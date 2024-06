In macOS Sequoia is het mogelijk om je vensters op meer manieren in te delen, zodat je een lay-out krijgt die voor jou het beste werkt. Er waren al externe apps voor vensterbeheer in macOS, maar vanaf macOS 15 zit het standaard op de Mac. Hoe handig is dat?

Cynische gebruikers hebben al gezegd dat macOS Sequoia niet veel meer is dan macOS Sonoma met beter vensterbeheer. Veel nieuwe functies zitten immers nog niet in de beta en daarnaast zijn er een hoop functies die we in Europa nog helemaal niet krijgen. Vensterbeheer is inderdaad een erg handig functie om meer orde te krijgen op je bureaublad, vooral voor mensen die een ultrawide extern scherm gebruiken. Wij hebben het alvast geprobeerd in de beta en vertellen hoe het werkt en hoe het bevalt.

Vensters indelen is nieuw in macOS Sequoia

Het indelen van de vensters werkt op alle Macs waarop je macOS Sequoia kunt installeren, dus ook op de MacBook Pro 2018 waarop we dit hebben getest. Je kunt vanaf dit najaar vensters op meer manieren indelen. Wanneer je een venster naar de rand van het scherm sleept, stelt macOS Sequoia automatisch een plek op het bureaublad voor waar je het venster kunt loslaten. Ook kun je gemakkelijker meerdere vensters naast elkaar zetten, of juist in de hoeken plaatsen, zodat apps beter in beeld blijven. Je kunt hier ook sneltoetsen voor gebruiken.

Dit is hoe Apple tijdens de WWDC 2024 de nieuwe functie presenteerde:

Hoe het rangschikken van vensters precies werkt, lees je hieronder. Sinds Windows 7 hebben pc-gebruikers al de mogelijkheid om vensters in te delen, terwijl je als Mac-gebruiker was aangewezen op tools van derden zoals Rectangle of BetterSnapTool. Nu het aan macOS Sequoia is toegevoegd, heb je deze tools wellicht niet meer nodig.

Zo werkt vensterbeheer in macOS Sequoia

Als je een venster met de muis naar de rand van het scherm sleept, stelt macOS Sequoia een tegel voor door een wit kader weer te geven. Laat je de muisknop los, dan wordt het venster in het aangegeven kader gezet. Dit kan dus ook een stuk groter zijn dan het oorspronkelijke formaat. Zodra je het venster weer versleept, krijg je de oude hoogte en breedte weer terug.

Een andere mogelijkheid is om de Optie-toets ingedrukt te houden, terwijl je het venster versleept. Dit kan uiteraard ook als je een extra toetsenbord en muis gebruikt.

Bij het slepen van een venster moet je overigens wel oppassen dat je het venster niet per ongeluk naar een aangrenzend bureaublad sleept (als deze actief is). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een extern Mac-scherm gebruikt en je MacBook geopend ernaast hebt staan.

Een ander punt is dat er standaard een vrij groot kader wordt gekozen, ook als je meerdere vensters actief hebt. Je kunt dit oplossen door een raamwerk te kiezen. Hiervoor laat je de muispijl even boven de groene knop zweven, waarna er een pop-up verschijnt met opties om de indeling zelf te kiezen:

Vensters automatisch herschikken in macOS Sequoia.

Een logische manier om je vensters te herschikken is met vier tegels. De vensters worden dan automatisch in het raster geplaatst. Heb je minder dan vier vensters actief, dan zal één tegel leeg blijven, zoals op de afbeelding hieronder te zien is.

Automatisch vensters herschikken in macOS Sequoia

Instellingen voor macOS-vensters beheren

In de Systeeminstellingen-app op de Mac vind je nieuwe opties voor het indelen van vensters. Je vindt deze instellingen via Bureaublad en Dock onder het nieuw toegevoegde kopje ‘Vensters’. Je kunt bijvoorbeeld de functie activeren door de Optie-toets ingedrukt te houden. Dit staat standaard ingeschakeld, maar je kunt het ook uitschakelen.

Instellingen voor het herschikken van vensters

Ook wordt er standaard wat marge toegevoegd rondom de vensters, maar je kunt dit uitschakelen. Vind het slepen van vensters naar de schermrand onhandig, dan kun je dit ook uitschakelen. Verder kun je ervoor kiezen om vensters te stoppen bij het sluiten van een app.

Mensen gebruiken al jarenlang vensterbeheertools van derden om de Aero Snap-tool van Windows 7 na te bootsen. Vensterbeheer in macOS was tot nu toe niet optimaal, waardoor je was aangewezen op tools zoals Magnet, Moom en Rectangle. In de huidige versie van macOS (Sonoma en eerder) kun je vensters links en rechts op het scherm vastklikken, maar het werkt niet zo intuïtief en het is vrij beperkt. Tools van derden hebben weer als nadeel dat je autorisaties moet geven en dat er geen volledige integratie op het niveau van het besturingssysteem mogelijk is.

We hebben tot nu toe de macOS Sequoia beta 1 en 2 kunnen proberen en daarin werkt de nieuwe vensterbeheerfunctie al goed. Vooral bij een breed scherm kun je tijd besparen door de indeling van vensters automatisch te laten doen. Maar er zijn nog wel wat verbeterpunten.

Zo merkten we dat de vensters elkaar soms nog half overlappen. Dat komt omdat sommige apps zoals de Systeeminstellingen een bepaalde minimale grootte hebben en niet een kwart van het scherm kunnen innemen. Maar over het algemeen werkt het beter dan het drag-and-drop-systeem in de huidige versies.

Het beheren van vensters is een van onze favoriete nieuwe functies in macOS Sequoia. Sommige functies zoals iPhone Mirroring komen voorlopig niet naar Nederland en België.

Meer over macOS Sequoia

macOS Sequoia is de grote nieuwe Mac-update van 2024. De geschikte toestellen voor macOS Sequoia hebben we in een apart artikel voor je op een rij gezet. De releasedatum van macOS Sequoia staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van macOS Sequoia beschikbaar.