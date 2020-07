Op Twitter rondhangen kan risico's met zich meebrengen, zoals met ieder online platform. Toch kun je zorgen dat je zo min mogelijk risico loopt om je locaties te delen, met vervelende mensen te maken te krijgen of zelfs om gehackt te worden. In deze tip vertellen we wat je kunt doen om Twitter veilig te gebruiken.

Om Twitter veilig te gebruiken kun je enkele maatregelen nemen op de website, maar ook op je iPhone. Natuurlijk blijft het altijd belangrijk om je gezonde verstand te gebruiken.

Beveilig je Twitter inloggegevens

De eerste en meest voor de hand liggende manier om Twitter veilig te gebruiken is door een sterk wachtwoord te maken. Daar houdt het echter niet op. Het is belangrijk om een extra laag beveiliging aan te brengen op je account in de vorm van tweestapsauthenticatie. Twitter biedt verschillende mogelijkheden hiervoor. Zo kun je een sms met bevestigingscode krijgen, maar als je iets serieuzer je account beschermt ga je voor een speciale app of fysieke beveiligingssleutel. Hoe je dit instelt lees je in onze aparte tip: zo kun je je Twitter account beschermen in twee stappen.

Bekijk ook Zo bescherm je je Twitter-account in twee stappen Voorkom dat je Twitter-account wordt gehackt met deze tip. In twee stappen bescherm je je account en verklein je de kans dat iemand misbruik kan maken van jouw account. We leggen uit hoe je de toegang van apps blokkeert en tweestapsverificatie voor Twitter instelt.

Zet een slotje op je Twitter account

Iedereen weet het wel, maar we zeggen het toch maar voor de zekerheid: alles wat je deelt op internet is openbaar. Hoewel je het niet 100% kunt voorkomen dat je tweets door Jan en alleman gelezen kunnen worden, kun je wel iets doen. Door je account op privé te zetten kies jij wie jouw tweets, retweets en favorieten kan zien. Dit wordt ook wel een ‘slotje op je account’ genoemd. Alles behalve de net genoemde dingen blijven wel openbaar. Zet hier dus geen gevoelige informatie op.

Zo stel je een slotje in:

Open de Twitter-app en tik linksboven op je profielfoto, gevolgd door Instellingen en privacy. Selecteer nu Privacy en veiligheid en zet de schakelaar bij Scherm je tweets af op groen.

Je moet nu iedere nieuwe volger goedkeuren. Mensen die jou al volgden voordat je het slotje erop zette blijven volgers, tenzij je ze blokkeert.

Je kunt niet voorkomen dat jouw tweets worden gedeeld door mensen die hier een screenshot van maken. Ben je daar bang voor, dan is het verstandig om na te denken of je de tweet überhaupt wel moet plaatsen. Twitter geeft je geen melding als mensen een screenshot maken.

Schakel locaties bij foto’s uit

Als je een foto deelt op Twitter kan het zijn dat hier automatisch een locatie bij staat. Je kunt per foto uitschakelen of er een locatie zichtbaar is, maar als je helemaal nooit locaties wil delen kun je het ook helemaal uitschakelen.

Dat regel je op de Twitter website:

Ga naar twitter.com en log in. Klik links op Meer (boven de blauwe Tweeten-knop) en kies Instellingen en privacy. Klik nu in de linkerkolom op Privacy en veiligheid en selecteer in de rechterkolom Locatiegegevens. Zet het vinkje uit zodat het een wit vierkantje wordt. Klik eventueel op Alle locatie-informatie verwijderen.

Het is wat privacy betreft sowieso verstandig om EXIF-data uit foto’s te verwijderen voordat je ze het internet op gooit. Dit zijn gegevens over onder meer je locatie en de camera-instellingen. Sommige websites nemen deze gegevens mee als je ze uploadt. Lees in onze aparte tip hoe je de data verwijdert.

