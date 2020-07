In iOS en macOS kun je reistijd tonen bij afspraken die je in de agenda maakt. Je weet dan precies hoe laat je moet vertrekken en de reistijd wordt ook geblokkeerd in je agenda als bezet. Lees hier hoe je dat instelt.

Reistijd tonen in de Agenda op iPhone en iPad

Je kunt je reistijd automatisch laten berekenen op basis van een bepaalde locatie en vervoersmiddel. Als je wil krijg je ook een melding wanneer je moet vertrekken, of zelfs twee.

Reistijd toevoegen aan een afspraak op iPhone en iPad

Je kunt handmatig de reistijd bepalen, maar als je de Agenda toegang geeft tot je locatie kan dit automatisch. Dat laatste is natuurlijk het handigste, dus dat laten we je zien. Zo voeg je de automatisch berekende reistijd toe aan een afspraak:

Maak in de standaard Agenda-app een nieuwe afspraak, of wijzig een reeds bestaande afspraak (tik erop, tik dan rechtsboven op Wijzig). Vul een locatie in. Kies in de lijst een locatie die onder het kopje Locaties op kaart wordt vermeld. Tik nu op Reistijd en zet de schakelaar op groen.. Vul een beginlocatie in en tik op het vervoersmiddel naar keuze. Voor lange afstanden is geen looproute beschikbaar. Ga terug en voer eventueel andere gegevens in zoals genodigden en notities. Klaar? Tik rechtsboven op Voeg toe (of Gereed bij een reeds bestaande afspraak).

Bekijk ook 7 supersnelle tips voor de Agenda-app De Agenda-app is een van de meestgebruikte apps op je iPhone. Lees sneller werken door vliegensvlug een nieuwe afspraak in te plannen, sneller door de tijdstippen te bladeren of afspraken te bekijken zonder ze te openen! Dit artikel geeft je 7 handige tips.

Meldingen krijgen op je iPhone of iPad wanneer je moet vertrekken

Het kan wel handig zijn om je reistijd te verwerken in een afspraak, maar als je die vergeet heb je er natuurlijk nog niks aan. Daarom kun je ook een melding instellen die je krijgt wanneer het tijd is om te vertrekken. Je kunt er zelfs twee instellen voor alle zekerheid, bijvoorbeeld eentje 10 minuten van tevoren en de tweede wanneer je echt weg moet. Je krijgt geen meldingen voor afspraken die drie uur of langer van je vandaan zijn. Zo stel je het in:

Open de Agenda-app en tik op de afspraak in kwestie (of maak een nieuwe aan, zie hierboven). Tik rechtsboven op Wijzig en tik nu op Melding. Geef aan hoe ver van tevoren je de melding wil ontvangen. Voeg eventueel een tweede melding toe.

Wanneer je kiest voor een melding als je moet vertrekken controleert je iPhone de actuele status op de weg. Zo was een afspraak misschien eerst 30 minuten rijden, maar is dat door file 40 minuten geworden. Werkt dit niet? Controleer dan in de Instellingen-app of de Agenda-app toegang heeft tot je locatie.

Bekijk ook Zo kun je stoppen met locatie delen via apps op iPhone en iPad Sommige apps houden je locatie nauwgezet in de gaten en sturen deze info naar externe partijen, zoals adverteerders. Hoe kun je de locatie delen door apps uitschakelen op iPhone en iPad? Je leest het in deze tip!

Reistijd toevoegen aan de Agenda-app op je Mac

Deze handige functie werkt niet alleen op je iPhone of iPad. Als je een Mac hebt, kun je het ook gebruiken met Apple’s Agenda-app. Het werkt op een soortgelijke manier. Hiervoor volg je onderstaande stappen:

Open de standaard Agenda-app op je Mac. Maak een nieuwe afspraak aan en vul daarbij ook een locatie in. Dubbelklik op een reeds bestaande afspraak om die te wijzigen. Klik nu op Reistijd. Standaard wordt de reistijd berekend op basis van je huidige locatie. Ook is het ook mogelijk om handmatig een reistijd op te geven, bijvoorbeeld 30 minuten. De reistijd wordt automatisch in je agenda getoond. Check bij de optie melding of Tijd om gaan actief is. Je ontvangt dan een melding als het tijd is om te vertrekken.