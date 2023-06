Voelt je iPhone trager aan dan voorheen? Het zit niet tussen je oren! Er zijn meerdere redenen waarom je iPhone trager aanvoelt en in deze tip vertellen we wat je daar zelf aan kunt doen.

Naarmate je je iPhone langer gebruikt, lijkt je iPhone steeds trager te worden. Dat zit zo: als je je iPhone voor het eerst uit de verpakking haalt is deze nog helemaal leeg. Er staan geen apps op en er draait niets op de achtergrond. Als je je toestel een paar weken intensief hebt gebruikt en verschillende apps actief zijn geweest, dan kan je toestel trager worden. En als er een nieuwe update voor jouw toestel uit is, kan je toestel (tijdelijk) ook wat minder vlot zijn. Hoe dat kan lees je op deze pagina.

#1 Nieuwe functies zijn vaak ontworpen voor snellere iPhones

Apple probeert in elke iOS -update weer wat nieuwe functies en mogelijkheden toe te voegen. Krijgt jouw (wat oudere) iPhone ook nog een update, dan is dat iets om blij mee te zijn. Maar nieuwe functies die gebruik maken van bijvoorbeeld AR of machine learning, vragen veel van het toestel en werken het beste op de nieuwere modellen met een krachtige processor. Jouw iPhone met processor van een paar jaar oud is daar minder op berekend. Om teleurstellingen te voorkomen werken sommige aangekondigde functies alleen op wat nieuwere toestellen.

Maar er zijn ook nieuwe iOS-functies die nét goed genoeg zijn om op oudere iPhones aan te beiden. In dat geval krijg je de functie wel, maar zal de performance een beetje tegenvallen in vergelijking met vrienden die een recenter toestel hebben. Apple zou dit probleem rigoureus kunnen verhelpen, door nog maar één of twee jaar updates uit te brengen voor toestellen. Maar uiteraard willen we dat liever niet.

#2 Ontwikkelaars houden minder rekening met oudere toestellen

De toenemende traagheid is ook te merken in apps van derden. In iOS-updates voegt Apple nieuwe technieken toe, bijvoorbeeld om de graphics in games nog vloeiender te maken. Ontwikkelaars gaan met die vernieuwingen aan de slag, maar gebruiken vaak een relatief nieuw toestel om op te testen. Daardoor beseffen ze niet dat die fantastische nieuwe functie op jouw toestel minder goed werkt.

Gebruik je een wat ouder toestel, dan kun je dus het beste wat selectiever zijn met welke apps je gebruikt. De meeste standaard apps zoals WhatsApp, Twitter en Facebook zullen het goed blijven doen, maar geavanceerde apps kunnen op een wat oudere iPhone traag aanvoelen.

#3 iOS-updates vormen een zwaardere belasting

Het gebeurt elk jaar als er een nieuwe iOS-versie verschijnt: sommige mensen krijgen te maken met een korte batterijduur, terwijl anderen klagen dat de performance met sprongen achteruit is gegaan. Dat komt soms omdat er nog kleine bugs in de update zitten, maar ook omdat er nog allerlei achtergrondtaken moeten worden afgewikkeld. Zo kan het zijn dat je foto’s opnieuw moeten worden geïndexeerd. En niet te vergeten: na een nieuwe release ben je ook veel meer bezig om alles te ontdekken. Dat heeft ook invloed op je batterijduur.

De oplossing is om je toestel na een grote update wat minder zwaar te belasten. Bij gebruik van simpele apps zoals WhatsApp en iMessage zou je geen performanceverlies moeten merken.

#4 iPhone ‘loopt langzaam vol’

Een iPhone functioneert het best als hij net uit de verpakking komt, met een gloednieuwe batterij en een leeg geheugen. Naarmate je je toestel intensiever gebruikt zullen er meer apps en processen op de achtergrond draaien. De iPhone zorgt ervoor dat er automatisch geheugen vrij wordt gemaakt als dit nodig is, maar dit werkt maar tot op bepaalde hoogte. Er kunnen processen zijn die de boel dwarszitten en impact hebben op de performance. Je kunt dit oplossen door je iPhone regelmatig te herstarten.

Ook kan het helpen om elke twee of drie jaar een schone installatie uit te voeren, zodat je eventuele ballast uit het verleden kwijtraakt. Het is wat meer werk, maar je zult merken dat het niet alleen een opgeruimde iPhone oplevert, maar ook een opgeruimd gevoel geeft.

Als er heel veel apps op je toestel staan, heeft dat overigens geen invloed op de performance. Ze nemen wel opslag in beslag, maar staan niet continu in het geheugen.

#5 Bewust trager maken door Apple?

Maakt Apple je iPhone opzettelijk trager, zodat je sneller een nieuw toestel koopt? Ja en nee. Het is waar dat Apple bij oudere toestellen de performance iets terugschroeft. Dit heeft te maken met slijtage van de batterij. Zodra de conditie van de batterij achteruit gaat schroeft Apple de performance omlaag, zodat het toestel niet zomaar zal crashen of uitschakelen. Volgens Apple is het een manier om de levensduur van toestellen te verlengen. Wil je de oorspronkelijke performance terug hebben, dan kun je deze functie uitschakelen.

Het is niet zo dat Apple bewust geplande veroudering (‘planned obsolescence’) toepast. Vaak zorgt Apple er in iOS-updates juist voor dat oudere toestellen weer wat beter presteren. Apple wil graag iPhone verkopen, maar tegelijk willen ze ook tevreden klanten en zorgen ze dat producten lang meegaan.

Wil je voorkomen dat jouw iPhone trager wordt door slijtage van de batterij, dan kun je een aantal dingen doen. De beste oplossing is om de iPhone-batterij te vervangen. Als je batterij binnen twee jaar al slijtage vertoont (dit betekent dat hij niet meer tot 80% kan worden opgeladen), dan valt dit binnen de garantie. Apple zal je batterij dan kosteloos vervangen. In andere gevallen moet je het zelf betalen. Hieronder lees je wat de opties zijn om je iPhone batterij te vervangen.

Samenvatting: dit kun je zelf doen

Om te voorkomen dat jij je gaat ergeren aan een steeds trager wordende iPhone kun je het volgende doen:

Vergelijk niet met vrienden, die een veel nieuwere iPhone hebben. Daar zit een veel nieuwere, betere processor in.

Herstart je iPhone af en toe, bijvoorbeeld elke week of elke maand.

Kies elke twee, drie jaar voor een schone installatie

Laat de iPhone-batterij vervangen als deze versleten raakt.

Bekijk onze tips over je iPhone sneller maken.

Is je iPhone echt te traag geworden om er nog lekker mee te kunnen werken? Dan is het tijd voor een nieuwe iPhone! In ons overzicht zie je welke modellen op dit moment een goede aankoop zijn.

