Iedereen doet het: foto’s sturen naar familie, vrienden en andere thuisblijvers. Of je deelt ze met de hele wereld via Instagram. Maar veel leuker dan ze direct te sturen of te plaatsen is het om ze eerst een beetje te pimpen tot een mooie fotocollage, zodat je geen berg van 20 foto’s hoeft te sturen. Ook kan een fotocollage-app van pas komen als je fotoboeken wilt maken. Je zit dan niet vast aan de (vaak wat suffe) layouts van de fotoboekdiensten.

Pas op voor dure in-app abonnementen! Fotocollage-apps zijn booming business voor appontwikkelaars. Sommige ontwikkelaars vragen €3,- per week wat neerkomt op meer dan €150,- per jaar! Zoveel zou je normaal gesproken nooit voor een app uitgeven. Heb je bepaalde unieke functies in deze apps nodig, dan zou je ze apps voor maximaal een week kunnen afsluiten maar vergeet daarna niet op te zeggen

#1 MOLDIV

De App Store heeft letterlijk honderden apps waarmee je je eigen fotolijstje kunt maken. Soms als onderdeel van een bredere app voor fotobewerking, soms alleen bedoeld voor het maken van collages. Uit dit forse aanbod selecteerden wij de beste apps om fotocollages te maken op je iPhone en iPad

MOLDIV is meer dan een fotocollage-app, je kunt het ook als fotobewerker gebruiken. Combineer tot 16 foto’s en pas meer dan 300 filters en 135 tijdschriftlayouts toe om iets moois te maken. Er zijn stickers, teksteffecten en patronen voor de achtergrond. Ook kun je de frames aanpassen door ze dikker of ronder te maken of meer schaduw mee te geven. De collages die je maakt kun je bijvoorbeeld in een fotoboek afdrukken.

#2 Adobe Express

Ben je Adobe-gebruiker, dan zal Adobe Express je misschien aanspreken. Deze app heette voorheen Adobe Spark Post en is bedoeld om makkelijk een sociale media-post te maken voor Instagram, Snapchat en dergelijke. Je kunt foto’s en video’s uploaden en tekst gebruiken in de professioneel ontworpen templates. Met effecten en animaties maak je het af. De foto’s worden dankzij kunstmatige intelligentie automatisch geoptimaliseerd voor sociale media. Adobe Express is gratis te gebruiken, maar voor de mooiere templates moet je abonnee zijn.

#3 Google Foto’s

Hou je de hoeveelheid apps op je iPhone het liefst beperkt en gebruik je Google Foto’s, dan hoef je geen extra app te installeren. Er zit namelijk ook een collage-functie in Google Foto’s. Die is vrij simpel maar effectief. Tik op het tabblad Bibliotheek en ga vervolgens naar Tools > Collage. Tik de foto’s aan, snijd ze bij of roteer ze en voeg filters toe voordat je ze met vrienden deelt. In een paar seconden is je collage klaar.

#4 PicsArt

PicsArt is een simpele app met veel (gratis) mogelijkheden. Wanneer je een collage wil maken doe je dit heel makkelijk door een aantal foto’s te selecteren. Je kunt direct een layout kiezen die jij leuk vindt. Dit kun je later nog aanpassen.

Als je er eentje gekozen hebt, kun je aan de slag met het aanpassen van de fotocollage. Voeg allerlei extra’s toe zoals achtergronden, stickers, tekst en effecten. Het enige nadeel van de app is dat er vaak reclame tussendoor komt, wat irritant kan zijn wanneer je druk bezig bent met het bewerken van de foto. Door abonnee te worden heb je geen last meer van die reclames en krijg je meer extra’s die je kunt toevoegen aan de collage. De app is geschikt voor meer dan collages maken; je kunt er ook foto’s mee bewerken en tekenen op foto’s.

PicsArt is een van de meest populaire collage-apps en claimt meer dan 1 miljard downloads te hebben. Met de Story-maker kun je gemakkelijk een fotocollage voor je Instagram Story-maken en behalve een simpel frame rondom een foto zetten kun je ook traditionele en creatieve layouts kiezen.

