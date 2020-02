Met Siri Shortcuts kun je bepaalde taken automatiseren en je eigen Siri-spraakopdrachten maken. Google biedt ook een reeks aan spraakopdrachten, zodat je bijvoorbeeld snel een video kan zoeken in YouTube of een bestand kan vinden met Google Drive. We zetten de mogelijkheden op een rij.



Google-apps met Siri Shortcuts

Google geeft aan dat een groot aantal apps samenwerken met Siri Shortcuts, waaronder YouTube en Google Drive. Door de Siri Shortcut in te stellen, kun je met een enkele spraakopdracht naar de zoekfunctie van YouTube gaan. Afhankelijk van de app vind je de optie om dit in te schakelen via de instellingen. In YouTube vind je dit bijvoorbeeld hier:

Open YouTube en tik op je profielicoontje rechtsboven. Tik op Instellingen. Scroll naar onderen naar het kopje Siri-snelkoppelingen. Kies een opdracht die je toe wil voegen en pas de activeringszin eventueel aan.

Bij de Google Drive-app vind je de optie via het menu en dan Instellingen > Siri-snelkoppelingen. Mogelijk moet je de app nog wat vaker gebruiken voordat je de opties ziet staan. Zodra je de door jou gekozen Siri-opdracht toegevoegd is, hoef je alleen maar Siri te activeren en de ingestelde zin uit te spreken.

YouTube

Dit zijn de mogelijkheden bij YouTube:

Zoeken op YouTube: Opent direct de YouTube-app op de zoekpagina.

Op YouTube zoeken met een gesproken zoekopdracht: Opent direct de YouTube-app en start een gesproken zoekopdracht.

De pagina Abonnementen openen: Bekijk snel de abonnementenpagina van je account voor nieuwe video’s.

Drive, Gmail en Google-app

Dit zijn de mogelijkheden bij de andere apps:

Zoek in Drive: Opent de Google Drive-app zodat je meteen naar bestanden kan zoeken.

Zoek met Google: Opent de Google-app voor een snelle zoekopdracht.

Verstuur e-mail: Maak een nieuwe e-mail in de Gmail-app.

Bekijk ook ons overzicht met de beste Siri Shortcuts apps, voor nog meer handige tips en apps die met de Opdrachten-app samenwerken.