Hoe kun je je iPhone uitschakelen als de aan/uitknop (sluimerknop) kapot is? In deze tip leggen we verschillende manieren uit om toch te herstarten.

iPhone uitschakelen zonder aan/uitknop

Wil je je iPhone uitschakelen, maar is de aan/uitknop (sluimerknop) kapot? Geen probleem, met de stappen uit deze tip kun je toch je iPhone herstarten of uitschakelen. Het kan zelfs op meerdere manieren, afhankelijk van het toestel en de iOS-versie die je hebt. Een logische vervolgvraag is natuurlijk: hoe zet je je toestel dan weer aan, als de knoppen niet werken? Gelukkig is ook hier aan gedacht: zodra je een uitgeschakelde iPhone op stroom aansluit, gaat het toestel weer aan.



iPhone uitschakelen zonder sluimerknop

Deze optie werkt op alle toestellen met iOS 11 of nieuwer:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op Algemeen en blader omlaag. Tik op Zet uit.

Op iPhones die een eerdere versie dan iOS 11 hebben is deze optie helaas niet aanwezig.

iPhone uitschakelen zonder sluimerknop via AssistiveTouch

Ook via AssistiveTouch kun je je toestel uitschakelen, zonder dat je de aan/uitknop oftewel sluimerknop hoeft te gebruiken.

Dit werkt als volgt op toestellen met iOS 11 of nieuwer:

Schakel AssistiveTouch in via Instellingen > Toegankelijkheid > AssistiveTouch. Tik op het bolletje van AssistiveTouch. In iOS 11 tik je in AssistiveTouch op Apparaat > Meer > Herstart. Je krijgt nu de vraag of je je toestel wilt herstarten. Druk op Herstart.

Zo werkt het op een oudere iPhone:

Op een iPhone 7 met iOS 10 druk je in AssistiveTouch op Apparaat. Houd je vinger op Vergrendel scherm gedrukt en druk vervolgens op de volume-omlaag-knop op het scherm of aan de zijkant van je toestel.

Op oudere toestellen die een fysiek indrukbare thuisknop hebben en een oudere versie dan iOS 11 hebben, hou je in AssistiveTouch de thuisknop ingedrukt, terwijl je op de volume-omlaag-knop aan de zijkant van het toestel drukt.

Uiteraard komt AssistiveTouch als de thuisknop kapot is goed van pas, of als een van de andere knoppen niet werkt. Je leest meer over alle functies voor toegankelijkheid in onze round-up.