We weten inmiddels dat iOS soms kan verrassen met kleine, handige functies die het gebruik van je iPhone of iPad net wat makkelijker maken. Met deze truc in iOS 14 navigeer je razendsnel door menu's. Wij leggen uit hoe het werkt.

In sommige apps kun je soms diep in alle pagina’s graven. Deze truc maakt het makkelijker om snel terug te gaan naar het allereerste menu in plaats van pagina voor pagina terug te keren. Je krijgt als het ware een overzicht van alle pagina’s waar je bent geweest. Het werkt niet overal: je leest hier hoe en waar je snel door menu’s kunt navigeren.

Snel door menu’s navigeren in iOS 14

Let op dat je iOS 14 of iPadOS 14 nodig hebt om de tip te kunnen toepassen. Deze update is in het najaar van 2020 beschikbaar. De truc is om, als je eenmaal door enkele pagina’s bent, de terugknop ingedrukt te houden. Deze heet niet per se ‘Terug’, maar kan ook de naam van de vorige pagina hebben. Voor de Instellingen-app kun je denken aan ‘Toetsenborden’ en ‘Toegankelijkheid’. Als je deze knop ingedrukt houdt verschijnt een lijst met alle voorgaande pagina’s.

Je hoeft je vinger niet van het scherm te halen. Als de lijst verschijnt hoef je slechts je vinger naar het juiste menu te slepen. Het meest recente menu staat bovenaan. Als je terug wil naar het hoofdmenu moet je dus de onderste optie kiezen.

Waar kun je snel navigeren in menu’s?

Het is goed om te weten dat deze functie niet zomaar werkt in alle apps. Allereerst moeten apps eerst ondersteuning krijgen. Dit moet een ontwikkelaar doen via een update in de App Store. Ten tweede werken niet alle apps met deze navigatiestructuur. Sommige apps werken bijvoorbeeld met een tabblad-menu onderin.

Het kan ook zijn dat pagina’s als kaarten worden getoond. Deze verschijnen van onderin het scherm, in plaats van van rechts. De Berichten-app van Apple is een goed voorbeeld: als je de contactinformatie opent verschijnt dit als kaart en niet als menupagina. Op de bovenstaande afbeelding zie je links een voorbeeld waar de truc niet werkt. Rechts werkt het wel.