#5 Diptic

Diptic heeft een tijdje stilgestaan, maar wordt nu wat beter onderhouden door de makers. Diptic is een voormalige App Store App of the Week en is geschikt voor het maken van foto- en video-collages. Elke eigenschap van je collage kun je aanpassen en er zijn tientallen layouts om uit te kiezen. Je kunt favoriete layouts kiezen, zodat je ze sneller kunt terugvinden. Er zitten een paar unieke en interessante templates in, maar je kunt ook vrije vormen kiezen zoals hartjes en golf. Dit is een betaalde app, maar voor een paar euro kun je een hoop plezier hebben. Bijvoorbeeld door een diashow van collages te maken met geanimeerde overgangen. Ook is bijzonder dat je bij Diptic zowel foto’s als video’s kunt combineren.

#6 Collage Maker

Collage Maker bevat tientallen unieke templates voor je fotocollages. Je kunt tot 16 foto’s combineren tot een klassieke layout of een speciale template voor posters en dergelijke. Je kunt ook de breedte van de randen en de ronding van de hoeken aanpassen. Verder kun je de achtergrondkleuren van elke template aanpassen om vervolgens stickers toevoegen die passen bij de thema’s sport, vakantie en dergelijke. Je kunt ook lange collages maken, zoals je uit een fotohokje haalt.

#7 Canva

Canva is een algemene app om grafische creaties te maken, bijvoorbeeld voor een verjaardagsuitnodiging, een fotocollage of een Instagram Story. Je kunt de app ook op de desktop gebruiken, zodat je verder kunt werken achter je bureau. Canva is gratis, maar het wordt pas leuk als je abonnee bent want dan heb je toegang tot veel meer templates.

#8 Fotor

Fotor is een fotobewerker waarmee je ook collages kunt maken. Er zitten honderden speciale effecten in, ontworpen door professionele fotografen. Met de persoonlijke collages kun je ook eigen designs maken. Daarbij kun je foto’s plaatsen waar je maar wilt, waarna je filters, stickers, tekst en meer toevoegt. Voor als je vooral zelf aan de slag wilt gaan.

#9 Pic Jointer

Pic Jointer heeft ontzettend veel frames om je foto’s te omkaderen. Op een snelle manier maak je een mooie collage, waarbij je honderden mogelijkheden hebt: honderden layouts, stickers, filters en achtergronden liggen op je te wachten. Je kunt maximaal 9 foto’s combineren tot een fotocollage, die je daarna op hun plek kunt vegen. Ook kun je tekst toevoegen. De app is vrij prijzig en kan daarom het beste voor de periode van een week worden afgesloten op momenten dat je het nodig hebt.

#10 Instasize

Instasize is gratis, maar toont wel advertenties die soms wat hinderlijk kunnen zijn als je je foto net aan het bewerken bent. De app is redelijk populair en is gemakkelijk in gebruik. Combineer maximaal 6 foto’s in een fotocollage en ga daarna aan de slag met de bewerkingen. Pas de helderheid en de verzadiging aan, of schaf extra pakketten aan om je foto’s nog leuker te maken.

#11 Pic Stitch

Als je kijkt naar de functies van Pic Stitch, dan vraag je je misschien af wat je níet kunt doen met deze app. Meer dan 300 verschillende layouts, 15 beeldverhoudingen en heel veel fotofilters, zodat er altijd wel iets in zit wat je zoekt. Bovendien werkt Pic Stitch met zowel foto’s als video’s. Het is zelfs mogelijk om muziek toe te voegen aan je fotocollage!

#12 Split Pic

Split Pic heeft maar een beperkt aantal filters, stickers en effecten, wat een uitkomst kan zijn voor mensen die in verwarring raken bij te veel keuze. Met de gratis opties van de app kun je beperkt uit de voeten. Tegen een in-app aankoop krijg je meer mogelijkheden, zoals bij veel meer apps uit dit genre het geval is. Je kunt foto’s spiegelen of randen vervagen. Werk samen met anderen aan een collage of maak er zelf eentje en deel het resultaat op sociale media.

