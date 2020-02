Door het icoon van de Telefoon-app ingedrukt te houden, kies je snel een contact om te bellen. Je kunt zelf kiezen welke contactpersonen weergegeven worden in het widget van de Telefoon-app en in deze tip leggen we uit hoe je dat doet.

Met de widget van de Telefoon-app kun je zelf bepalen welke contacten je snel wil kunnen bellen. Je kunt daar bijvoorbeeld je partner of kinderen toevoegen. Eventueel zou je er zelfs het noodnummer in kunnen zetten.

Snel favoriete contacten bellen met de Telefoon-app widget

De widget van de Telefoon-app biedt verschillende opties. Ze zijn niet alleen om snel contacten te bellen. Dit kun je met de widget:

Nieuw contact aanmaken

Contact zoeken

Recente gesprekken bekijken

Favoriete contacten bellen

Je kunt de widget gebruiken door simpelweg je vinger lang ingedrukt te houden op het icoon van de Telefoon-app. Wil je deze widget ook zien in je Vandaag-scherm, tik dan op Voeg widget toe.

Bekijk ook Alles over widgets gebruiken op iPhone en iPad Widgets zijn kleine handige blokken van apps op het toegangsscherm en beginscherm, waarmee je snel bepaalde informatie kunt opzoeken. Hoe gebruik je widgets en hoe stel je deze in? En wat heb je eraan? Dat lees je in deze gids.

In de Telefoon-app is een aparte pagina beschikbaar voor favoriete contacten. De vier bovenste contacten vind je dan ook terug in de widget op het beginscherm. Wil je aanpassen welke favoriete contacten daar staan, volg dan deze stappen:

Open de Telefoon-app. Open het Favorieten-tabblad linksonder. Tik rechtsboven op Wijzig. Sleep de contacten in de goede volgorde. Tik op Gereed.

In het Favorieten-tabblad kun je overigens ook nieuwe contacten toevoegen aan de lijst en de widget, mochten ze er nog niet in staan. Dit doe je door in dit tabblad op het plusje te tikken.

Bij iCulture hebben we nog veel meer tips over alle telefoonfuncties van je iPhone. Lees hier bijvoorbeeld hoe je onder andere een wisselgesprek en groepsgesprek voert.