Wil je Disney+ opzeggen? In deze tip lees je hoe je Disney Plus opzegt op je iPhone, iPad en andere apparaten. Ook lees je hier hoe je Disney Plus kan opzeggen via de website.

Disney Plus opzeggen: zo doe je dat

In 2019 ging Disney Plus in Nederland van start. Inmiddels heb je alle tijd gehad om alle populaire titels te kijken. Er komen wekelijks wel weer nieuwe titels bij, maar misschien heb je het gevoel gekregen dat je best wel een tijdje zonder Disney+ kan. Wil je Disney+ opzeggen, dan lees je hier hoe je dat het beste kunt aanpakken op elk apparaat. Het is niet nodig om de stappen op elk apparaat uit te voeren. Als je je afmeldt op het ene toestel, geldt dit ook meteen voor al je andere apparaten. Daarna kun je eventueel de app verwijderen.

Hoe loopt jouw Disney+ abonnement?

Voordat je kunt opzeggen zul je eerst moeten nagaan hoe je de betaling van je abonnement verloopt. Heb je je abonnement afgesloten via de App Store, dan zul je op een van je Apple-apparaten moeten opzeggen. Heb je daarentegen rechtstreeks via de website disneyplus.com een abonnement genomen, dan log je in op de website om te annuleren. Opzeggen via de apps lukt dan niet.

Disney+ opzeggen op iPhone en iPad

Om Disney Plus op te zeggen op je iPhone en iPad volg je dezelfde stappen als voor het opzeggen van App Store abonnementen. Dit doe je als volgt:

Ga op je iPhone of iPad naar de App Store. Tik in één van de tabbladen op je profielfoto rechtsboven. Kies Abonnementen. Selecteer Disney+ en tik op Zeg abonnement op.

Zodra je deze stappen volgt, kun je nog naar Disney+ kijken zolang je lidmaatschap loopt. Eventueel kun je tikken op Bekijk alle abonnementen om te zien welke andere opties je hebt. Vind je het maandabonnement te duur, dan zou je bijvoorbeeld ook voor een jaarabonnement kunnen kiezen.

Disney Plus annuleren op Apple TV

Wil je Disney+ opzeggen op de Apple TV (vanaf de vierde generatie), dan volg je deze stappen:

Open op je Apple TV de Instellingen-app. Ga naar Gebruikers en accounts en kies het account van de gebruiker die geabonneerd is op de dienst. Ga naar Abonnementen en selecteer Disney+. Klik onderaan op Zeg abonnement op.

Disney Plus opzeggen via de website

Heb je je aangemeld via de website? Alleen dan kun je je ook weer afmelden voor Disney Plus via deze methode. Disney Plus opzeggen via de website doe je zo:

Ga in de browser naar DisneyPlus.com. Log in en klik rechtsboven op je profiel. Kies voor Account. Klik op Factureringsgegevens > Abonnement opzeggen. Klik op Opzegging voltooien om dit te bevestigen.

Je kan vervolgens blijven kijken zolang je lidmaatschap nog loopt.

Disney+ kost €10,99 per maand of €109,99 per jaar. Heb je toch spijt, dan kan je je op ieder moment weer aanmelden voor Disney+ via de app of website.

Waar is de proefperiode van Disney+?

Disney heeft in de afgelopen jaren verschillende soorten proefperiodes gehanteerd. Dat was afhankelijk van het moment waarop je Disney+ afsloot: als je in 2019 een account aanmaakte kreeg je een proefperiode van maar liefst 60 dagen. Daarna liep de lengte van de proefperiode stapsgewijs af.

60 dagen: vóór 11 oktober 2019

30 dagen: tussen 11 en 28 oktober 2019

14 dagen: tussen 28 oktober en 5 november 2019

7 dagen: tussen 5 november 2019 en juni 2020

Geen proefperiode: na juni 2020

Na juni 2020 heeft Disney+ dus geen proefabonnement meer. Dat betekent dat je meteen moet betalen zodra je je op de dienst abonneert.

