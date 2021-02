Ouderlijk toezicht in Disney+ instellen

Disney+ is één van de meest kindvriendelijke streamingdiensten die er is, maar er is ook een aanbod van content dat vooral geschikt is voor oudere kijkers en volwassenen. Zeker met de komst van Star in februari 2021 zijn er veel meer films en series bij gekomen die niet bedoeld zijn voor kinderen en jonge kijkers. In dit artikel leggen we je uit hoe je een kinderprofiel maakt en hoe je ouderlijk toezicht in Disney Plus instelt.

Kinderprofiel in Disney+

Je kan in totaal op één Disney+ account zeven gebruikersprofielen aanmaken. Alle profielen (met uitzondering van het hoofdprofiel) kan je instellen als kinderprofiel. Een kinderprofiel krijgt een aparte kindvriendelijke omgeving met films en series die alleen geschikt zijn voor jonge kinderen. Het aanmaken van zo’n kinderprofiel is makkelijk:

Open de Disney+ app op je toestel. Ga naar de profielinstellingen via de knop rechtsonder en tik op Profielen bewerken. Voeg een nieuw profiel toe of bewerk een bestaand profiel. Volg de verdere stappen. Zet de schakelaar aan bij Kinderprofiel. Bij een bestaand profiel kan je ook meteen een Kinderslot instellen. Hiermee voorkom je dat kinderen het profiel gemakkelijk kunnen verlaten. Maak je een nieuw profiel, sla deze dan eerst op. Tik daarna op Profiel bewerken, kies het zojuist gemaakte profiel en zet de knop bij Kinderslot aan.

Met een Kinderslot moet je eerst antwoord geven op een simpele vraag voordat je het profiel kan verlaten. Je moet dan de cijfers die in woorden in beeld verschijnen, als getallen invoeren.

Onthoud dat sommige films die wel geschikt zijn voor kinderen, bij een kinderprofiel niet zichtbaar zijn omdat er volgens Disney sprake is van achterhaalde denkbeelden. Wil je deze film toch kijken, zoek er dan naar via een profiel van een volwassene.

Een kinderprofiel kan niet deelnemen aan een Groupwatch-sessie van Disney+.

Contentclassificatie in Disney+

Met de contentclassificatie bepaal je welke content met leeftijdsclassificatie via een profiel gekeken mag worden. Sinds de komst van Star kun je kiezen dat films en series met classificatie van 18 jaar en lager bekeken kunnen worden. Standaard staat dit op 14 jaar ingesteld.

Zodra je een profiel als eerst opstart na de introductie van Star in februari 2021, zie je vanzelf de optie om een contentclassificatie in te stellen. Maar je kan het ook achteraf instellen en dat doe je zo:

Open de Disney+ app. Ga naar de profielinstellingen via de knop rechtsonder en tik op Profielen bewerken. Scroll naar onderen en tik onder het kopje Ouderlijk toezicht op Contentclassificatie. Voer het wachtwoord van het account in. Kies de maximaal geschikte contentclassificatie. Voorbeeld: kies je voor 14, dan kan je via dit account alleen films en series kijken die geschikt zijn voor mensen van 14 jaar en jonger. Kies je voor 18, dan kan je dus alle films en series bekijken. Tik op Opslaan om je wijzigingen op te slaan.

Herhaal deze stappen voor alle profielen waarvoor je dit in wil stellen.

Profielpincode in Disney Plus instellen via ouderlijk toezicht

Tot slot kun je een profielpincode instellen. Met zo’n code voorkom je niet alleen dat kinderen naar jouw profiel gaan, maar ook dat andere gebruikers van het account door jouw kijklijst gaan bladeren misschien per ongeluk films of series toevoegen of juist verwijderen. Het instellen van een profielpincode in Disney+ doe je zo:

Open de Disney+ app. Ga naar de profielinstellingen via de knop rechtsonder en tik op Profielen bewerken. Scroll naar onderen en tik onder het kopje Ouderlijk toezicht op Profielpincode. Voer het wachtwoord van het account in. Zet nu een vinkje bij het hokje om de profielpincode in te stellen. Kies dan een viercijferige pincode. Tik op Opslaan om je code te bewaren.

Profielen met een profielpincode zijn te herkennen aan het slotje. Telkens als je naar zo’n account gaat, moet je eerst de viercijferige pincode invoeren. Ben je de pincode vergeten, dan tik je in dit scherm op Je pincode vergeten? en voer je het wachtwoord van het account in.

Ben je nog geen abonnee op Disney+? Via deze link kun je je aanmelden. In onze uitleg over Disney+ lees je nog veel meer over deze streamingdienst.