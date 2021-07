Wil je een iPhone, iPad of iPod loskoppelen van iTunes en Finder, dan kun je niet zomaar de kabel lostrekken. Hoe je het veilig doet lees je in deze tip.

iPad of iPhone loskoppelen van iTunes en Finder

Gebruik je iTunes of de Finder om backups te maken van je iPhone, dan gedraagt deze zich als een aangesloten externe schijf. Er kunnen lees- en schrijfacties bezig zijn op het moment dat jij de iPhone wilt loskoppelen, dus je kunt dit het beste op een zorgvuldige manier doen. Je kunt ook softwarematig loskoppelen: daarbij verbreek je de verbinding met iTunes maar blijft de iPhone nog wel via een kabel verbonden met de computer, bijvoorbeeld om op te laden. We bespreken hieronder alle mogelijkheden. Heb je een wat nieuwere macOS-versie (vanaf Catalina) dan zul je onderstaande stappen uitvoeren in de Finder in plaats van iTunes. De stappen zijn echter hetzelfde.



#1 Loskoppelen in iTunes

De meest simpele manier is loskoppelen in iTunes zelf. Klik simpelweg in iTunes (of in de Finder) op het uitwerpsymbooltje naast het toestel. Dit ziet eruit als een pijl, zie afbeelding.

#2 Loskoppelen met rechtermuisknop

Een andere manier om los te koppelen is via een klein tekstwolkje dat verschijnt als je met de rechter muisknop op het iDevice-icoon tikt. Ook in dit geval klik je op het kleine pijltje om het apparaat los te koppelen.

#3 iPhone loskoppelen via het Mac Dock

Tot slot kun je een iPhone, iPad of iPod ook loskoppelen via het Dock van de Mac. Dit doe je door met de rechter muisknop op het iTunes-logo te klikken, zodat er een menu in beeld verschijnt. Boven de menu-optie met Opties staan alle aangesloten iDevices. Door op deze namen te klikken kun je ze één voor één handmatig verwijderen. Dit is alleen mogelijk bij iTunes, niet bij gebruik van Finder.

Lees nog meer tips over iTunes, zoals over Apple Music verwijderen uit iTunes, het gebruik van iTunes Bestandsdeling en het versleutelen van je iTunes-reservekopie.

Bekijk ook Zo maak je een lokale backup van je iPhone of iPad (reservekopie) Wil je dat de gegevens op je iPhone of iPad niet verloren kunnen gaan? Lees dan in deze tip alles over een lokale backup maken op je Mac met iTunes of Finder. Van automatische backups tot het terugzetten van je reservekopie. Draadloos of via een kabeltje: zo maak je lokale backups en raak je nooit meer gegevens kwijt!