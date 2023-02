Het display van de HomePod en HomePod mini kan allerlei statuslampjes tonen. Brandt het HomePod scherm rood? Of is het juist groen? Wat betekent het witte licht op de HomePod? In deze tip lees je alles.

Het is je misschien al eens opgevallen dat het display op je HomePod allerlei kleuren kan tonen. De bekendste is het meerkleurige licht en de meeste gebruikers weten waarschijnlijk wel wat het betekent. Maar wat betekent het als het scherm op je HomePod wit knippert? Of wat als je HomePod mini ineens oranje knippert? We bespreken alle opties voor het licht en de statuslampjes op het HomePod-scherm, zowel voor de grote HomePod als de HomePod mini.

Statuslampjes op HomePod: dit betekenen ze

Tussen de eerste en tweede generatie HomePod, zijn er wat verschillen als het gaat om de statuslampjes bovenop het display. Als er een verschil is tussen deze twee modellen, geven we dat hieronder aan:

Wit ronddraaiend licht : De HomePod wordt geüpdatet of is net opgestart.

: De HomePod wordt geüpdatet of is net opgestart. Wit pulserend licht : Er gaat een timer of wekker af of de HomePod kan ingesteld worden.

: Er gaat een timer of wekker af of de HomePod kan ingesteld worden. Wit brandend licht (alleen HomePod 2e generatie): Er wordt muziek afgespeeld.

(alleen HomePod 2e generatie): Er wordt muziek afgespeeld. Wit brandende volumeknoppen (alleen HomePod 1e generatie): Er wordt muziek afgespeeld.

(alleen HomePod 1e generatie): Er wordt muziek afgespeeld. Ronddraaiend meerkleurig licht : Siri luistert, denkt na of geeft antwoord.

: Siri luistert, denkt na of geeft antwoord. Groen pulserend licht : Je bent aan het bellen via de HomePod.

: Je bent aan het bellen via de HomePod. Wit knipperend licht (alleen HomePod 2e generatie): Er is een probleem met de HomePod. Haal hem voor 15 seconden van het stroom en steek de stekker dan weer in het stopcontact. Helpt dit niet, ga dan de HomePod resetten.

(alleen HomePod 2e generatie): Er is een probleem met de HomePod. Haal hem voor 15 seconden van het stroom en steek de stekker dan weer in het stopcontact. Helpt dit niet, ga dan de HomePod resetten. Knippernede volumeknoppen (alleen HomePod 1e generatie): Er is een probleem met de HomePod. Haal hem voor 15 seconden van het stroom en steek de stekker dan weer in het stopcontact. Helpt dit niet, ga dan de HomePod resetten.

(alleen HomePod 1e generatie): Er is een probleem met de HomePod. Haal hem voor 15 seconden van het stroom en steek de stekker dan weer in het stopcontact. Helpt dit niet, ga dan de HomePod resetten. Rood ronddraaiend licht: De HomePod wordt gereset.

Statuslampjes op HomePod mini

De HomePod mini heeft grotendeels dezelfde statuslampjes, maar er zijn wel wat verschillen. Ook is er een extra statuslampje, namelijk de oranje versie. Zo zit het:

Wit ronddraaiend licht : De HomePod mini wordt geüpdatet of is net opgestart.

: De HomePod mini wordt geüpdatet of is net opgestart. Wit pulserend licht : Er gaat een timer of wekker af of de HomePod mini kan ingesteld worden.

: Er gaat een timer of wekker af of de HomePod mini kan ingesteld worden. Wit brandend licht : Er wordt muziek afgespeeld.

: Er wordt muziek afgespeeld. Ronddraaiend meerkleurig licht : Siri luistert, denkt na of geeft antwoord.

: Siri luistert, denkt na of geeft antwoord. Groen pulserend licht : Je bent aan het bellen via de HomePod mini.

: Je bent aan het bellen via de HomePod mini. Wit knipperend licht : Er is een probleem met de HomePod mini. Haal hem voor 15 seconden van het stroom en steek de stekker dan weer in het stopcontact. Helpt dit niet, ga dan de HomePod mini resetten.

: Er is een probleem met de HomePod mini. Haal hem voor 15 seconden van het stroom en steek de stekker dan weer in het stopcontact. Helpt dit niet, ga dan de HomePod mini resetten. Oranje knipperend licht : De HomePod mini is verbonden met een Mac of aangesloten op een stroomadapter met te weinig vermogen. Gebruik minimaal een stroomadapter van 20W.

: De HomePod mini is verbonden met een Mac of aangesloten op een stroomadapter met te weinig vermogen. Gebruik minimaal een stroomadapter van 20W. Rood ronddraaiend licht: De HomePod mini wordt gereset.

Door het kleinere scherm ziet de verlichting er mogelijk iets anders uit. Zo is het witte brandende licht bij het afspelen van muziek op de HomePod mini een stuk minder goed zichtbaar dan op de grote HomePod.

Wil je weten hoe je het scherm van de HomePod moet bedienen? Daarover hebben we een uitgebreide tip.