die wat moeite hebben met abstracte berekeningen. Kan ook eenheden omrekenen. Minder sterk : Je moet veel tekst intikken en dat is niet zo handig op een iPhone. Daarom vooral geschikt in combinatie met een toetsenbord (er is ook een Mac-versie!). Bevat geen geavanceerde wetenschappelijke functies. Bewerkingen verschijnen in slechts twee regels boven het toetsenbord, daardoor wat beperkt.

Calcbot

Calcbot is de rekenmachine van de populaire appontwikkelaar Tapbots. Verwacht niet te veel professionele functies, want die vind je alleen na het aanschaffen van de in-app aankoop. Er zitten ook themapakketten in, voor mensen die het uiterlijk van hun rekenmachine belangrijk vinden. Calcbot heeft een ‘papierstrook’ met eerder gemaakte berekeningen, beschikt over een Apple Watch-app en kan allerlei eenheden omrekenen. Daarom vooral geschikt voor mensen die net iets meer willen dan de standaard Rekenmachine-app van Apple. Net als bij de standaard-app moet je je iPhone een kwartslag draaien om de wetenschappelijke functies te zien.

Sterk : Een rekenmachine voor ‘gewone mensen’, sterk gericht op gebruiksgemak en overzichtelijke interface.

: Een rekenmachine voor ‘gewone mensen’, sterk gericht op gebruiksgemak en overzichtelijke interface. Minder sterk : Wetenschappelijke functies alleen na in-app aankoop. Noemt zich de ‘intelligente rekenmachine’. Tja, waarom eigenlijk?

Wolfram Alpha

Wolfram Alpha is eigenlijk geen pure rekenmachine-app, maar met deze app kun je wel verbluffende berekeningen uitvoeren. Voer de ‘derivative of x^3 cos x’ in en je krijgt een antwoord met grafiek en alternatieve formuleringen. Met Wolfram Alpha kun je nog veel meer: statistieken opvragen (‘wat zijn de werkloosheidscijfers van Chicago?”) en eb- en vloedtijden in Hawaii of $49,99 omgerekend naar Engelse ponden. Gebruik je de Engelstalige Siri dan zul je al gewend zijn aan de gigantische hoeveelheid feiten die je met Wolfram Alpha kunt opvragen – en niet alleen op wiskundig gebied.

Sterk : Vragen stellen in natuurlijke taal (in Siri), prima prijs als je de vele mogelijkheden bekijkt, geeft zeer uitgebreide antwoorden inclusief grafieken en alternatieven.

: Vragen stellen in natuurlijke taal (in Siri), prima prijs als je de vele mogelijkheden bekijkt, geeft zeer uitgebreide antwoorden inclusief grafieken en alternatieven. Minder sterk : Vooral geschikt voor incidentele rekenvragen. Ben je fulltime met berekeningen bezig, dan wil je waarschijnlijk een normale rekenmachine-app. Eerdere berekeningen niet zichtbaar. Geen Apple Watch app.

Calcularium

Calcularium van InVooDoo is op het eerste oog een doodgewone rekenmachine met veel functies, maar de app combineert enkele handige elementen met krachtige tools. Zo kun je je berekeningen handmatig invoeren, maar kun je ze ook inspreken of een foto maken van de berekeningen. De app biedt een uitgebreide uitleg en dat is wel nodig. Je kunt alle berekeningen labelen en weer terugvinden. De app is gratis, maar biedt een maandelijks abonnement aan voor €2,99. Voor dat bedrag heb je geen last meer van advertenties en krijg je nog meer mogelijkheden zoals het omrekenen van valuta.

Sterk : Een rekenmachine die net iets meer kan. Met je stem een berekening laten uitvoeren.

: Een rekenmachine die net iets meer kan. Met je stem een berekening laten uitvoeren. Minder sterk : Onoverzichtelijk, lange tutorial. Storende advertenties, die je echter wel kunt afkopen.

Meer rekenmachine-apps