Bekijk ook Zo kun je de EXIF-data bekijken van foto's op iPhone, iPad en Mac Dankzij de EXIF-data is te achterhalen waar een bepaalde foto is gemaakt en op welk tijdstip. In deze tip leggen we uit hoe je de EXIF-data van een foto kunt bekijken op de iPhone, iPad en Mac.

Regel wie jou kan taggen op Twitter

Om Twitter veilig te gebruiken mag dit niet vergeten worden. Net als op Instagram en Facebook kan je getagd worden in een foto op Twitter. Anderen die de foto bekijken kunnen dan zien dat je in de foto bent getagd. Hoewel je hier wel een melding van krijgt heb je invloed in of mensen je überhaupt kunnen taggen. Je kunt instellen dat iedereen je kan taggen of alleen mensen die jij volgt. Hoef je de hele functie niet, dan schakel je ‘m eenvoudig uit. Je stelt hier je voorkeur in:

Open de Twitter-app en tik linksboven op je profielfoto, gevolgd door Instellingen en privacy. Selecteer nu Privacy en veiligheid en tik op Foto’s taggen. Geef aan wie jou mag taggen of schakel de hele functie uit door de schakelaar naar links te zetten.

Pas je vindbaarheid op Twitter aan

Vindbaarheid is een optie die je bij veel sociale media treft. Op Twitter kan je instellen dat mensen jou kunnen vinden op het medium met alleen je telefoonnummer of e-mailadres. Dat kan dus je familie zijn, maar ook al je vrienden en anderen met jouw nummer of e-mailadres – zoals je baas. Ook kan Twitter je contacten synchroniseren zodat je voorgestelde personen te zien krijgt. Zo stel je in hoe mensen je kunnen vinden:

Open de Twitter-app en tik linksboven op je profielfoto, gevolgd door Instellingen en privacy. Selecteer nu Privacy en veiligheid en tik op Vindbaarheid en contacten. Geef aan hoe mensen jou mogen vinden en verwijder eventueel alle reeds gesynchroniseerde contacten.

Beperk tracking door adverteerders

Tracking door adverteerders? Ook bij Twitter? Ja, helaas wel. Gelukkig is het eenvoudig om de tracking te beperken. Twitter geeft je persoonlijke aanbevelingen op basis van je afgeleide identiteit en de plekken waar je bent geweest. Ook stel je in of Twitter bijhoudt waar jij je bevindt op het internet. Tot slot worden je gegevens ook gedeeld met ‘zakelijke partners’, wat gewoon adverteerders zijn. We moeten toegeven dat Twitter het wel makkelijk maakt om hier een keuze in te hebben. Je schakelt de tracking hier uit:

Open de Twitter-app en tik linksboven op je profielfoto, gevolgd door Instellingen en privacy. Selecteer nu Privacy en veiligheid en tik onderin op Personalisatie, gegevens. Je kunt in één keer alles uitschakelen met de schakelaar bovenin. Het kan ook per optie apart.

Twitter DM uitschakelen: bepaal wie jou een privébericht kan sturen

Een DM (Direct Message) is een privébericht. Vaak worden deze gebruikt als je met een klantenservice wil praten, maar het kan ook een-op-een. Om te zorgen dat niet iedereen je een DM kan sturen moet je dit uitschakelen. Je vindt het hier:

Open de Twitter-app en tik linksboven op je profielfoto, gevolgd door Instellingen en privacy. Selecteer nu Privacy en veiligheid en bedien de schakelaars onder het kopje Privéberichten.

Voor extra privacy tijdens het chatten kun je ook de leesbevestigingen uitschakelen. Dat werkt net als in WhatsApp: als jij het uitschakelt voor anderen zie jij het ook niet meer van de rest. Wel zo eerlijk, toch?

Mensen negeren en blokkeren

Word je lastiggevallen of heb je geen behoefte aan bepaalde (politieke) figuren op je tijdlijn? Dan is het het beste om ze te negeren of zelfs te blokkeren. Twitter veilig gebruiken houdt ook in dat je ongewenste mensen buiten de deur houdt. Hoe je dat doet lees je in onze aparte tip over Twitter accounts blokkeren, negeren en muten.