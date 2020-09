Omrekenen met Spotlight

Spotlight is slimmer dan je denkt. De zoekfunctie geeft suggesties voor apps, contacten en nog veel meer, afgestemd op je gebruik. Maar wist je dat je in Spotlight ook allerlei handige berekeningen kunt uitvoeren? Je kunt valuta omrekenen naar dollars, euro’s en yen of afstanden van inches naar centimeters.



In de App Store vind je allerlei apps waarmee je eenheden en valuta kunt omrekenen. Ze zijn erg populair, maar eigenlijk heb je ze niet nodig. Je kunt namelijk met Spotlight allerlei eenheden omrekenen. Ook valuta reken je moeiteloos omrekenen, zonder dat je een browser nodig hebt of op internet hoeft te zoeken. Voordeel van speciale apps is wel dat je ze vaak ook offline kunt gebruiken, maar je moet dan wel regelmatig een internetverbinding hebben om de nieuwste valutakoersen op te zoeken. Met de tips hieronder heb je altijd de nieuwste koersen en de correcte eenheden te pakken.

Omrekenen van valuta met Spotlight

Om omrekeningen te maken hoef je alleen het Spotlight-scherm op te halen en te beginnen met typen. Je kunt dit doen door zowel het startscherm naar beneden als naar rechts te vegen. Typ je vervolgens in het zoekscherm ‘$100’, dan geeft de iPhone of iPad vanzelf weer hoeveel euro’s dat is. Dit is afhankelijk van de regio-instelling van je toestel.

Wil je liever weten hoeveel Japanse Yen $100 is, dan kun je in de zoekbalk ‘$100 naar Β₯’ invullen. Nou kunnen we ons voorstellen dat je het Β₯-teken niet altijd onder een makkelijk te bereiken knop hebt. Maar gelukkig kun je ook ‘$100 naar yen’ gebruiken.

Ben je voor langere tijd in Japan? Dan kun je via Instellingen -> Algemeen -> Taal en regio Japan als regio instellen, waardoor hij automatisch valutaberekeningen naar de Japanse Yen omzet. Dit werkt uiteraard ook voor andere landen en valuta’s.

Bekijk ook De beste valuta-omrekenapps voor op vakantie Als je buiten Europa op vakantie gaat heb je vaak te maken met vreemd geld. Gelukkig kun je met valuta-apps heel gemakkelijk bedragen omrekenen naar euro's. In deze gids zetten we de beste valuta-omrekenapps voor je op een rijtje. We noemen meteen een paar handige andere apps om bijvoorbeeld kledingmaten te vergelijken, fooien te berekenen en kosten te delen. Kortom: allerlei omrekenhulpjes voor de vakantie.

Omrekenen van eenheden met Spotlight

Ook eenheden kun je gemakkelijk omrekenen via Spotlight. Wil je bijvoorbeeld een nieuwe MacBook hebben, maar heb je geen idee hoeveel centimeter 13-inch nou precies is? Vul simpelweg ’13 inch naar cm’ in en Spotlight geeft je het antwoord. Ook volumes rekent hij moeiteloos voor je om. Wil je weten hoeveel 500 milliliter is? Spotlight geeft je het antwoord in hoeveelheid kopjes. Naast dit omrekenen kan Spotlight ook gewone berekeningen maken met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Behalve op de iPhone en iPad, werkt het omrekenen van valuta en eenheden met Spotlight ook op de Mac. Druk simpelweg op Cmd + Spatie of het vergrootglas in de menubalk. Meer over rekenen met Spotlight lees je in onze aparte tip.