#13 Collageable

Zoek je een fotocollage-app die heel veel foto’s kan combineren, dan moet je Collageable hebben. Deze combineert tot wel 25 foto’s bij elkaar. Zo kun je een heel verhaal vertellen met je foto’s. Bevat meer dan 300 verschillende layouts en is vooral heel leuk om te gebruiken. Mix en match de foto’s, roteer ze en schuif ze naar andere plekken in de collage, totdat het naar je zin is. Zit bovendien vol met randen, stickers en filters. Je kunt de layouts ook naar eigen wens aanpassen. Met de ingebouwde fotobewerker van Collageable kun je zelfs je foto’s nog even retoucheren.

#14 piZap

Een makkelijke app met een schier eindeloze hoeveelheid layouts. Rechthoeken, cirkels, hartjes en zelfs een combinatie van vormen is mogelijk. Behalve collages bevat deze app ook filters, stickers, frames en randen. Met de uitsnij-tool snij je gedeeltes van een foto uit, zodat je dit over een andere foto kunt plakken. Meer dan 400 lettertypes en spraakballonnen zorgen ervoor dat je op een leuke manier tekst kunt toevoegen. Voor sommige functies zijn in-app aankopen nodig.

#15 FrameMagic

Heb je geen zin om een collage te maken, dan schiet FrameMagic te hulp. Je maakt in een paar seconden een fraaie collage met foto’s en video’s na het kiezen van je media. Er zijn meer dan 150 layouts.

#16 PhotoGrid

Wil je foto’s en video’s combineren tot een collage, dan is PhotoGrid een goed idee. Je kunt foto’s en video’s bewerken voordat je ze toevoegt aan een template. Verder kun je de achtergrond vaag maken en watermerken toevoegen. Ook handig: je kunt videoclips onderling synchroniseren, zodat ze allemaal tegelijk lopen. Met meer dan 300 templates die je kunt vullen met 15 foto’s en video’s tegelijk levert het altijd wat moois op. Is je video te lang, dan kun je ‘m in de PhotoGrid-app inkorten zodat ze geschikt zijn voor sociale media. Je kunt kiezen uit meerdere beeldverhoudingen, voor bijvoorbeeld een Instagram Story. PhotoGrid is gratis te downloaden, maar met een Premium Plan krijg je toegang tot meer items, langere video’s en full HD-kwaliteit. Ook krijg je dan geen reclame meer te zien. Dit kost een paar tientjes per jaar.

#17 PicCollage

PicCollage is een app met honderden achtergronden en templates, unieke stickers en feestelijke patronen. Zo kun je een ansichtkaart-achtige template maken, met bijzondere manieren om aan te passen. En het werkt ook nog snel.

Meer leuke iPhone fotocollage apps

Layout from Instagram (gratis, iPhone, iOS 8.0+) - De fotocollage-app van Instagram. Helemaal gratis, maar wordt een beetje verwaarloosd door de makers.

InShot (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Bedoeld om collages voor Instagram mee te maken, maar ook geschikt voor video’s.

, iOS 11.0+) - Bedoeld om collages voor Instagram mee te maken, maar ook geschikt voor video’s. Mixoo:Pic Collage&Photo Grid (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Mixoo is een heel overzichtelijke app als het aankomt op het maken van collages. Je hebt veel mogelijkheden en alles is makkelijk te bedienen. Wanneer je de afmetingen aan wilt passen komt er direct bij te staan welke afmeting bij welk social media-kanaal hoort.

, iOS 11.0+) - Mixoo is een heel overzichtelijke app als het aankomt op het maken van collages. Je hebt veel mogelijkheden en alles is makkelijk te bedienen. Wanneer je de afmetingen aan wilt passen komt er direct bij te staan welke afmeting bij welk social media-kanaal hoort. Fotocollage Maken & Bewerken (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Dit is een simpele app die toch veel mogelijkheden biedt. Er zit wel veel reclame in de app wat storend kan zijn. Door een in-app aankoop heb je hier geen last meer van.

, iOS 11.0+) - Dit is een simpele app die toch veel mogelijkheden biedt. Er zit wel veel reclame in de app wat storend kan zijn. Door een in-app aankoop heb je hier geen last meer van. Photo Collage Pro Editor (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Op zoek naar een app zonder toeters of bellen? Dan is dit de juiste. Je hebt niet ontzettend veel mogelijkheden, maar een simpele collage maken moet zeker lukken met deze app.

